‘Fire’ van The Bug is een niet-aflatende stroom withete agressie, die u luid dient af te spelen

Zeven jaar na deel twee dropt de Britse dubsteppionier Kevin Richard Martin alias The Bug eindelijk het slotdeel van zijn grootstadstrilogie. Denk bij dubstep vooral niet aan de kermismuziek van Skrillex: het geluid van The Bug is stevig verankerd in dancehall, grime en dub, en hij last zijn beuk-en-kletterdub dicht met industrial metal – een genre waarin hij een loodzwaar verleden heeft.

Wat u vooral over ‘Fire’ moet weten, is dat dit een rázend kwade plaat is. The Bug gaf de verschillende mc’s één opdracht: ‘Schreeuw je woede uit: over corona, de Brexit of eender wat.’ Naast oudgediende Flowdan springen vooral de angstaanjagende Moor Mother en de ratelende FFSYTHO eruit. Onze favoriete track is het borrelende ‘Demon’.

Luid afspelen, deze niet-aflatende stroom withete agressie. Met de bas op 11.

