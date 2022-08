‘Als cocaïne een mens was, heette hij Marc Rebillet’: mijn favoriete YouTube-commentaar over Loop Daddy’, de Texaanse New Yorker die zijn sets elke keer van begin tot einde volledig bij elkaar improviseert. In kamerjas en boxershort. Met een microfoon, een loop station en een sequencer. Met extreem veel energie, Marquee-vullend veel charisma en vooral een aanhoudend aanstekelijke groove.

Een topless vrouw op de eerste rij. Een ‘You fucking can motherfucker’-meezingmoment. Een ter plekke gecomponeerde ‘Pukke-Pukke-Pukkelpop’-dansschijf. Iemand die een worstje op het podium gooit, en Marc die dat vervolgens in zijn boxershort steekt: ‘I’ll be keeping that for later.’ Het gebeurt zelden dat de woorden ‘hilarisch’ en ‘funky’ in dezelfde zin figureren, maar hier past het. Hij laste tussendoor drie kostuumwissels in, wat veel is voor iemand met maar twee kledingstukken aan. Hij brengt het begrip ‘freestyle’ naar nieuwe hoogtes. ‘More is more’ is het devies van Rebillet: meer chaos, meer hype, meer onzin, meer sterren. Op het einde van zijn set zong hij crowdsurfend, in zijn onderbroek, terwijl hij champagne over het publiek lag te spuiten. Het minste dat je kan zeggen, is dat Marc zijn beste leven leeft.

