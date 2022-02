Emy: ‘Ik dacht iemand te kennen en te kunnen vertrouwen, maar dat bleek niet waar te zijn: daar was de song’

Terwijl wilde garagerockers, frêle zusterduo’s en jonge emorappers op dit moment knokken voor een toekomst in Humo’s Rock Rally, is de voormalig bronzen EMY (22) de vruchten van haar harde werk aan het plukken. Haar nieuwe single ‘Illusions’ verschijnt donderdag en klinkt internationaal – denk Jorja Smith of Erykah Badu.

HUMO ‘Illusions’ ligt mijlenver van wat je bracht in 2018, toen je in je eentje de derde plek in de Rock Rally bemachtigde.

EMY KABORÉ «Ik was een onwetende jonge singer-songwriter die pardoes in de finale van een groot concours was beland. Sindsdien heb ik naar mijn eigen stem gezocht en heb ik, om me daarbij te helpen, een band samengesteld. ‘Illusions’ laat een andere kant van me zien: het is een dansbare, bijna euforische song. Onvoorspelbaar blijven, dat is wat ik wil.»

HUMO Slaat de titel op illusies in de relationele sfeer?

KABORÉ «Bingo. Ik dacht iemand te kennen en te kunnen vertrouwen, maar dat bleek niet waar te zijn: ‘I wasn’t right about your mind/I thought I knew your life, but you took me for granted.’ Het verbaast me almaar meer hoe moeilijk het is om vertrouwensbanden op te bouwen. Als je iemand niet verkeerd wilt begrijpen, moet je je beeld van hem of haar constant bijstellen.»

HUMO Komt daar een plaat van?

KABORÉ «We zitten volop in het schrijfproces, ja. We mikken op 2023, maar da’s géén belofte (lacht). Het wordt een conceptplaat: daar kruipt wel wat werk in als je wilt dat alles inhoudelijk en muzikaal steek houdt.»

HUMO Heb je advies voor de huidige lichting Rock Rally-deelnemers?

KABORÉ «Weet dat de jury openstaat voor alles. En dat authentiek zijn beter scoort dan perfectie. Anders gezegd: volg je hart!»

EMY speelt op We Are Open, op 18 en 19 februari in Trix.

