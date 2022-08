Op een bepaald moment werd zelfs de baslijn van ‘Rich’ – bezwaarlijk de ‘10.000 Luchtballonnen’ van Yard Act te noemen – luidkeels meegezongen door een behoorlijk enthousiaste minimassa. Een nerdy rockgroep die voor een Tomorrowland-toestanden zorgde: de primeur was voor Yard Act.

Ik zou durven te zweren dat James Smith, de praatgrage van Yard Act, de stagiair is die in het vijfde middelbaar meneer Van Aken heeft vervangen toen die nierstenen had. Tegenwoordig staat hij de boze man uit te hangen op rockpodia – hij doet aan spoken word, terwijl z’n maten moddervechten in de blubber waar ook Pulp en The Fall hun tijd doden.

In ‘The Overload’ zong James Smith, zonder verpinken: ‘Play the standards and don’t get political / I know what that dickhead singer is like / He’ll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up his arse twice over / All because he couldn’t ignore the flag and be polite / Show some respect and listen to my advice, because if you don’t challenge me on anything you’ll find I’m actually very nice / Are you listening? I’m actually very fucking nice.’

Nogmaals: James is een kwaaie man, maar wel één die zijn boodschappen zo goed wist over te brengen dat hij op Pukkelpop werd onthaald als Dries Mertens in Istanbul. ‘Dead Horse’ en ‘Dark Days’ verklapten dat Yard Act een band is voor fatalisten: in een wereld waarin Mark E. Smith een bondskandelier zou zijn, zou Yard Act de ene radiohit na de andere scoren, maar neen: we leven nog steeds in de wereld waarin Margriet Hermans de Zomerhit 2022 wint.

James Smith had trouwens een broek aan die hij had gekocht tijdens de vorige show van Yard Act in België. Hij had er 8 euro voor betaald in een tweedehandswinkel in Antwerpen. Hij heeft de volle drie minuten over die broek gepraat, wat lang is voor een show die verder bestond uit het in de strot rammen van fist pumps van songs.

‘Pukkelpop! Dankjewel! We love you!’ James Smith heeft het zodanig veel herhaald dat je na een tijd begon te geloven dat de grootste sarcast die ooit een voet aan grond heeft gezet in Kiewit oprecht had genoten van Pukkelpop. En wij ook. Yard Act: wat een héérlijke band.

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: