‘Er komt geen einde aan: over dertig jaar lossen die Reuzegommers het op voor hun zonen’

De legpuzzel – thema: Oranje, het Nederlandse voetbalelftal – is bijna klaar. Terwijl ze bedachtzaam formuleert, houdt ze haar ogen gericht op het bonte tafereel dat ze met soepele zelfverzekerdheid aan de laatste stukjes helpt. Het is een ingetogen, haast sacraal beeld, en ik moet me bedwingen om niet mee te puzzelen. Maar ieder z’n rol: ik ben in haar Amsterdam om vragen te stellen aan Sophie Schwartz (29), de Nederlandse die samen met haar partner Wieger Hoogendorp Sophie Straat vormt. De band huwelijkte op ‘Smartlap is niet dood’ de woede van de punk uit aan het levenslied, schopte onlangs Pukkelpop een geweten, en staat zondag op ManiFiesta in Oostende.

HUMO Je genre is de protestsong, je vorm het levenslied. Zeg ik dat juist?

SOPHIE SCHWARTZ «Eigenlijk wel, ja. Het levert weleens gefronste wenkbrauwen op: hoezo, maatschappijkritiek opbergen in een smartlap? Maar ik had gewoon gemerkt dat het een genre is waar mijn generatie echt zin in heeft. Zodra iedereen flink gedronken heeft in de kroeg wordt er naar dát soort muziek gegrepen. Ik begon het genre te onderzoeken, en raakte gefascineerd door de Zangeres Zonder Naam, die in de vorige eeuw de koningin was van het levenslied in Nederland. Heel veel van haar smartlappen waren protestsongs, ontdekte ik. En toen dacht ik: ja, dat is ook voor mij een goeie vorm.»

HUMO Het begint voor jou bij wat je wilt vertellen? En dus niet: bij het verlangen om mooie liedjes te maken, om van tijd en ruimte losgezongen schoonheid te creëren?

SCHWARTZ «Inderdaad, muziek maken is mijn manier om vol in de wereld te staan. Om thema’s aan te kaarten die op dit moment belangrijk zijn in mijn leven, en nog meer: in dat van anderen. Eerst komt wat ik wil zeggen, en dan pas de zoektocht naar welke kleren die boodschap aan moet. Op ‘Smartlap is niet dood’ koos ik dus voor het levenslied, maar dat hoeft geen eeuwig huwelijk te zijn. Ik werk nu aan een ep, en die zal meer punk zijn. Dat genre staat dichter bij me – het is de muziek die ik echt vet vind – en dus gaat het me ook makkelijker af.»

HUMO Op Pukkelpop kwam je met zo’n expliciete boodschap. ‘In welke wereld is een mensenleven 400 euro waard?’ vroeg je je boos af voor je ‘Papa’ inzette. Voor de slechte verstaander stond op twee borden achter je ook ‘Justice for Sanda Dia’ te lezen.

SCHWARTZ «Dat liedje is ook echt gebaseerd op die weerzinwekkende tragedie. Het is geschreven vóór het proces, en helaas voorspelde het precies wat er gebeurd is: de hufters zijn ermee weggekomen. Geen strafblad, alleen een boete… Verschrikkelijk vind ik het.»

HUMO Je beschrijft die Reuzegom-types in al hun deerniswekkende wereldvreemdheid. ‘Je hebt het weer opgefokt / Nu zit er nog maar één ding op / Papa redt je wel’.

SCHWARTZ (knikt) «‘Jou kan niks gebeuren / Papa redt je wel’: zo is het toch? Hoe ze met zo’n laconieke snoeverigheid door de wereld lopen, alsof die vanzelfsprekend hún toebehoort… En dan loopt het mis, en is er papa: ‘Los jij het even voor me op?’

»Nog erger is dat er geen einde aan komt. Over dertig jaar zijn die kerels papa’s, en lossen zij het op voor hun zonen. Het is de wet van macht en geld. (Rilt) Ik vind ze walgelijk, die corpsballen. Vaak zie ik hier in Amsterdam zo’n groep in een bootje over de grachten varen, luid meezingend met iets van ABBA, en dan ga ik over m’n nek. Ik kan ze niet zíén. Vorig jaar werden vrouwen in speeches van zo’n Amsterdams studentencorps sperma-emmers genoemd. Daar is een zaak van gekomen, maar die leidde tot niets. Blijkbaar mag dat gewoon, een vrouw een sperma-emmer noemen.»

OUDE GEDACHTEN

HUMO In ‘Mijn club’ heb je het over voetbal. Je hebt zelf nog gespeeld.

SCHWARTZ «Ja, m’n hele jeugd lang, en daarna als twintiger ook nog enkele jaren. Ik was de diepe spits, en op het einde de rechtsbuiten. Heerlijk vond ik het: dat eeuwige rennen, de onstuimigheid. Het voelde ook gewoon heel fijn om in een team te zitten, om m’n hoofd uit te zetten en de kleuren van de club te verdedigen.»

HUMO Je bent geen loner?

SCHWARTZ «Nee, ik zoek toch altijd weer de verbinding met andere mensen op. En voetbal leent zich daar heel erg toe. Nu heb ik er geen tijd meer voor en ga ik in m’n eentje naar de sportschool. Dat vind ik ook wel lekker, maar ik doe het toch vooral gewoon om gezond te blijven. Het heeft niet die grote betekenis die voetballen wél had.»

HUMO Je bent supporter van Ajax Amsterdam, de club die in 1988 de Europabekerfinale verloor van KV Mechelen, maar voor het overige wel een fraaie geschiedenis bij elkaar voetbalde.

SCHWARTZ «Kijk, dat gebeurt nou altijd: dan willen ze toch absoluut die keer vermelden dat hún club van Ajax gewonnen heeft (grijnst).

»Je kiest je voetballiefde niet na een uitgekiende selectieronde. Ik ben in Amsterdam geboren, het is mijn stad, en dus is Ajax mijn club – zo eenvoudig is het.»

HUMO Je beschrijft dat roezige, voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen sentiment heel simpel: ‘Want dit is / Mijn club, waar ik zo veel van houd / Mijn club, en ook die van jou’.

SCHWARTZ «Het is wat ik ook zo leuk vond aan zelf voetballen: op en rond het veld vind je de euforie van de groep. Je bent samen met een hoop mensen die heel erg van elkaar verschillen, maar wel hetzelfde doel hebben. En dus ook hetzelfde voelen. Dat is heel mooi.»

HUMO Maar je hebt het in ‘Mijn club’ net zo goed over de lelijkheid. Ik merk het zelf ook elke week in de tribune: voetbal biedt compost voor racisme, misogynie en homofobie.

SCHWARTZ «Ja, het is gewoon een heel conservatieve plek. De klassieke rolpatronen zijn er nog niet herbekeken, en de sport viert nog heel erg de cultus van de man. In de samenleving zijn allerlei dingen aan het veranderen, maar in het stadion blijven de oude gedachten dat tegenhouden. Het voetbal loopt achter, ja.»

HUMO Leidt dat niet tot milde schizofrenie wanneer je zelf in de tribune staat? Je deelt vreugde en verdriet met mensen van wie je de gedachten mogelijk verafschuwt.

SCHWARTZ «Dat is ook het leuke van voetbal: je staat er naast mensen die niet hetzelfde denken als jij. Als je je alleen maar opsluit in een kringetje van gelijkgestemden, kan het plots hard wakker worden zijn: o, in dít land leef ik? In het voetbalstadion krijg je een beeld van de samenleving, en kun je het gesprek aangaan wanneer iemand ‘Flikker!’ roept.»

HUMO Want dat durf je? Je bent niet de stille omstander?

SCHWARTZ «Het is niet echt een kwestie van durven of niet. Ik denk dan niet: o, wat is het spannend om hier wat van te zeggen. Wel: dit is onzin, hier ben ik het helemaal niet mee eens, en dus spreek ik die persoon aan. (Denkt na) Nu goed, ik doe het ook niet altijd. Het is een kwestie van pick your battles, ook in het echte leven. Soms ben ik te moe, of heb ik geen zin meer om bij mensen te staan die onverdraagzaam zijn – en dan loop ik gewoon weg.»

HUMO ‘De vergiffenis’ gaat over het recht op abortus, ‘Mannen’ over mansplaining, ‘Tweede Kamer’ over stemmen op vrouwelijke politici. En in ‘Mooier als je lacht’ schets je een voor veel vrouwen herkenbare situatie: het is laat, je zit in een voor het overige lege treincoupé, en een man kiest de plaats naast je uit.

SCHWARTZ «Het is niet per se zo dat ik zélf voortdurend het slachtoffer ben van dat soort intimidatie, maar ik zie het zo vaak gebeuren bij mensen die kwetsbaar zijn – niet alleen vrouwen. Het openbaar vervoer kan zo’n ongelooflijk onveilige plek zijn.

»Laatst nam ik ’s avonds laat de trein van Rotterdam naar Amsterdam. Een vriend in m’n gezelschap kleedt zich graag vrouwelijk: lang haar, korte broekjes – het ziet er superleuk uit. Maar met dat laatste was het groepje dat naast ons was komen zitten het niet eens: die jongens straalden een naar soort agressie uit, en hadden het ostentatief over kankerhomo’s. Mijn vriend klapte helemaal dicht, en zelf was ik ook doodsbang, maar ik móést er wat van zeggen. Want zweeg ik, dan bevestigde ik die jongens in hun overtuiging dat ze de overhand hadden, dat ze móchten beslissen dat er in die coupé geen plaats was voor de identiteit van mijn vriend. Ik heb er toen dus wat van gezegd, maar daarna hebben we wel een drukker deel van de trein opgezocht, waar er meer sociale controle was.

»Ik blijf het onwezenlijk vinden dat zoiets nodig is. Dat zo’n treincoupé niet gewoon voor iedereen een veilige plek kan zijn.»

HUMO Het is wat je in je liedjes consequent doet: je komt actief op voor minderheden, voor wie kwetsbaar is.

SCHWARTZ «Voor mij is feminisme niet alleen een strijd voor vrouwenrechten. Het is groter en breder: je verplaatst je in alle kwetsbare groepen, en probeert iets voor hen te betekenen. Mij valt dat niet moeilijk, want ik heb zelf ook weleens in een kwetsbare positie gezeten, en dus kan ik me die onmacht makkelijk verbeelden. Maar minstens even belangrijk is het dat mensen uit de dominante groep dat ook doen. Als pakweg een witte heteroman die het nooit voor zichzelf heeft moeten opnemen dat wél doet voor anderen die het nodig hebben, betekent dat heel veel. Voor wie kwetsbaar is, kan het vermoeiend zijn om het altijd zélf te moeten doen.

»Uiteindelijk gaat het om een eenvoudige vraag om veiligheid. De ander laten zijn wie die is. Gewoon een beetje aardig zijn voor wie je pad kruist.»

'In ‘Nooit genoeg’ vertel ik hoe het is, leven met iemand die telkens weer valt voor drank. Mijn vriend is nog altijd verslaafd' Beeld Erik Smits

SCHILD EN STOK

HUMO ‘Groen Amsterdam’, je allereerste single, ging over de gentrificatie van De Pijp, de buurt in Amsterdam waar je bent opgegroeid. Heb je een fijne jeugd gehad?

SCHWARTZ «O ja. Het was een geweldige buurt waar alle kinderen gewoon op straat speelden. Vandaar ook m’n artiestennaam. Ik hield heel erg van het overzichtelijke, van de vanzelfsprekendheid waarmee ik elke dag mijn vrienden trof. Mijn beste vriendin – ze is dat nog altijd, trouwens – woonde recht tegenover me, en haar broertje was de beste vriend van mijn tweelingbroer. We vierden ons geluk op straat, elke dag. (Peinzend) Ik kan weleens heimwee hebben naar die tijd. Logisch, hè. Je bent jong, en de grote, moeilijke wereld breekt nog niet in in jouw kleine, makkelijke wereld.

»Mijn vader is Amerikaans, mijn moeder Brits. Twee heel fijne mensen. Ze zijn niet meer samen, nee, maar ik heb met beiden een goed contact. Mijn moeder woont nog altijd in De Pijp, trouwens. Ze is er telkens bij wanneer ik in Amsterdam of net buiten de stad speel. (Glimlacht) En niet verscholen in een hoekje van de zaal, nee, trots op de eerste rij.»

HUMO Je bent fotografie gaan studeren in Den Haag. Heb je voor die keuze moeten vechten?

SCHWARTZ «Nee, integendeel. Het was de logische gang van zaken. Zoals het voor veel mensen natuurlijk is dat ze eerst naar de basisschool gaan, dan naar de middelbare school en ten slotte naar de universiteit, zo was het voor mijn broer en mij een kwestie van vaststaande logica dat we naar de kunstacademie zouden gaan. Ik heb me zelfs nooit afgevraagd waarom dat vanzelfsprekend was. Het was gewoon het pad dat klaarlag.»

HUMO Maar je wilde dus eerst fotografe worden?

SCHWARTZ «Ik denk dat de tienerversie van mezelf best verbaasd zou zijn als die hier zou binnenwandelen, en zou zien wat het geworden is. Want ik was dus echt wel van plan om te gaan fotograferen, ja.

»Nu, wat die jonge versie van mezelf níét zou verbazen, is dat ik m’n geld verdien met wat ik leuk vind. Dat is altijd m’n plan geweest, en ik geloofde ook echt in dat plan: succesvol worden met iets wat van mezelf is. Dat moest en zou lukken.»

HUMO Wat fijn om zo zeker te zijn van jezelf.

SCHWARTZ «Goh, zo zou ik het niet meteen stellen: tegelijk is er altijd veel onzekerheid geweest. Ik heb vaak gedacht dat ik helemaal niet goed was in fotografie – en misschien is dat ook wel zo. En hetzelfde heb ik nu met mijn muziek. Ik kan niet naar ‘Smartlap is niet dood’ luisteren en gewoon denken: wat een goeie plaat! Nee, ik hoor vooral waar we te haastig zijn geweest in onze beslissingen. En op het podium gebeurt het nog te vaak dat ik vals zing, vind ik. Daar kan ik dan dagen over lopen te tobben. Dus ja, er was altijd een plan, of noem het een overtuiging, maar nee, dat ging allemaal niet gepaard met een grenzeloos zelfvertrouwen.»

HUMO Zelfs op de kunstacademie liet je je geen mal voorschrijven, las ik.

SCHWARTZ «Het is niet dat ik zo’n individualist ben, hoor, en ik kon het heel goed vinden met mijn medestudenten. Ik was gewoon geen klassieke student. Ik week altijd af van wat voorgeschreven is, ik wilde dingen op mijn manier doen. Dat heeft me wel in de weg gezeten, ja. Maar kijk, het is allemaal goed gekomen nu.

»Ik heb een probleem met autoriteit. Ik word gek van luie en lompe machtsstructuren – op school, in het voetbal, in de samenleving, overal.»

HUMO En dus herwerkte je ‘Everywhere’ van Fleetwood Mac tot ‘Wat is het kut om agent te zijn’.

SCHWARTZ «Als er op De Dam een demonstratie is, en ik zie de politieagenten daar met hun schild en hun wapenstok staan… Ja, dan word ik een beetje opstandig. Die koele autoriteit, dat machtsvertoon, ik kan het niet hebben. Tegelijk voel ik ook mee met die agenten, en dat beschrijf ik ook in het liedje: ik kan me voorstellen dat ze het vaak niet eens zijn met de orders die ze krijgen. Dat ze geen zin hebben om een betoging uit elkaar te ranselen, maar ook alleen treurig kunnen vaststellen dat dat nu hun werk is geworden.»

'Op het podium gebeurt het nog te vaak dat ik vals zing, vind ik. Daar kan ik dan dagen over lopen te tobben.' (Foto: op Pukkelpop 2023.) Beeld Koen Keppens

MEER LEGPUZZELS

HUMO Ik wil het tot slot nog even over ‘Nooit genoeg’ hebben.

SCHWARTZ «Eigenlijk is dat het nummer waar ik het minst mee heb.»

HUMO Ja? Ik zou denken dat het je persoonlijkste liedje is. Het gaat over…

SCHWARTZ «…de alcoholverslaving van mijn vriend. Het is gewoon… (Denkt na) In dat liedje vertel ik hoe het is, leven met iemand die telkens weer valt voor drank. Maar een concreet gevolg is er niet gekomen: mijn vriend is nog altijd verslaafd. Misschien is het dat wat me teleurgesteld heeft? Bij mijn andere liedjes heb ik het gevoel dat ze iets in gang kunnen zetten, dat er mensen luisteren en dan gaan nadenken. Bij ‘Nooit genoeg’ heb ik dat niet. Het is er, het bestaat, en ja… Dat is het gewoon.

»Nu goed, als het voor iemand anders wél iets betekend heeft, ben ik wel blij, natuurlijk.»

HUMO Kun jij als dichte toeschouwer het massieve, het ogenschijnlijk onontkoombare van zo’n verslaving begrijpen?

SCHWARTZ «Tot op zekere hoogte, ja. Ik snap hoe ingewikkeld het is, hoe je niet gewoon kunt zeggen: ‘Ik stop ermee, en klaar.’ Mijn vriend is ook niet de enige met een verslaving, hè. Ik zie ook bij vrienden en vriendinnen hoe zo’n afhankelijkheid je helemaal kan innemen.

»Tegelijkertijd heeft die destructie ook iets asociaals waar ik weinig begrip voor heb. Als alcohol zo dwingend in je leven aanwezig is dat je er niet meer in slaagt om te zorgen voor het huis waar je samen in woont, voor de mensen om je heen… Als je er, zeg maar, een lul van wordt, dan wordt het allemaal gewoon heel moeilijk.»

HUMO Vind je het dan ook vervelend dat alcohol nog altijd zo’n vanzelfsprekend consumptiemiddel is?

SCHWARTZ «Nee, omdat het niet per definitie tot problemen leidt. Dat is toch een verschil met pakweg heroïne. Ik zou zelf nooit willen stoppen met alcohol, omdat het me plezier en luchtigheid brengt. En dat is voor veel mensen zo. Ik snap dus dat het bestaat en toegelaten is. Maar sommige mensen brengt het een probleem.»

HUMO Je vriend is Wieger Hoogendorp. Jullie maken de liedjes voor Sophie Straat samen, en hij is ook de producer van Goldband.

SCHWARTZ «Hij kan gewoon zó goed muziek maken. Wieger kan elk instrument bespelen dat je maar kunt bedenken. En niet zomaar een beetje, weet je wel: hij excelleert. Ik ken gewoon geen betere muzikant dan hij. Maar hij heeft dat nooit aan de wereld willen laten weten – de schaduw vond hij prima. Anderen mochten op het podium. Nu, op zijn 37ste, heeft hij daar wat spijt van, en wil hij die ruimte wél innemen. Ik vind dat hij daar recht op heeft. Hij móét op dat podium, want hij is indrukwekkend en bijzonder.»

HUMO Kun je uitdrukken wat je precies van de liefde verwacht?

SCHWARTZ «De klassieke dingen. Troost, opwinding, tederheid, humor. En nog het meest van al veiligheid. Ik vind het heel belangrijk dat ik niet op mijn hoede hoef te zijn bij de mensen van wie ik hou. Dat ik niet beoordeeld word, dat me geen schaamte aangepraat wordt. Het beperkt zich niet alleen tot de liefde, trouwens, het is ook wat ik in vriendschappen zoek. En wat ik zelf probeer te geven.

»Dit huis is heel belangrijk voor me. We wonen hier met een aanzienlijke groep vrienden. Ieder heeft z’n eigen ruimte, en er zijn veel heldere afspraken. Ik ben er goed omringd, en net dat maakt dat het huis mijn oase van rust is. Een huls, ja. Ik ben er veilig.»

HUMO Je praat heel rustig en ingetogen. Ik vind het moeilijk om me je luid en expressief voor te stellen.

SCHWARTZ «En toch ben ik dat óók vaak. Ik ben een gangmaker, ik hou van rumoer om me heen, en ik breng graag mensen samen. Letterlijk zelfs, dat laatste: ik ben erin geslaagd om mijn moeder te koppelen aan de vader van een vriendin. (Glundert) Mooi, toch?

»Zoals veel mensen ben ik een kameleon, denk ik. Ik pas me aan – aan de mensen om me heen, aan de atmosfeer, aan hoe de ruimte aanvoelt. Dit zou een heel ander gesprek zijn als je we elkaar op een roerige nacht in de kroeg tegen het lijf zouden lopen. Maar net zo goed neem ik dus ook vakantie van de drukte, omdat het nodig is. (Denkt na) Ik heb het idee dat ik ofwel overprikkeld ben – ‘Nu wil ik rust, groen en stilte!’ – ofwel onderprikkeld – ‘Nu wil ik dat iemand tegen me praat, dat er wat gebeurt!’. En dus nooit een keer helemaal relaxed.»

HUMO Je oogt anders beheerst en in balans, zoals je je over die legpuzzel bekommert.

SCHWARTZ «Ja, misschien is dat wel de oplossing: meer legpuzzels maken. Het is altijd erg druk in mijn hoofd, maar zodra ik me over die stukjes buig, denk ik aan niets anders meer. Net zoals toen ik indertijd voetbalde, eigenlijk. Eventjes alleen een mooi, prettig wit in mijn hoofd.»

Sophie Straat speelt op 10 september op ManiFiesta in Oostende.

