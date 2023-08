Eppo Janssen: ‘Zwevend richting koffiemachine’

Pukkelpopprogrammator, die op zaterdag 19/8 de Club van zijn eigen festival afsluit met een dj-set onder de naam Eppo Janssen & Friends.

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

EPPO JANSSEN «‘My Back Was a Bridge for You to Cross’, de nieuwe Anohni and the Johnsons: keihard en bloedmooi.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

JANSSEN «‘Yank Crime’ van Drive Like Jehu en ‘Diary’ van Sunny Day Real Estate, de eerste zonder tip van mijn vader.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

JANSSEN «‘Surfer Rosa’ van Pixies.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

JANSSEN «Een Ramone: lange haren, gescheurde jeans en een T-shirt van Mickey Mouse.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

JANSSEN «Fela Kuti, Beastie Boys en The B-52’s.»

HUMO En zondagochtend?

JANSSEN «Alice Coltrane. Alsof je nog even verder droomt, zwevend richting koffiemachine.»

HUMO Wat is het ultieme roadtripnummer?

JANSSEN «‘Wucan’ van Black Mountain.»

HUMO Welk nummer herinnert je aan een vakantieliefje?

JANSSEN «‘Body Count’ van Body Count.»

HUMO Van welke song vind je de cover beter?

JANSSEN «‘Take Me to the River’ van Al Green door Talking Heads.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

JANSSEN «‘I Couldn’t Say It to Your Face’ van Arthur Russell.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

JANSSEN «Songs: Ohia op Crossing Border (1998), Nine Inch Nails in De Vooruit (1994), Fugazi in de Lido (1995), Sebadoh in de Monty (1996), Elliott Smith en Mogwai op Pukkelpop (1998), The Cure op T/W (1990)...»

HUMO Wie vind je zwaar overschat?

JANSSEN «Pink Floyd. Elk nummer is zes minuten te lang en heeft vier gitaarsolo’s te veel.»

HUMO Wie vind je zwaar onderschat?

JANSSEN «The God Machine.»

HUMO Welke festivalact zou je nog eens willen zien?

JANSSEN «Butthole Surfers.»

HUMO Welk nummer skipt je lief meteen in de auto?

JANSSEN «St Germain, Marc Moulin: hypernerveuze loungy jazz met een beat eronder. Ik geef haar geen ongelijk.»

HUMO Van welke artiest moet iedereen de best of hebben?

JANSSEN «Bruce Springsteen & The E-Street Band.»

HUMO Welke artiest zou je uit de doden willen opwekken?

JANSSEN «Jason Molina.»