Een trieste nummer 1, maar er is nog hoop: hier luisterde de Belg naar op Spotify in 2022

Een verademing na al die katten-, eten-, interieur- en blote bastfoto’s van Conner Rousseau: de stories van uw Instagram-vrienden zullen de komende dagen helemaal in het teken van ‘Spotify Wrapped’ staan. Naast uw persoonlijke muzikale voorkeuren geeft de muziekstreamingdienst ook dit jaar een overzicht van de muzieksmaak van de gemiddelde Belg.

Met de meest beluisterde artiest in België op Spotify is de toon meteen gezet: Ed Sheeran. De Britse liedjessmid gaf deze zomer in Brussel nog de meest potsierlijke show uit zijn carrière, maar die zadelde de Belgische fans dus niet meteen met een degout op. Zijn in oktober 2021 uitgekomen album ‘=’ is tevens de in ons land meest beluisterde plaat. Wereldwijd is Sheeran de zesde meest beluisterde artiest op Spotify - niet slecht voor een rossekop die ooit nog zijn inkomen bijeenspeelde in de pub. Om u even weer op te beuren: Justin Bieber werd in 2021 nog het grijst gedraaid door de Belgen, maar zakt dit jaar helemaal weg naar plaats 16.

The Weeknd en de Franse rapper Ninho vervolledigen het Belgische Spotify-podium. Onze eigenste Damso, nu op nummer 4, was met een stek op nummer 5 vorig jaar nog de enige landgenoot die de nationale top 30 van meest beluisterde artiesten haalde. Dit jaar lijkt onze nationale trots ondanks het salonvoetbal van de Rode Duivels weer aangewakkerd, want ook Stromae (13), Angèle (23) en Camille (30) maken furore op Spotify in ons land. ‘Multitude', de comebackplaat van Stromae na een hiatus van 9 jaar, is tevens het derde meest beluisterde album in België. Tussen primus Ed Sheeran en de Belg kampeert nog een Brit: Harry Styles met album ‘Harry’s house’.

Tweede Belg in de top van meest beluisterde albums is Metejoor, wiens gelijknamige plaat eind oktober 2021 al in de winkels lag. Het populairste nummer van dat album is ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’.

Hoewel Ed Sheeran als artiest op het hoogste schavotje staat, blijkt de liefde voor zijn muziek verspreid over verschillende nummers. Geen enkele afzonderlijke Ed Sheeran-song haalde de top 10 van meest beluisterde nummers in België. Wat Sheeran niet kan, doet Harry Styles dubbel zo goed: zijn hitsingle ‘As it was' is zowel het meest beluisterde nummer van het jaar van de Belgen als van de rest van de wereld. Ook op plaats 2 staat binnen en buiten de landsgrenzen hetzelfde nummer: ‘Heat Waves’ van Glass Animals. ‘Where are you now’ van Lost Frequencies vervolledigt het podium, én haalde tevens de internationale top 30 van best scorende tracks. Op plaats 29 is het meteen het enige nummer van een Belgische artiest in die wereldwijde ranglijst. De song is vooral geliefd bij de Ieren (2e meest beluisterde track), in Malta en in Zwitserland (#3 in beide landen).

Verder nog in de top 10 onder andere MEAU (‘Dat heb jij gedaan’), Tom Odell (‘Another love’) en Stromae (L’enfer). ‘Ferrari’ van James Hype - naar verluidt ook het favoriete nummer van Radja Nainggolan, naast rockklassieker ‘Smoke on the water’ - sluit de rij.

Meer smaak dan de gemiddelde Belg? Breng dan hier uw stem uit voor Humo’s Pop Poll en bepaal de zanger(es), band en het album van het jaar.

Top 10 meest beluisterde artiesten op Spotify in België in 2022

1. Ed Sheeran

2. The Weeknd

3. Ninho

4. Damso

5. David Guetta

6. Taylor Swift

7. Jul

8. Drake

9. Imagine Dragons

10. Harry Styles

Top 10 meest beluisterde tracks op Spotify in België in 2022

1. Harry Styles, As It Was

2. Glass Animals, Heat Waves

3. Lost Frequencies, Where Are You Now

4. Tom Odell, Another Love

5. GAYLE, abcdefu

6. MEAU, Dat heb jij gedaan

7. Stromae, L’enfer

8. Elton John, Cold Heart - PNAU Remix

9. Gabry Ponte, Thunder

10. James Hype, Ferrari

Top 10 meest beluisterde albums in 2022 in België op Spotify

1. Ed Sheeran, =

2. Harry Styles, Harry’s House ★★★★☆

3. Stromae, Multitude ★★★★☆

4. Ninho, Jefe

5. Metejoor, Metejoor

6. Imagine Dragons, Mercury - Acts 1 & 2 ★½☆☆☆

7. Olivia Rodrigo, SOUR ★★★☆☆

8. Dua Lipa, Future Nostalgia ★★★☆☆

9. Angèle, Nonante-Cinq

10. Gazo, KMT

Top 10 meest beluisterde podcasts op Spotify in België in 2022

1. De volksjury

2. De Kroongetuigen

3. Nerdland maandoverzicht wetenschap en technologie

4. WELCOME TO THE AA

5. The Joe Rogan Experience

6. De Stemmen van Assisen

7. De Podcast Psycholoog

8. DS Vandaag

9. De Universiteit van Vlaanderen Podcast

10. Lotte Gaat Diep

Na Neil Young haalt nu ook een kwade Joni Mitchell haar muziek van Spotify vanwege podcast ‘The Joe Rogan Experience’

Top 5 meest beluisterde artiesten op Spotify in 2022 wereldwijd

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Top 5 meest beluisterde tracks op Spotify in 2022 wereldwijd

1. Harry Styles, As It Was

2. Glass Animals, Heat Waves

3. The Kid LAROI, STAY (with Justin Bieber)

4. Bad Bunny, Me Porto Bonito

5. Bad Bunny, Tití Me Preguntó

Top 5 meest beluisterde albums in 2022 op Spotify wereldwijd

1. Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

2. Harry Styles, Harry’s House

3. Olivia Rodrigo, SOUR

4. Ed Sheeran, =

5. Doja Cat, Planet Her

Top 5 meest beluisterde podcasts op Spotify in 2022 wereldwijd

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

4. Caso 63 (All Languages)

5. Crime Junkie