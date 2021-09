‘Een cd om biefstukken bij te bakken en met de geliefde bij tekeer te gaan op de wijze der bokken’

Vrijdag is het exact 30 jaar geleden dat de Red Hot Chili Peppers de wereld veroverden met het explosieve ‘Blood sugar sex magik’. Lees hier de originele recensie van (pdw).

(Verschenen in Humo in oktober 1991)

Het opwindend lawaai dat de Red Hot Chili Peppers veroorzaken wordt door kenners cross-over genoemd, en bestaat uit een mengsel van funk, gespierde en op een haar na headban-gende rock, rap, een vinnige dosis punk en tèterètètètèèè nu ook pure pop en zelfs een heel klein spatje goed gebreide folk (het sikje van bassist Flea liet al zo iets vermoeden). Ik heb het natuurlijk over ‘I Could Have Lied’, waar de Peppers een beetje als Led Zeppelin na een baal weed klinken, over ‘Under the bridge’, een rustige, bijna akoestische en naar het einde toe haast symfonische (!) deun, en over ‘Breaking the girl’ een broze popsong, door Antwan Kiedis heel behoedzaam gezongen. Alsof het wicht in kwestie naast hem in de studio stond, notenkraker in de hand, klaar om bij de minste decibeloverschrijding zijn kansen op toekomstig vader-schap in de kiem te smoren.

De rest op ‘Blood Sugar Sex magik’ is Chili Peppers pur sang nerveuze, naar het voorhoofd mikkende mokerdrums, een van pure lol schuimbekkende bas, gitaren die graag aan Jimi Hendrix hadden toebehoord en bits uitgespuugde zinnen als ‘Headstrong, battlesong, exploding souls be gore, Marvin Gaye my love, where did we go wrong?’ Meestal echter worden de geneugten des vlezes bezongen. Het van wellustig kabaal bulken de ‘Sir Psycho Sexy’ spreekt wat dat betreft voor zich, maar men beperkt zich niet tot de menselijke soort alleen: in ‘Naked in the rain’ krijgt een flink uit de kluiten gewassen zoogdier met ongewenste intimiteiten af te re-kenen: ‘Naked in the rain, with a killer whale, I can taste salt when I lick his tail’. Op de ach-tergrond hoor je het arme beest gillen van angst. Het lijkt merkwaardig goed op een feedback-ende gitaar.

‘Apache Rose Peacock’ woont in New Orleans en wordt hier uitbundig stampend bewierookt. Het moet nogal een wilde juffrouw zijn en handig met schroevendraaier en isoleertang bovendien, want: ‘She’s got the hottest ass in town, she has one of those built-in hearts.’

Zeventien pikante lappen lawaai staan hier op en dat zijn er minstens vijf te veel, maar geen gezeur: ‘Blood...’ is teringherrie van hoge kwaliteit, een cd om biefstukken bij te bakken en met de geliefde bij tekeer te gaan op de wijze der bokken. Laat het ongebreideld van bil gaan een aanvang nemen!

(pdw)