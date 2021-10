Flavor Flav van Public Enemy bekent huiselijk geweld: ‘Yeah boyyyyyyyy!’

MONDMASKERS OOK WEER VERPLICHT IN TITELS: MHMM MFM MMHM

Franz Ferdinand heeft afscheid genomen van drummer Paul Thomson. De groep: ‘Het was voor ons al een beetje een schok, dus we kunnen ons inbeelden dat het voor enkelen onder jullie ook wel zal aankomen’ TTT De groep vernam het vertrek van Thomson namelijk pas toen ze op repetitie wel érg lang moesten wachten tot hun drummer het volgende nummer aftelde. Pas na drie dagen, en ettelijke groepsvergaderingen of ze zich misschien moesten omdraaien om te kijken wat er gaande was, stelde de band vast dat ze zonder drummer zaten TTT Geen nood: Thomson werd al vervangen door de eveneens Schotse Audrey Tait

(Met de in paniek overslaande stem van Brad Pitt) ‘What’s in the box? What’s in the fucking box?!’ In het geval van Paul Brenner, drummer voor de Amerikaanse indieband Joywave, luidde het antwoord: ‘meerdere schorpioenen’ TTT Paul ontving laatst een pakje thuis, waarvan de inhoud niets minder dan ‘live scorpions’ bleek te zijn. Doodeng, en dan bleek het nog om de échte versie te gaan, wat nog vele malen erger is dan bij het openen plots een ongevraagde ‘Rock You Like a Hurricane’ te horen te krijgen TTT Wellicht gaat het om een slordigheid van de verzender: de bestelling waar Paul op zat te wachten was een T-shirt van Spider-Man. Spinnen en schorpioenen: ‘Close, but no cigar’, zeggen ze dan

Dave Grohl lijkt zich bedacht te hebben inzake de aantijgingen van Spencer Elden, de intussen volwassen baby op de hoes van ‘Nevermind’, die wat rest van Nirvana heeft aangeklaagd omdat het beeld volgens hem neerkomt op kinderpornografie. Grohl: ‘Hìj heeft een tatoeage van ‘Nevermind’, ik niet’ TTT Eerder liet Grohl nog optekenen dat hij openstond voor een mogelijke nieuwe hoes, maar daar lijkt hij nu, na er enkele nachtjes over geslapen te hebben, wel weer overheen TTT In de aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow heeft Billie Eilish de deelnemende notabelen opgeroepen om ‘dringende, dringende actie’ te ondernemen om de klimaatverandering in te dijken TTT De deelnemende vertegenwoordigers, na eerst naar huis getelefoneerd te hebben om de kinderen te vragen wie die Billy Irish dan wel mag zijn, beloofden daarop alles te doen wat ze konden

Paul McCartney heeft laten weten voortaan geen handtekeningen meer uit te delen aan fans. ‘Het heeft geen zin, we weten intussen wel wie ik ben’ TTT Goed gezegd, Ringo TTT Enigszins teleurstellend, deze: Flavor Flav, als lid van Public Enemy wellicht de meest iconische hypeman in de hiphop – een beetje wat Rik Torfs op Twitter is voor oude, bange blanke mensen – werd onlangs gearresteerd voor huiselijk geweld TTT De intussen 62-jarige Flav, echte naam William Drayton, zou zijn vriendin thuis tegen de grond gegooid hebben, en zou zich in het algemeen gewoon als een ronduit onaangenaam sujet gedragen hebben. Volgens verklaringen van de politie heeft Flav de feiten bekend, aangezien hij op elke vraag van de agenten antwoordde met een langgerekte ‘Yeah boyyyyyyyy!’ TTT Hielp ook niet: de nauwkeurigheid van de getuigen van het huiselijk geweld, die dankzij de eeuwige klok rond Flavs nek het exácte tijdstip van de feiten konden meedelen.

