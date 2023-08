Een grap en een Grohl in Wembley: ‘Ik beken: ik had een kater’

Geen Foo Fighters op onze festivals, maar gelukkig wel op uw scherm: NPO 3 serveert ‘Foo Fighters: Live at Wembley Stadium’, een bloemlezing van de twee uitverkochte shows die de band in 2008 gaf in het beroemde Londense stadion, toen ‘The Pretender’ hun nieuwste hit was en drummer Taylor Hawkins nog levend en wel aan de zijde van Dave Grohl verscheen.

– Twéé keer Wembley aankondigen: het was ambitieus, Dave. Maar de 170.000 tickets waren in 24 uur uitverkocht.

DAVE GROHL «Foo Fighters is begonnen met een simpele demotape in de nasleep van Nirvana. Geloof me: ik had nooit verwacht dat we ooit stadions zouden vullen. Maar kijk, tegen 2008 hadden we de wereld wijsgemaakt dat we goed genoeg waren voor tweemaal Wembley Stadium. Ik zie weleens een fragment van onze concertfilm passeren, en dan herinner ik me weer hoe 85.000 mensen ‘Everlong’ meezongen... Ja, het waren twee van de beste avonden van mijn leven.»

– Je bracht ook twee Led Zeppelin-songs, ‘Rock and Roll’ en ‘Ramble On’, begeleid door dé John Paul Jones en dé Jimmy Page.

GROHL «Ik had al mijn moed moeten samenrapen om mijn grote held Jimmy Page te bellen, maar hij zei meteen: ‘Prima, ik kom.’ Waarna ik dacht: shit, ik had ’m al veel eerder moeten vragen! (lacht)

»Ik zie mezelf nog zitten tijdens de repetitie, bloednerveus en – ik beken! – met een kater. Jimmy stond links van me, John Paul Jones rechts. Even de plaats van wijlen John Bonham mogen innemen: het was een jongensdroom die uitkwam.»

‘Foo Fighters: Live at Wembley Stadium’

NPO 3, zaterdag 26 augustus, 22.05