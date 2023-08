Een gouden Ziggy Stardust en de borstkas van Post Malone: de muziek die deze week uw aandacht (niet) verdient

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie vijf platen die te degusteren dan wel te negeren zijn.

Céline Gillain - ‘Mind Is Mud’ ★★★★☆

De nieuwe, tweede van de Luikse Céline Gillain is uit bij platen- en kwaliteitslabel Cortizona. Hun perstekst omschrijft ‘Mind Is Mud’ zo: ‘Grace Jones, Kae Tempest, Annie Lennox, Leslie Winer en The Knife scheuren hun lievelingsboeken aan flarden in de backstage van Berghain, waarna ze allemaal samen in een k-hole vallen.’ Sfeervolle lulkoek: jazeker, maar behoorlijk raak.

Van ‘rare boel’ via ‘mogelijk een groeiplaat’ tot ‘onversneden pracht’: Ziedaar, in steno, het parcours dat we de voorbije week doorliepen met het bizarre, maar niet genoeg aan te prijzen ‘Mind Is Mud’.

Céline wie? Voor wie - net zoals wij, helaas - tot voor kort nog niet van haar gehoord had: op Instagram noemt ze zichzelf ‘muzikante, pedagoog en emoji-lover’. Haar zus is de vooral in Frankrijk bekende actrice Marie Gillain (ze was onder meer Saffy in de Franse versie van ‘Absolutely Fabulous’). Céline zelf: ‘De mensen naar wie ik opkijk, hebben één kenmerk gemeenschappelijk: ze zijn niet voor één gat te vangen.’

Want - van ‘Together’ tot ‘You the Client’ - ‘Mind Is Mud’ is van kruin tot kont gevuld met elektronische miniatuurtjes, rare grooves, creatief verknipte beats en funky onzin à volonté. Negen tracks op rij rollen de klanktapijten vrolijk alle kanten uit. Je hoort zachte zindering naast vage dreiging, funky gegrom naast de akelige verstilling van ‘My Secret’, en bij elke beluistering meer pure schoonheid.

‘The Authoritarian’ begint als los zand, aarzelend en schonkelend, tot daar plots een bos verschijnt tussen de bomen. De breakbeats van ‘Empty’ hebben soms iets van Aphex Twin, maar vaker is het met helemaal niets te vergelijken. ‘It’s my trauma, and I’ll do what I want with it’ (‘Peer Pressure’) is een mantra om bij te houden.

Devonté Hynes van Blood Orange omschreef zijn creatieve brein ooit als ‘een computer waarin vijftig tabbladen openstaan’. Bij Gillain moet dat zijn: ‘een fichebak waar de konijnen aan hebben gezeten’.

Gevraagd hoe ze haar songs schrijft: ‘Ik schrijf nóóit songs. Ik knip en plak en arrangeer en herschud en puzzel. Elk geluid hier komt van software, veldopnames, Instagram en films. Ik weet nooit waar het eindigt.’

In de praktijk doet de klompdikke sfeer op ‘Mind Is Mud’ ook denken aan de Spaanse producer John Talabot, en diens ‘ƒIN’, waarover Humo tien jaar geleden schreef: ‘Om halsoverkop in te tuimelen, en op uw blote knieën te bidden dat het gelukzalige gevoel nimmer zal wegebben.’ ‘Mind Is Mud’ komt in de buurt, en dat hebben we dit jaar bij nog niet zoveel platen gedacht.

Wat stellen deze met bloed, zweet en gaffertape aan elkaar gekleefde en gekoekte songs live voor? Test het zelf op 10 september op het Kiosk Radio-festival in het Brusselse Warandepark.

In het najaar belooft Cortizona nieuw goeds van zowel Comité Hypnotisé als Ann Eysermans. Minstens tot dan is ‘Mind Is Mud’ onze minst schadelijke verslaving van het moment. (fvd)

Miles Kane - ‘One Man Band’ ★★☆☆☆

Zijn tweede plaat in dik anderhalf jaar: Miles Kane, de schaduw van Alex Turner bij The Last Shadow Puppets, is nog nooit zo bedrijvig geweest. Een aanstekelijk refrein stuwde single ‘Troubled Son’ al naar radiosucces, ‘The Best Is Yet to Come’ is pure rock-’n-roll. Een valse belofte, blijkt: op de energie en de zangkwaliteiten van de Brit valt niets af te dingen, maar ‘One Man Band’ is gedoopt in grijstinten. De arrangementen zijn zó generiek en de teksten zó inspiratieloos dat we ChatGPT ervan verdenken het geheim te zijn achter Kanes productiviteit. Goedkope who-who-whoos zetten de ideeënarmoede in de verf. En moet die galm op z’n stem nu echt in élke song? ‘One Man Band’ is het werk van een onetrickpony. Iemand, geef die man een set kleurpotloden. (qs)

Post Malone - ‘Austin’ ★★★½☆

Vóór Post Malone zijn identiteit overliet aan zijn tatoeëerder en RapNameGenerator.com berispten zijn schooljuffen hem nog gewoon als Austin Post. De jongste van de Texaan heet simpelweg ‘Austin’ en bevat 17 tracks zonder één feature: meer hebt u niet nodig om te weten dat het een pijnlijk persoonlijke plaat betreft. Geen ‘Poppin’ pillies and pourin’ liquor’ meer? Helaas wel, maar sinds de komst van vrouw en kind maakte de trots over doorgedrukte blisters en lege flessen plaats voor weerzin.

In de mooie openers ‘Don’t Understand’ en ‘Something Real’ gunt Post ons een inkijk recht in zijn borstkas: een vervette lever en een vaker gebroken dan gelijmd hart, waarin we tot straffe afsluiters ‘Green Thumb’ en ‘Laugh it off’ naar believen mogen rondwroeten.

In zijn transformatie van rapper naar (pop)zanger staat niet élk nummer even stabiel - tijdens ‘Enough is Enough’ vielen de Coldplay-ballonnen uit ons plafond en ‘Landmine’ klinkt als de slotscène van ‘Pitch Perfect’ - maar zelfs dan voelt ieder woord schrijnend oprecht. Alsof Post tegen zichzelf murmelt, in de badkamerspiegel aangestaard door zijn eigen glazige ogen en de initialen van zijn dochter. Die liet hij niet voor niets op zijn voorhoofd vereeuwigen. (mam)

David Bowie - ‘Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ (50th Anniversary Edition) ★★★★☆

De mythische Ziggy Stardust is geenszins mijn favoriete Bowie, wegens te primitief, met een soms slordige band (hoe geweldig Mick Ronson ook was). Maar top-rock-’n-roll is het wel, en deze soundtrack toont Bowie tijdens zijn allerlaatste concert als Ziggy, in de overgangsfase naar zijn Diamond Dogs-tournee.

Er is rauwe rock: ‘Ziggy’, ‘Suffragette City’. Er zijn covers, zoals ‘My Death’, Bowies bewerking van de Brel-klassieker. Er zijn meezingers als ‘All the Young Dudes’, ‘Changes’, ‘Oh! You Pretty Things’. Maar bovenal hoor je zinderende versies van de songs waarin Bowie zich uit het rockkeurslijf wringt en zijn muzikale blik verruimt: ‘Space Oddity’, ‘Moonage Daydream’, ‘Cracked Actor’, ‘Time’, ‘Width of a Circle’.

Essentieel voor wie wil begrijpen hoe en waarom Bowie al in 1972 de concurrentie begon te beïnvloeden - ook zij die liever doodvielen dan dat toe te geven. Maar wie de beste Bowie live wil horen, raad ik ‘David Live’, ‘Stage’ en ‘Reality’ aan. En de nu zowat overal verkrijgbare radioregistraties van zijn tournees ‘Station to Station’, ‘Serious Moonlight’ en ‘Sound + Vision’. (ss)

Aphex Twin - ‘Blackbox Life Recorder 21f / in A Room7 F760’ ★★★★½

De vier tracks op deze EP zijn naar Aphex Twin-normen héél zachtgekookte eitjes. Dat komt goed uit: ik ook. Richard D. James’ knappe dj-set op Dour was ook geen duizelingwekkende rit: hij zocht zelden het randje van de noise op. Hét moment was ‘The Fashion Party’ van The Neon Judgement dat sierlijk overliep in vooruitgeschoven single ‘Blackbox Life Recorder 21f’: in de onderbouw iets wat op klassieker ‘Selected Ambient Works (85-92)’ had kunnen staan. De bovenbouw van vernuftig geprogrammeerde drums is wél anders. De bassen aan het eind doen even de ramen trillen.

Track twee, ‘zin2 Test5', is een zorgeloos dansend skelet. Synth en koebel stuwen mijn favoriet ‘in A Room7 F760' vooruit: ook hier verdraait, verhakselt en verminkt Aphex Twin minder dan ooit. Afsluiter ‘Blackbox Life Recorder 22 [Parallax Mix]‘ is licht etherisch en slechts een tikje sinister. Aphex Twin verzeilt nergens in een diep konijnenhol, doet weinig griezelen en neemt elke bocht zo geconcentreerd dat hij weggebruiker van het jaar lijkt te willen worden. Na beluistering tien begin ik fans van harder werk gelijk te geven: de vier tracks doen op hun best onschadelijk aan, en zijn op hun slechtst een beetje vervelend. Maar de elfde keer wordt ‘Blackbox’ weer Aphex Twins allermooiste EP. (gvn)

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: