Erdogan wil ‘tong afsnijden’ van populaire zangeres om dit nummer

De Turkse president Erdogan heeft een van de populairste zangeressen van zijn land in het vizier, vanwege een liedje over Adam en Eva.

“Zeg hallo tegen de onwetende Adam en Eva”, zingt Sezen Aksu in het catchy popnummer Şahane Bir Şey Yaşamak (Leven is een prachtig iets). Het liedje is al vijf jaar oud, maar kwam recent onder de aandacht van conservatieve islamitische groeperingen, die een campagne tegen het Aksu en het nummer begonnen. Dit weekend sprak ook president Recep Tayyip Erdogan zich tegen het nummer uit.

Adam wordt in de islam gezien als de eerste profeet; daarom beschuldigen geestelijken en conservatieven Aksu nu van blasfemie en laster. Een groep advocaten in Ankara klaagde haar aan op grond van het beledigen van religieuze waarden. De Diyanet, het directoraat voor godsdienstzaken, plaatste een statement, waarin staat dat men respect moet tonen voor Adam en Eva. President Erdogan zelf ging nog een stapje verder. Hij noemde Aksu niet bij naam, maar zei wel dat het “onze taak is de tong af te snijden van degenen die laster over Adam en Eva verspreiden”.

Het was dit weekend niet het enige incident rondom de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Dat Erdogan ook geen kritiek op de eigen persoon duldt werd nog eens bevestigd toen de prominente journalist Sedef Kabas in de nacht van vrijdag op zaterdag om twee uur ’s nachts werd opgepakt. Ze wordt beschuldigd van het beledigen van de president. In een tv-programma en een tweet had ze naar een gezegde verwezen: “Als een os naar het paleis komt, wordt hij geen koning, maar wordt het paleis een schuur”.

Steun voor homorechten

Beide zaken zorgden voor veel ophef op sociale media. Vooral Sezen Aksu is enorm populair bij jong en oud, ondanks dat ze de 60 is gepasseerd en al jaren niet meer optreedt. In het verleden kreeg ze ook kritiek van seculieren, omdat ze in 2010 voor het constitutionele referendum stemde over door de regering-Erdogan gewenste hervormingen. Maar een paar jaar later wijdde ze een nummer aan de protesten tegen de regering-Erdogan in 2013. Daarnaast is ze binnen de lhbti+-beweging is ze erg populair vanwege haar openlijke steun voor homorechten.

Collega-artiesten en fans van de zangeres spreken nu massaal hun steun uit voor Aksu, die bekend staat om haar opzwepende popnummers, maar ook met meer dramatische nummers een gevoelige snaar bij het publiek weet te raken. De burgemeester van Istanbul, van de centrumlinkse oppositiepartij CHP, tweette in een steunbetuiging dat artiesten de innerlijke stem van het land zijn en niet tot zwijgen mogen worden gebracht.

Als reactie kwam Aksu zaterdagavond met de tekst van een nieuw geschreven nummer genaamd Avcı (Jager), met de boodschap dat ze al 47 jaar teksten schrijft en daar gewoon mee doorgaat. Op Twitter werd de songtekst al snel in allerlei talen vertaald, van Koerdisch en Armeens tot Chinees en Koreaans. In het Nederlands eindigt het met: “Je kan me niet doden, ik heb mijn stem, mijn saz en mijn woord. Ik, ik ben iedereen”.

