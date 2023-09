Extreme: ‘Duiken in Dylan’

Extreme, bekend van de monsterhit ‘More Than Words’, heeft na 15 jaar radiostilte een zesde plaat uit: ‘Six’.

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

GARY CHERONE (frontman) «Zac Brown Band. Hun harmonieën zijn de beste sinds die van Eagles.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

CHERONE «Het waren er twee: ‘Killer’ en ‘School’s Out’ van Alice Cooper. Ik was 11 of 12 en die hoezen – waarvan één met een slang erop - fascineerden me.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

CHERONE «‘Toys in the Attic’ van Aerosmith.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

CHERONE «Elton John, Cat Stevens, Jim Croce... En als we ook gaan dansen: Earth, Wind & Fire of vroege Prince.»

HUMO Van welke song vind je de cover beter?

CHERONE «‘You Really Got Me’ van The Kinks in de versie van Van Halen.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

CHERONE «Queen in 1978 of ’79. Toen ik achteraf de zaal verliet, wist ik: dit wil ik met mijn leven doen.»

HUMO Wie vind je zwaar overschat?

CHERONE «The Cure.»

HUMO En onderschat?

CHERONE «King’s X.»

HUMO Welk nummer brengt herinneringen aan een vakantieliefje naar boven?

CHERONE «Mijn eerste crush heette Mandy, vandaar: ‘Mandy’ van Barry Manilow.»

HUMO Welk nummer herinnert aan een rotvakantie?

CHERONE «‘Desperado’ van Eagles.»

HUMO Van welke artiest moet iedereen minstens de best of in huis hebben?

CHERONE «Van Bob Dylan. Doe jezelf een plezier en duik daarna wat dieper in zijn werk.»

HUMO Welke artiest zou je uit de doden willen opwekken?

CHERONE «Eddie Van Halen.»