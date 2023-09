Fleetwood Mac doet het live en James Blake doet zijn zin: de platen die deze week uw aandacht verdienen

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie zes platen die te degusteren zijn.

Sparklehorse - ‘Bird Machine’

‘Bird Machine’ is de plaat van Sparklehorse waar fans al op wachten sinds 2010, het jaar dat frontman Mark Linkous overleed. Dé te (her-)ontdekken meesterwerkjes blijven ‘Vivadixiesubmarinetransmissionplot’ (1995), ‘Good Morning Spider’ (1998) en ‘It’s a Wonderful Life’ (2001). Alles klinkt depri én broeierig. Het geluid is dat van oude cassettedecks, Casio-toetsenborden en ruis van de kortegolfradio. Tussen boodschappen op antwoordapparaten en achterstevoren afgespeelde tapes door heeft Linkous het over zwermen kamikazekolibries en een regenmaker met spinnen op de oogleden. Hij wordt wakker in de maag van een paard. Hij vindt zichzelf slapend terug in een uitgebrande kelder met metalen handen.

Driekwart van ‘Bird Machine’ was dertien jaar geleden al klaar. De muziek werd opgenomen in de Electrical Audio-studio van Steve Albini en Linkous’ woonkamer. De tracklist en de lyrics zijn met de hand geschreven. Aan de songs is onder meer geschaafd door Marks broer Matt Linkous.

We tellen drie punksongs: de fuzzy opener ‘It Will Never Stop’, ‘I Fucked It Up’ en ‘Listening to the Higsons’, een song van Robyn Hitchcock over de Engelse punkgroep uit de titel. Al de rest is een zee van melancholie. ‘Kind Ghosts’ klinkt als één groot magnetisch veld en gaat over een huilende vogelverschrikker, wolven die hoog in de dennenbomen hangen en - jawel! - kanonskogelzeilen die onder hun eigen gewicht bezwijken. Het refrein met het vers ‘O, where were you, my kind ghosts, when I needed you?’ is adembenemend.

‘Evening Star Super- charger’ is een droom en een biecht. De trein die Linkous’ benen kapotreed verwijst waarschijnlijk naar een nacht in een Londense hotelkamer in 1995: hij mixte toen valium met alcohol, zakte door zijn benen en bleef 14 uur lang opgevouwen op de grond liggen.

‘O Child’ is een kaduke piano en een akelig antwoordapparaat. ‘Falling Down’ doet aan The Kinks en The Flaming Lips denken - het is niet de enige song over de Amerikaanse Burgeroorlog.

De hoesteksten vermelden ondertussen omnichords, mellotrons, reactors, arpeggiators, optigans, celesta’s, speelgoedpiano’s en Casio’s om mee te leren praten en spellen.

‘Everybody’s Gone to Sleep’, waarin we Jason Lytle van Grandaddy horen, gaat over de gewonde havik die Linkous ooit vond tijdens een motorrit en waar hij al eens over zong. De havik overleefde: Linkous geloofde in overal dwalende, voorbestemmende krachten die ons doen oogsten wat we gezaaid hebben.

In afsluiter ‘Stay’ (‘Stay for the day / It’s gonna get brighter’) moet Mark Linkous even gedacht hebben dat het goed met hem ging. Niet veel later, in 2010, joeg hij een kogel door zijn hart. (gvn)

Fleetwood Mac - ‘Rumours Live’

Ik denk dat platenfirma’s redeneren: laten we snel de archieven verzilveren en alles, maar dan ook álles uitbrengen en recycleren, voor met onze legendarische artiesten ook hun publiek sterft. En dan is de grootste troef natuurlijk de liveversie van een plaat waarvan sinds 1977 al 40 miljoen exemplaren verkocht zijn. Dat gezegd zijnde: de songs van ‘Rumours’ zijn ook op het nieuwe ‘Rumours Live’ onweerstaanbaar. Foutloos gebracht, iets rauwer dan in de studio, maar met een charisma dat zelfs wanneer er gezwegen wordt uit de boxen spat. Als je je ogen sluit of de plaat in het donker speelt, is het opeens 29 augustus ‘77 en ben je in het Fabulous Forum in Inglewood, Californië.

Niet essentieel, wél waar voor uw geld. En Stevie Nicks staat op deze hoes groter afgebeeld dan op de originele! Ik vermoed dat Warner aandeelhouders deelt met Kleenex. (ss)

Courtney Barnett - ‘End of the Day’

‘Met deze nieuwe plaat gaat Barnett een andere richting uit dan we gewend zijn,’ meldt de platenfirma enigszins bezorgd. En verdomd: het is niet eens overdreven. Niet dat de sombere chanteuse van het licht deprimerende levenslied aan de disco gaat of een passage op Tomorrowland ambieert. Courtney verstilt. De plaat is de soundtrack bij de introspectieve documentaire ‘Anonymous Club’, die haar goede vriend Danny Cohen in 2021 over haar heeft gemaakt. Samen met Stella Mozgawa, met wie ze al heeft samengewerkt op haar vorige plaat ‘Things Take Time, Take Time’ maakt Barnett broeierige en boeiende soundscapes met veel reverb op de gitaren, die, omdat de film hier nergens te zien is, ook bijzonder goed passen bij een meditatief moment op gindse yogamat. The Shadows in slow motion, zoiets. (mc)

Róisín Murphy - ‘Hit Parade’

Goede combinatie: de Flensburger DJ Koze (‘braak’ in fonetisch Duits, ‘gezellig’ op zijn Engels, en dat hard-zachtcontrast zit ook in zijn muziek) als producer van de maffe Róisín Murphy. Zij weigert al drie decennia de bekende popweg te nemen, al van toen ze met Moloko de wereld veroverde, en op ‘Hit Parade’ vindt ze alweer nieuwe sluipwegen. Haar zesde soloplaat is bovendien gevarieerder, intrigerender en domweg beter dan wat er sinds lang aan voorafging. Onlangs zat ze, na een domme opmerking over puberteitsremmers voor transkinderen, nog in een kleine mediastorm - maar luister nu vooral naar de muziek. Van ‘Hurtz So Bad’ via ‘You Knew’ (straffe house met een zenuwachtige parlando) tot ‘Free Will’ (seventiespop deluxe): voor een keer klinken haar bizarste songs als hits, en omgekeerd. Peggy Gou en Jamie xx rekenen ‘Can’t Replicate’ bij het dansbaarste van 2023. Ja? Zeker! (fvd)

James Blake - ‘Playing Robots Into Heaven’

Speelser, raarder, trippyer. Op zijn zesde gaat Blake, de laatste jaren vooral producer van hiphoproyalty, terug naar start. ‘Playing Robots Into Heaven’ maakt een cirkelbeweging naar ‘Klavierwerke’, de ep die in 2010 uitkwam bij het Belgische R&S. ‘Tell Me’ is goede tobberige techno, in ‘Asking to Break’ komt de soul in de vorm van witte ruis, ‘Big Hammer’ komt zelfs uit de lade waar Flying Lotus zijn beste koortsdromen bewaart. ‘Playing’ is een plaat die fans zal wegjagen, maar ook één waarop Blake zich hoorbaar heeft kunnen uitleven. Eén waarin het, voor wie er met het hoofd eerst induikt, dagenlang goed marineren is. (fvd)

Be Your Own Pet - ‘Mommy’

Wie zich aan een comeback waagt na vijftien jaar onthaasting kan maar beter een spreekwoordelijke grote poort zoeken om triomfantelijk door te marcheren. In de vorm van een goeie plaat, bijvoorbeeld. En kijk daar eens: Jemina Pearl en haar jongens hebben Be Your Own Pet weer tot leven gewekt en serveren u ‘Mommy’, hun - yep, goeie! - derde elpee. Wie zoet is krijgt lekkers (de erg mooie afsluiter ‘Teenage Heaven’), wie stout is de roe (‘Worship the Whip’, ‘Goodtime!’, ‘Hand Grenade’...). Te onstuimig voor de gemiddelde Swiftie, te geweldig om niet naar te luisteren: tevree is (jc)

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: