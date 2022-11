Een halfzieke Central Cee kwam in de Trix rijmpjes reutelen alsof het maandagochtend was

Central Cee draait al enkele jaren mee in de Britse rap, maar een ster is hij pas sinds ‘Doja’, een hit op TikTok en verantwoordelijk voor de krankzinnigste openingszin van het muziekjaar. Doe de test, meng u in vermomming onder studenten op een td en roep ‘how can I be homophobic?’ Onze kop eraf als de helft niet ‘my bitch is gay’ antwoordt. Ook in de Trix was het van dat.

Een rapper die zijn show te vroeg begint, dat we dat nog mogen meemaken. Dat Central Cee, Cench voor de vrienden, nog een tweede concert in Trix en een show in de Brusselse club Bloody Louis op de planning had staan, zal daar voor iets tussen gezeten hebben. Voor zijn eerste show sleepte hij zichzelf het podium op met de levenskracht van een manke koala om het uur in gang te trappen met de jazzy samples van ‘Loading’.

De rapper klinkt rauw en naast ons fluisterde een bezorgde fan: ‘Hij ziet er wat ziekskes uit, niet?’ Haar vermoedens worden snel bevestigd: ‘I got up sick this morning’. Op sommige dagen kom je beter je bed niet uit, dit was er zo een voor Central Cee.

Op het podium ging het energiepeil onder nul, ervoor was de knaldrang van het jonge publiek niet te stuiten. Een blinde Central Cee-fan die de tieners in de Trix oorverdovende hoorde gillen, kon zomaar denken dat hij in het Sportpaleis op een concert van Harry Styles was. Hits als ‘Commitmens Issues’, ‘Day in the Life’ en ‘Obsessed With You’ werden woord voor woord meegebruld en bij de eerste noten van ‘Doja’ leek de zaal wel te zweven, zo hard stond te zaak te trillen.

Bij minder gekende songs als ‘Bumpy Johnson’ en ‘Hate It or Luv It’ stortte de zaak in elkaar en ging het publiek meer interesse tonen voor het plafond dan voor het podium. Niet dat Central Cee dat iets leek te schelen. Tijdens het hele concert liet hij welgeteld drie glimlachjes vallen, waarvan twee voor de dames op de eerste rij.

Als dit mijn eerste rapconcert was, zou ik er nog jaren aan terugdenken, alleen al door de sfeer die er hing. Helaas is dat niet zo en is het duidelijk geworden dat Central Cee nog een lange en lastige weg te gaan heeft om hetzelfde niveau te halen als landgenoten Stormzy en Dave. Je kan daar op veel manieren aan werken, maar als halfzieke rapper rijmpjes komen reutelen alsof het een maandagochtend is, is er niet een van.

Central Cee, Trix, 11112022, Humo Beeld Koen Keppens

