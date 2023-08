Eendagsfestival 20 meter onder zee: ‘Een handvol keelpastilles’

Dertig jaar geleden stampte Tom De Weerdt – recht vanuit het huis van zijn moeder – label en distributeur Lowlands uit de Mortselse grond. Tussen 1993 tot 2008 stonden hij en zijn partners – zelfverklaarde ‘lastpostmodernisten’ – mee aan de wieg van het succes van onder meer Daan, Buscemi en Vive La Fête, maar ook van Jazzanova, Booka Shade en zelfs Burial.

Om die vruchtbare jaren te vieren wordt op zondag 13 augustus Everything Is Low georganiseerd, een eendagsfestival met enkele van hun beste en/of opvallendste acts en sympathisanten. U kunt daarvoor naar Dokrijk, een nieuwe concertlocatie in de Antwerpse droogdokken, 20 meter onder de zeespiegel.

Een beperkte greep uit de affiche van die dag: Rudy Trouvé & Elko Blijweert slaan knuisten en eeltvingers in elkaar voor een set met oude songs van eigen makelij, uit de back catalogue van groepen als Kiss My Jazz, Dead Man Ray, Gore Slut en Franco Saint De Bakker.

Yves De Mey focust al jaren voornamelijk op experimentele muziek voor theater en moderne dans, maar keert op Everything Is Low éénmalig terug naar zijn drum-’n-bassroots als Eavesdropper.

Daan Stuyven belooft – helemaal solo, en met weinig meer dan een loop station en een handvol keelpastilles – enkele ‘verrassende versies’ van eigen werk.

En vijftien jaar (!) na het laatste optreden van Think of One komen drie kernleden van die legendarische jazzfolkfunkrockweensewalsgroep weer samen: David Bovée, Tomas De Smet en Roel Poriau noemen zich voor de gelegenheid The Palitos, en beloven een eigenzinnige powertrio-trip door het verleden.

Alles samen geen slecht alternatief voor een namiddag vlaai en opgewarme koffie bij de schoonfamilie. Not miss!

Dokrijk x ‘Everything Is Low’: zondag 13 augustus om 15u, Droogdokkenweg 4, Antwerpen

