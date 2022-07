Een penis tot op de knie en frisco-stuums: Humo spot de meest opvallende outfits op Rock Werchter 2022

Rol de rode loper maar uit, steek die bloemenkrans in uw haar en coördineer uw outfit met uw tentgenoten, want het Coachella van de Lage Landen heeft eindelijk haar deuren weer geopend en dat trekt modieuze creatievelingen aan. Humo, immer de thuishaven voor fashionista’s, zet de opvallendste looks voor u op een rijtje:

LAAT WAT HUID ZIEN

Beeld Guy Kokken

Wie de festivalweide betreedt, laat zijn huis-tuin-keukenpersoonlijkheid achter zich en mag vier dagen los gaan. Precies daarom ruilde deze heer zijn strakke maatpak in voor een losse kilt. We bewonderen een man die niet bang is om wat vlees te laten zien. U zegt #freethenipple, wij antwoorden: laat die lul maar hangen!

Onze innerlijke Jani zegt: ★★★★½

KEEPING COOL IN FRISCO-STUUMS

Beeld Guy Kokken

Op de festivalweide lopen de temperaturen makkelijk hoog op, maar drie en een halve euro neertellen voor een frisco? Dat kan ons arm journalistenloontje niet trekken. Boe dus aan dit trio, dat ons het speeksel al in de mond doet lopen moet hun ijsjespakken. Toch wel een puntje verdiend voor de synchrone uitvoering: we zijn fan van een man met een plan.

Mag gerust terug in de vriezer: ★★☆☆☆

BIER HIER

Beeld Guy Kokken

Humo: ‘Waarom?’ De heren: ‘Waarom niet?’ Wel, wij kunnen wel enkele redenen bedenken, maar eerlijk is eerlijk: respect voor het zelfvertrouwen.

Ons bezopen oordeel: ★★★★☆

EEN ONWAARSCHIJNLIJKE VRIENDSCHAP

Beeld Guy Kokken

De blauwe Power Ranger en Wally die vriendschap sluiten, dat stond niet bij onze verwachtingen voor deze Werchter-editie, maar kijk: zelfs het onmogelijke blijkt mogelijk met een streepje muziek op de achtergrond. En zeg nu zelf: ideaal om een superheld te vriend te hebben als u makkelijk verdwaalt in een meute mensen. Dat beide heren gedurende onze ontmoeting ook in personage bleven, levert hun extra punten op. Klein minpuntje: die stretchstof en lange broeken doen het niet goed op een hete Werchterwei.

Uit pure nostalgie: ★★★☆☆

HAWAII COUTURE

Beeld Guy Kokken

Dé absolute must-have voor elke festivalganger: een bont hemdje dat stof lag te vergaren sinds het vorige festivalseizoen. Eíndelijk word je die vrolijke, uitgaande persoon waar je in het kleurloze dagelijks leven naar opkijkt, maar ook die hang je, na de festivalzomer, weer aan de kapstok tot volgend jaar.

Onze Vrouw onderging zojuist een oogoperatie en na het aanschouwen van de honderden foute hemdjes plant ze reeds een afspraak in om die ongedaan te maken, bedankt allemaal!

Wees creatiever alstublieft: ★☆☆☆☆

DE SCHOTSE TWEELING

Beeld Guy Kokken

Ondanks de gulle zomerzon blijkt het voor sommigen nog een beetje kilt op de wei van Werchter: de Schotse ruit lijkt dit jaar dé trend onder mannen te zijn. Deze sympathieke figuren showen de print in kwestie in een stijlvol ensemble, compleet met baret en hip buideltasje voor de obligate naar binnen gesmokkelde heupflesjes zelfgestookte whiskey. Let ook op de vrolijke mismatch met felgekleurde sokken, die verraadt dat we vermoedelijk met ware fashionisto’s te maken hebben.

Onze eerlijke ruiting: ★★★☆☆

GENDERFLUÏDE

Beeld Guy Kokken

Sommigen zijn growers, anderen vooral showers, maar in dit geval blijkt de drager van dit weinig subtiele accessoire gewoon een vrouw te zijn. Vrolijk uitgedost in glitterende regenboogkleuren trekt ze wellicht meer dan voldoende oververhit manvolk aan op de wei, maar met haar geheime wapen lopen die vermoedelijk al even snel weer weg.

Het is 2022, hè: ★★★★★

Beeld Guy Kokken

Een ludiek T-shirtje met de mannen, wat kan er misgaan? Wel dat je er een tikkeltje lullig uitziet wanneer je samen over de wei paradeert. Maar eerlijk toegegeven, ook wij hebben even gegniffeld toen ze voorbijkwamen.

Goed geprobeerd: ★★★☆☆

ONDERWEG NAAR KNOKKE?

Beeld Guy Kokken

Don’t dress for the festival you are at, dress for the festival you want to be at. William en Annick, we gaan ervan uit dat dat hun namen zijn, willen graag in de vip-ruimte van Tomorrowland terechtkomen en kleden zich daar dan ook naar. (Later zagen we Annick - Annie voor de vrienden - terug en had ze reeds van schoenen gewisseld, haar gebrek aan doorzettingsvermogen kost haar een ster, red.)

Dream big: ★★★★☆

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: