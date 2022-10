‘Er zijn artiesten die zich echt ergeren aan gsm’s: soms proberen ze die zelfs af te pakken of kapot te smijten’

Bob Dylan laat vanavond geen enkele smartphone toe op zijn concert in Vorst Nationaal. Hij doet daarvoor beroep op de technologie van Yondr. Die Antwoord, Cardi B en Jack White gingen hem voor. Waarom doen steeds meer artiesten dit? Kurt Overbergh van concertzaal AB legt uit.

- Bannen jullie ook soms gsm’s bij concerten in AB?

Overbergh «In principe doen we dat niet, maar ik herinner me twee concerten. De eerste keer was bij een luistersessie van de nieuwe plaat van Aphex Twin. Dat was een avant-première en daarom moest iedereen zijn toestel afgeven. We hebben er gewoon ouderwets nummertjes op gekleefd zodat ze die achteraf terugkregen. Dat is dan ook al zeker tien jaar geleden.

»De tweede keer was bij Die Antwoord, een Zuid-Afrikaanse hiphop-groep, die hun show in preview bij ons brachten, en niet wilden dat er beelden zouden uitlekken. Toen zijn we in zee gegaan met Yondr.»

- Hoe werkt dat systeem?

Overbergh «Je geeft je gsm af, maar krijgt die meteen terug in een afgesloten zakje van Yondr. Bij noodgevallen, of als je denkt dat je plots een belangrijke oproep krijgt, kan je dat weer aan het onthaal laten ontgrendelen.

»Voor een organisator is dat een kostelijke zaak, want je moet dat systeem huren. Voor een zaal als AB gaat het dan meteen al om een bedrag van zo’n 3.600 euro, maar dan moet je ook nog eens een crew van vijftien personen voorzien om de gsm’s in die zakjes te steken en achteraf er weer uit te halen. Het zorgt ook voor wachtrijen. Voor een grotere zaal als Vorst Nationaal weegt die kost allicht iets minder op het totale budget die avond. Bij ons zijn de winstmarges kleiner.»

-Waarom doen artiesten dit?

Overbergh «Iemand zoals Jack White, die dat al langer doet, ook bij zijn optredens in ons land, wil totale controle over zijn show. Hij geeft de concertgangers wel iets in ruil: hij laat zijn eigen fotografen beelden schieten in de zaal, die je nadien op de website kan downloaden. Dan heb je meteen topkwaliteit. Hij is dus een controlefreak en ik snap wel dat zo iemand de artistieke controle wil houden.»

- Enkele jaren terug was er een incident waarbij Dylan een concert stillegde omdat iemand foto’s nam. ‘We kunnen ofwel poseren, ofwel optreden’, zei hij. Is hij niet gewoon een oude zeur?

Overbergh «Ik vind het toch wel een zegen om tijdens een optreden niet gestoord te worden door al die schermpjes voor je. Je volgt het optreden toch liever niet door zo'n scherm. Het zal zorgen voor een optimale beleving, zodat je de lange teksten van Dylan beter in je opneemt. En als Bob Dylan zoiets beslist, dan gebeurt het ook, simpel. Hij geeft ook geen interviews.

»Ik heb Nick Cave zich op South by Southwest kwaad zien maken op een concertganger die hem filmde. Dat was nog voor de dood van zijn zoon, toen hij nog een andere relatie had met het publiek. Nick Cave bleef maar ranten tegen die man.

»In de AB heeft Boy George eens een gsm afgepakt en geprobeerd om die kapot te smijten op het podium. Ik sprak hem achteraf en hij zei dat hij al drie keer had gevraagd om te stoppen met filmen en dan waren de stoppen doorgeslagen. Dus het irriteert artiesten toch echt.»

- Zijn er ook geen artiesten die dankbaar gebruikmaken van de vele gsm-toestellen?

«Zeker, denk aan de artiesten die vragen om alle lichtjes aan te steken om zo sfeer te creëren bij een bepaald nummer. Ik herinner me een band die vroeg om met je gsm de persoon naast je te bellen en dan die toestellen tegen elkaar te houden. De feedback gaf een cool geluid.

»Daan heeft ooit een concert-dvd uitgebracht met enkel beelden van concertgangers zelf. En laat ons wel wezen, voor een zaal als de AB zelf is elk bericht of beeld op sociale media over een optreden de beste gratis reclame.

»Stijn Meuris haalde ooit de kranten omdat hij bij een schoolvoorstelling een gsm van een jongen had afgepakt. Toen hij dit jaar drie dagen op rij de AB uitverkocht en ik op het podium sprong met een ingekaderde affiche, greep hij meteen zijn gsm om een foto te nemen. (lacht) Het kan verkeren.»

Kurt Overbergh met Noordkaap-affiche na drie uitverkochte AB-concerten Beeld RV

