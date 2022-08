Terwijl Marc Rebillet honderd meter verderop in zijn onderbroek op een roze eenhoorn stond te dansen - weet ík veel wat zich in die goddeloze Marquee allemaal voltrokken heeft - speelde Ibeyi een smaakvol setje, vol engelachtige samenzang en kundig gebricoleerde r&b.

De zusjes - Ibeyi betekent in het Yoruba zoveel als ‘tweelingen’ - hadden een duidelijke taakverdeling: Lisa-Kaindé Diaz had een afro en zong de solo’s, Naomi Diaz had geen afro en trommelde. Maar eerlijk is eerlijk: buiten een wervelend ‘Deathless’, dat opeens de toch wel honderdvijftig man die zich in de Club had verzameld liet duizelen en tollen, gebeurde er niets waarvan je zomaar even op je kop ging staan. Op een moment dat elders op de wei resoluut de nacht werd ingezet, dansvoetje voor onhandig shakend dansvoetje, hield Ibeyi het op een gezapig middagsetje.

Nee, echt, wat was dat nu met die roze eenhoorn?

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: