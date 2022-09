Feist stopt als voorprogramma Arcade Fire na ophef over frontman Win Butler

Feist zal niet langer het voorprogramma van de Europese tournee van Arcade Fire verzorgen. Dat heeft de Canadese zangeres in een verklaring laten weten. Aanleiding is de onrust die is ontstaan rond zanger Win Butler, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Feist opende onlangs de eerste twee shows van de Europese tournee van Arcade Fire in Dublin en zou eigenlijk nog 18 shows doen, maar dat gaat niet meer door. «Tijdens een repetitie met mijn band in Dublin las ik dezelfde krantenkoppen als jullie», verwijst de zangeres in een verklaring naar het nieuws dat Arcade Fire-zanger Win Butler door verschillende vrouwen beschuldigd wordt van seksueel overschrijdend gedrag. «Dit is ongelooflijk moeilijk voor mij geweest en ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel moeilijker het is geweest voor de mensen die naar voren kwamen. Ik wens de betrokkenen veel sterkte», klinkt het.

«Ik heb altijd liedjes geschreven om mijn eigen subtiele moeilijkheden te benoemen, naar mijn beste zelf te streven en verantwoordelijkheid op te eisen wanneer dat nodig is. En ik eis nu mijn verantwoordelijkheid op en ga naar huis. Bij deze tour blijven zou impliceren dat ik het leed dat door Win Butler is veroorzaakt zou goedkeuren of negeren.»

Arcade Fire heeft begrip voor het besluit van de zangeres. «We vinden het erg jammer om Leslie naar huis te zien gaan, maar begrijpen en respecteren haar beslissing volledig», laat de band in een verklaring weten.

Dickpics

Win Butler ligt zwaar onder vuur nadat vier vermeende slachtoffers aan de bel trokken bij muzieksite Pitchfork. De vrouwen waren allen tussen de 18 en 23 jaar oud toen de incidenten plaatsvonden. Butler, die al sinds 2003 is getrouwd met zijn bandlid Régine Chassange, was toen zelf tussen de 36 en 39 jaar. In 2015 zou de zanger zonder toestemming zijn hand in de broek van een vrouw hebben gestoken. Ook zou hij de vrouw hebben gezoend zonder dat zij dat wilde.

Een andere vrouw stelt dat Butler om naaktfoto’s vroeg en ongevraagd seksueel getinte berichten stuurde, waaronder foto’s van zijn geslachtsdeel. Ook nadat de vrouw aangaf dat zij daar niet van gediend was, bleef de zanger doorgaan.

Seksuele ontmoetingen

Met de twee andere vrouwen kwam het tot seksuele ontmoetingen, zowel online als fysiek. Een vrouw genaamd Sarah vertelt dat de zanger haar onder druk zette om seksuele videogesprekken te voeren: «Ik voelde me misselijk elke keer dat ik het deed.» Een andere vrouw, Fiona, vertelt dat ze naar aanleiding van het seksuele contact met Butler een zelfmoordpoging heeft ondernomen. «De last van het feit dat ik alles geheim moest houden, constant mijn behoeften opzijschoof om hem te bevredigen, gebrek aan grenzen en het schuldgevoel om de andere vrouw te zijn, werd te veel om te negeren.»

In een reactie aan Pitchfork heeft Butler de buitenechtelijke relaties toegegeven, maar hij ontkent dat er sprake is geweest van dwang. «Ik heb nog nooit een vrouw tegen haar wil aangeraakt», stelt hij. «Ik ontken fel elke suggestie dat ik mezelf aan een vrouw heb opgedrongen of seksuele gunsten heb geëist. Hoewel deze relaties allemaal met wederzijds goedvinden waren, spijt het me heel erg voor iedereen die ik met mijn gedrag heb gekwetst.»

Butlers vrouw Régine spreekt ook haar steun uit in een verklaring. «Ik weet dat hij nooit een vrouw heeft aangeraakt zonder haar toestemming. Hij was de weg kwijt en hij heeft de weg teruggevonden. Ik hou van hem en hou van het leven dat we samen hebben gecreëerd.»

(AD)