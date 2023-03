Ex-drummer The Offspring verliest rechtszaak: ‘Frontman Dexter Holland probeert mijn bijdrage aan de muziek te minimaliseren’

Stikstofcrisis voorbij: Zwangere Guy aangesteld als bemiddelaar

Dienstmededeling aan musici die zinnens zijn om in de nabije toekomst de aardse backstage te verwisselen voor de eeuwigdurende great gig in the sky: gelieve het verscheiden voortaan in te zetten ruim vóór onze deadline: met al die sterfgevallen staan wij tegenwoordig behoorlijk voor lul TTT Vandaar: enkele berichten die we door hun ontijdige bekendmaking vorige week niet konden brengen TTT Eén: ‘Wayne Shorter is overleden, de legendarische jazzsaxofonist die ook bekend was van zijn polepositie in het tweede kwintet van Miles Davis. Hij werd 89’ TTT Twee: ‘Steve Mackey is dood, de bassist van Pulp werd amper 56. De doodsoorzaak is onbekend, maar Mackey verbleef de laatste maanden in het ziekenhuis, en zoiets is zelden een gunstig voorteken’ TTT Drie: ‘Gary Rossington, het laatste originele lid van Lynyrd Skynyrd, is komen te gaan. Hij werd 71 en stierf op een zondag, wat erg onpraktisch is als je deadline op vrijdag ligt’ TTT

Terug naar de waan van deze week TTT De dinosaurussen van Journey hebben wél nog twee originele leden in hun bezetting. Maar dat zijn er, zo blijkt, twee te veel TTT Vorige week kwam naar buiten dat gitarist Neal Schon en toetsenist Jonathan Cain elkaar zodanig wantrouwen dat ze tijdens hun laatste tour allebei een lijfwacht inhuurden om zich tegen elkaar te beschermen TTT Wie Journey recent aan het werk zag en zich verbaasde over de drukte op het podium: ongeveer driekwart was dus security TTT

Dichter bij huis: Portland, de groep dan, waarin ook al rare dingen gebeuren TTT Afzwaaiend toetseniste Sarah Pepels in het persbericht over haar vertrek: ‘Ik heb geprobeerd om grenzen te stellen, maar volgens mij was dat tevergeefs’ TTT Pepels verwees naar haar band met frontman Jente Pironet. ‘De interactie tussen Jente en mezelf was op vele momenten magisch, maar dat was niet altijd zo’

Meer heikele personeelszaken bij The Offspring TTT Ex-drummer Ron Welty, lid van de groep tussen 1987 en 2003, hun glorietijd, heeft van de rechter ongelijk gekregen in zijn proces tegen frontman Dexter Holland TTT Holland had volgens Welty miljoenen achtergehouden, en zou zelfs geprobeerd hebben om Welty’s bijdrage aan de muziek van The Offspring te minimaliseren TTT Klinkt meer als een gunst, dat laatste, maar goed TTT Het verloop van het proces samengevat: Welty: ‘Give it to me, baby’. Waarop de rechter: ‘Why don’t you get a job?’

Paul Stanley, wiens pensioen wenkt, over de kans dat de originele leden Peter Criss en Ace Frehley voor de allerlaatste concerten nog eens met KISS op het podium mogen: ‘We zijn KISS, niet PISS’ TTT Als iedereen voortaan net zoals Paul zijn eigen mop naar deze kolommen meebracht, konden wij ook met pensioen

Komt onze directe overste net aan onze mouw trekken: blijkt dat de gemiddelde leeftijd in de berichten van deze week opmerkelijk hoog ligt TTT Gelukkig gaat het volgende bericht over… Even kijken, we hadden het hier ergens TTT Aha! Cher. Shit TTT Vooruit dan: zoals alle gepensioneerden heeft ook Cher niets dan tijd omhanden. Die gaat ze nu naar eigen zeggen aanwenden om twéé platen tegelijk op te nemen TTT Wat zeggen ze dan: een ongeluk komt nooit alleen

