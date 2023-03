Een avond met Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds) en Marcel Vanthilt? U kan erbij zijn

Een avond met de Australische violist en schrijver Warren Ellis, boezemvriend van Nick Cave en lid van zijn band Nick Cave and the Bad Seeds? U kan er op 25 april zijn als Marcel Vanthilt (Radio Willy) hem exclusief in het Antwerpse AMUZ interviewt.

Hij is de bloedbroeder en het klankbord van rockicoon Nick Cave. ‘Soms maak ik me zorgen over jou’, sms’te Cave in augustus 2019 naar Warren Ellis, toen duidelijk werd dat die laatste na ruim 21 jaar nog steeds in het bezit was van een gebruikte kauwgom. Die staat centraal in ‘Nina Simone’s Kauwgom’, het boek dat Ellis schreef over de legendarische Amerikaanse singer-songwriter Nina Simone en de kauwgom die hij in 1999 bij een concert wist te verkrijgen.

Zo zal Ellis op dinsdag 25 april op uitnodiging van De Morgen en de onafhankelijke Antwerpse boekhandel Stad Leest en met steun van Humo een verhaal vertellen over zijn grote idool; een verhaal over toeval, adoratie, verzamelwoede, muziek en - bovenal - het leven. Marcel Vanthilt, presentator bij radiozender Willy, zal hem in AMUZ, de barokke voormalige Sint-Augustinuskerk, interviewen.

‘Ik was al fan van Nina, en het was een prachtig concert, één van haar laatste, ze was al ziek, slecht te been, duidelijk vergaand van de pijn, en in 2003 stierf ze’, zegt Ellis daar zelf over. ‘Ik heb die kauwgom in haar handdoek gewikkeld en ’m vervolgens jarenlang niet bekeken. Maar na haar dood besefte ik: dit is… íéts. Die kauwgom is de enige organische link met haar, met wie ze was én met haar muziek.’

Concreet begint ‘Een avond met Warren Ellis’ om 20 uur, waarbij het einde om 22 uur is voorzien. De prijs van een ticket bedraagt 25 euro plus 2 euro transactiekosten. De verkoop is nu gestart en verloopt via het ticketingplatform van AMUZ.

