En op de derde dag namen de Hollanders het over: dit moet u vandaag weten over Rock Werchter

Het zandmannetje van Metallica heeft onze ogen voor mortel gekapt en onze keel is schorder dan die van de zanger van Turnstile. Dat gevoel van lichamelijke verdordheid heet op Rock Werchter geluk en wordt alleen maar versterkt door het zicht op een nieuwe dag vol gitaristieke pret. Vijfentwintig nieuwe acts, let’s go!

1. ORANJE BOVEN!

Vier van de honderd acts op Rock Werchter zijn Nederlands, wat het des te straffer maakt dat er twee tegenover elkaar staan. Goldband (12.45) is een trio stukadoors uit Den Haag die met ‘Dit is voor jou’ de soundtrack van solidariteit schreef tijdens de eerste golf en met ‘De langste nacht’ er meteen een anthem voor de bevrijding achterna mikte. Tegenover hen staat een landgenote die niet harder van hen kan verschillen: Pitou (Klub C, 13.00), een jongedame die met haar folkpop de interesse wekte van Elbows Guy Garvey en onze eigen Tamino.

2. DE MAIN STAGE IS VAN DE MNM-LUISTERAAR.

In de echte wereld, ver buiten de heilige wei, is het weekend begonnen en dat betekent dat de schoolgaande jeugd eindelijk aan zijn Rock Werchter kan beginnen. Het jonge grut krijgt een main stage op hun maat: na Goldband volgen Nothing But Thieves (14.15), Måneskin (15.40), Yungblud (17.20), Anne-Marie (19.00), Twenty One Pilots (21.00) en Imagine Dragons (23.30). Horen we daar de sirene van de smaakpolitie al loeien bij dit voor sommigen bedenkelijke lijstje? Bijlange niet, want een paar tienduizend tieners schreeuwen een pák harder.

3. TWEE BELGEN DOEN HET VOOR DE TWEEDE KEER DIT WEEKEND.

Net als op de eerste dag treden er vandaag maar twee Belgen aan op Rock Werchter. Eerst is het aan Yong Yello (Klub C, 14.15), de Antwerpse volksrapper die met zijn rijk georkestreerde songs over de zelfkant van de samenleving voor het eerst op Werchter staat. Het is zijn debuut, maar hij mocht donderdag al even van het podium proeven dankzij Glints, zijn copain van bij het collectief Abattoir Anvers die op de openingsdag drieënhalve ster ving. De andere landgenoot van de dag kent de weg naar de wei intussen ook al: drummer Mario Goossens speelde gisteren op Werchter met Bazart, treedt vandaag aan met Sloper (The Slope, 15.05) en leerde daarvoor als drummer van Triggerfinger het heilige gras zo goed kennen als zijn eigen pelouse.

4. NA PHOEBE BRIDGERS KEN JE HET EINDE... VAN JE LONGCAPACITEIT.

Menig TTT-kolom wijdden we al aan Phoebe Bridgers (The Barn, 16.35) en daar zullen we pas mee ophouden als ze slechte muziek maakt. Zit er voorlopig niet in: het twee jaar oude ‘Punisher’ is een juweel en tussen de bedrijven door stanste bloedmooie covers van Metallica, John Prine en Goo Goo Dolls op tape. Geen van die herwerkingen noch haar singles winnen het bij het vaste slotlied van haar set: ‘I Know The End’ begint zacht, zwelt aan als een traan in een ooghoek en stopt niet voor je zo hard meeschreeuwt dat je amandelen het dak van de tent hebben gezien. Gaat groots worden.

5. BICEP HOOPT DAT JE BLIJFT PLAKKEN.

‘Ik weet niet of we ooit nog een écht plakkerige dansvloer zullen zien’, zei Matthew McBriar van het Britse dance-duo Bicep (Klub C, 21.35) vorig jaar in Humo. Waarop zijn spitsbroeder Andrew Ferguson: ‘Geef de mensen alcohol en drugs, en alles wordt weer even leuk als vroeger.’ Poppen en pilsen doet u op eigen risico én budget, maar Bicep trakteert wel op heerlijk zweverige techno die zonder geestverruimende middelen ook bedwelmt.