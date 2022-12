Een nieuwe dag, een nieuwe headliner voor Rock Werchter: de Schuer legt Editors vast

Neem uw pen en schrijf op: Editors staat vrijdag 30 juni op Rock Werchter 2023. De Britten keren voor het eerst sinds 2016 terug naar het groene, Vlaams-Brabantse gras.

Rock Werchter en Tom Smith en co, het is een speciale combinatie. De band heeft al in duizend interviews aangegeven waarom hun band met België en dan specifiek het festival van de Schuer zo speciaal is. Het heeft hun carrière vormgegeven en in ruil geven de Britten elke keer het beste van zichzelf, getuige de videoclip van ‘No Sound but the Wind’. Komende zomer mogen ze dus een nieuw hoofdstuk schrijven in die liefdeshistorie. De band staat vrijdag 30 juni opnieuw op het Werchterse podium.

Ze zullen bovendien in aangenaam gezelschap zijn. Rock Werchter kondigde eerder al een karrenvracht aan grote namen aan. Stromae voor donderdag 29 juni, Red Hot Chili Peppers voor vrijdag 30 juni, Fred again.., Oscar and The Wolf en Muse voor zaterdag 1 juli en Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age voor zondag 2 juli. U weet waar u moet zijn.

