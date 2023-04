Fence liet een paasvideo maken door Jonas Govaerts: bekijk de clip als eerste

Vorige zomer brachten de Limburgse veteranen van Fence ‘Hazy Mist of Rock’ uit, goed voor vier sterren in uw blad. Het mooiste liedje zit volgens Onze Man op het einde, heet ‘King To The Blind’ en is nu ook gezegend met een videoclip.

Dat woord ‘gezegend’ is letterlijk te nemen: regisseur Jonas Govaerts, bekend van scoutskampslasher ‘Welp’ en de dwarse heist ‘H4Z4RD’, maakte er een paasclip van, inclusief een laatste avondmaal, beschilderde eitjes een enge haas achter de drums en gitaristen met hoofden als paasklokken. Wie zijn ovale chocola graag eet met no-nonsense rock en stemmige samenzang, weet wat te checken.

Fence speelt op 28 april in Arsenaal, Mechelen

