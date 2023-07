‘Een eitje in de moshpit’

Dit voorjaar zelf gezien en gehoord op het BRDCST-festival in de AB: het Londense Fat Dog. Ze breken de boel af. Ze klinken als Fat White Family met een scheut Madness erbij, en als een Balkanversie van ‘The Pope of Dope’. Fat Dog is extase voorbij alle grenzen, vette synths, een drummer die de hele set zijn hondenmasker ophoudt, een nuchtere saxofoniste tussen een bende dronkenlappen.

HUMO Onlangs maakte ik Lambrini Girls mee, die met jullie op het Absolutely Free Festival in Genk staan. Ze organiseerden halverwege song één al een sitdown.

JOE LOVE «Wauw! Dat is zelfs naar onze normen snel.»

HUMO Jij strekt gewoon je armen uit, en van dan af mag iedereen gek worden.

LOVE «Vroeger was ik heel verlegen op het podium. Mensen gingen zitten en applaudisseerden beleefd. Maar tijdens ons eerste concert na de pandemie voelde ik mijn bloed pompen. Ik verstuikte mijn enkel, maar dat voelde ik pas na het optreden. Ik heb een week niet kunnen lopen, maar het was het waard.»

HUMO Waarom hebben jullie nog altijd geen enkele song uitgebracht?

LOVE «We zijn uiteraard gewoon lui, maar we profiteren ook van de hype van de liveoptredens, die niet toevallig meestal in The Windmill in Brixton zijn opgenomen. Iedereen weet via YouTube waar we voor staan. Nu we overal spelen, wordt het stilaan een beetje raar om geen plaat uit te hebben. We zijn songs aan het opnemen.»

HUMO Fat Dog, FatDog of Fatdog: het lijkt allemaal te mogen van jullie.

LOVE «Hou het maar bij Fat Dog. Geen ph aan het begin, zéker geen dubbele g aan het eind.»

HUMO Stel: jullie openen een festival en mogen de rest van de dag lichtjes beneveld genieten van jullie favoriete line-up. Voor wie ga je?

LOVE «Voor het onlangs gesplitte en onbekend gebleven The Intergalactic Republic of Kongo, van wie we veel gestolen hebben. Voor Manu Dibango en Jeff Mills. En Metallica mag afsluiten.»

HUMO Herinner je je het eerste optreden waarop je wel móést pogoën?

LOVE «Ja, The Amazing Snakeheads uit Glasgow. Een maat nam me mee. Ik was 14. It was mental. Hun frontman Dale Barclay is in 2018 gestorven aan hersenkanker.»

HUMO Wat was de raarste reactie van iemand in het publiek?

LOVE «Een meisje gaf me in de moshpit een hardgekookt ei terwijl iemand er een foto van maakte. Heel verwarrend. Later bleek dat ze elke band die ze live ziet zo’n ei geeft, en daarna de foto’s deelt.»

Fat Dog speelt op Absolutely Free Festival in Genk, op 4 en 5 augustus. Met verder o.a. BEAK>, Deadletter, King Hannah en Protomartyr.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: