Eric Clapton doet op de valreep nog een gooi naar de titel ‘Lul van het jaar’ 2021

Een goede gezondheid gewenst voor 2020 2021 2022!

De MIA-nominaties zijn intussen ook over de plas bekend, waar ze ‘de BRIT Awards’ genoemd worden. Mogelijk omdat ze daar chauvinistischer zijn dan hier, mogelijk omdat ze vinden dat bij een cultuurprijs de herinnering aan ­Mia ­Doornaert maar beter zoveel mogelijk vermeden wordt TTT Toch is er hommeles ontstaan rond de nominaties van dit jaar, meer bepaald bij de nieuwe onderverdeling ‘Pop/R&B’. Zo vroegen heel wat R&B-artiesten zich terecht af waarom die twee aan elkaar uitgehuwelijkt moeten worden, en dan moesten ze nog vernemen dat de gevestigde machten erin geslaagd waren om geen énkele R&B-artiest te nomineren, daarmee toch vijftig procent van de categorie negerend TTT Wel genomineerd: ­Adele, ­Dua ­Lipa, ­Griff, ­Joy ­Crookes, en – schande boven op de schade – ­Ed ­Sheeran TTT ‘Alweer een tijdje geleden dat ík nog eens de Pop Poll haalde,’ dacht ­Eric ­Clapton toen hij hoorde dat de resultaten voor deze week waren, en hij probeerde nog snel ‘Lul van het jaar’ te worden TTT Clap­ton daagde namelijk een Duitse vrouw voor de rechtbank omdat die een bootleg-cd van een concert van ’m uit de jaren 80 probeerde te verkopen op eBay. Vraagprijs: tien euro TTT ‘Lap me dan maar een proces aan het been!’ riposteerde de vrouw, die dacht dat Clapton wel niet zó gek zou zijn. Mogelijk had ze zijn gezwans rond corona en vaccinaties gemist dit jaar TTT De 55-jarige vrouw verklaarde voor de rechter dat de cd van haar overleden man was, die ’m gewoon gekocht had in de winkel, zoals dat vroeger wel vaker ging met bootlegs. Helaas hadden noch kamp ­Clapton, noch de rechter oren naar die uitleg, en de vrouw werd verboden haar cd te verkopen, boven op de rekening van 3.400 euro aan gerechtskosten die ze moest betalen TTT Afwachten of ze voor haar volgende reactie opnieuw voor de aanval kiest, zoals Duitsers nu eenmaal plegen te doen, maar in dat geval kan de boete nog verhoogd worden tot 250.000 euro

Er waren vorige week nog wel meer rechtszaken die de grenzen van het fatsoen aftastten. Zoals die waarin ­Drake zich moest verdedigen tegen een schadeclaim van víér miljard dollar, ingediend door een vrouw die nota bene vier jaar eerder bij hem ingebroken had TTT De vrouw verklaarde dat Drake zich na de feiten lasterlijk over haar had uitgelaten op sociale media, wat niet eens zo gek zou zijn, maar kon daar helaas geen bewijs van voorleggen. Drakes raadsman had het daarentegen over hersenspinsels van een vrouw die koste wat het kost met zijn cliënt in contact wil komen. Twee keer raden wie het geloofwaardigst werd geacht TTT Tip: niet de inbreekster TTT Nóg schaamtelozer? De gerechtelijke wandel van ­Jamie ­Spears, die dochter ­Britney nu langs de rechtbank zover wil krijgen om zijn advocatenrekeningen te betalen TTT Die advocaten, herinneren we u er even aan, had vader Spears nodig omdat het Britney dit jaar éíndelijk lukte om pa na dertien jaar te ontzetten als beheerder van haar én haar ­vermogen

‘Pluk de dag!’ moeten ­Billy ­Gibbons en ­Frank ­Beard gedacht hebben na het plotse overlijden van bassist en baardbroeder ­Dusty ­Hill deze zomer, want wat rest van ­ZZ ­Top verkocht vorige week hun volledige songcatalogus aan een investeringsfonds: een financiële zet die dit jaar wel vaker gedaan werd door artiesten op jaren, die daarmee liever kiezen voor één keer het volle pond dan op hun leeftijd nog geduldig bij de brievenbus te wachten tot de royaltycheques mondjesmaat binnenlopen TTT Wat ­Gibbons en Beard vangen voor onsterfelijk snaarspul als ‘La Grange’, ‘Legs’ en ‘Sharp Dressed Man’? Zegt u het maar: bedragen werden niet openbaar gemaakt TTT Nu, als we een schatting moesten doen: ergens tussen wat ­Bruce ­Springsteen onlangs incasseerde voor de zijne (een half miljard dollar) en wat ­Gert ­Verhulst zou vangen voor het materiaal op ‘Zijn mooiste liedjes’ (een halve boterham met kaas) TTT Zo, tot daar onze nieuwjaarsbrief. Getekend: 1 januari 2022, uw kapoentje (tr)