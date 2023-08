‘Eye on the Bat’ van Palehound: aanstekelijke songs en enkele coole gitaarriffs

El Kempner, bezieler van Palehound uit Boston, verhaalt in het twee minuten durende openingslied ‘Good Sex’ over die klungelige keer dat ze haar lief probeerde te verleiden in een korset. De toon is gezet: deze vierde worp wordt een eerlijk en snedig indierockplaatje in de traditie van Liz Phair en Courtney Barnett. Kempner zingt fragmenten uit haar dagboek, vaak met zelfspot: ‘I’ve become the person I’d wanna punch in the face’. Ze weet bovendien aanstekelijke songs en zelfs enkele coole gitaarriffs uit haar zorgen te puren. En met ‘U Want It U Got It’ staat er slechts één nummer op deze plaat dat u maar beter snel doorspoelt: al helemáál een prestatie.