‘Flipper is de andere, weggemoffelde kant van de musica universalis’

Godverdomme, wat is het fantastisch om mens te zijn en geen pekinees, mineraal of – ik zeg maar iets – een typisch Vlaamse getrimde tuinomheining. De mens! Ontdekker van de musica universalis of harmonie der sferen. Een antieke theorie gebaseerd op de overtuiging dat onze soort, door onszelf erkend als Gods creatieve piekmoment, het universum al snel wist te herleiden tot een verzameling van netjes afgeronde rekensommetjes. Meetkundige bezweringen die omgezet in toonladders onweerstaanbaar behagend bleken te klinken. Applaus. Petje af. High fives overal. Und alle Menschen werden Brüder. Laat de zon uit je gat en wat nog allemaal. Het goede aan deze prijswinnende ontdekkingen is dat ze ons tezelfdertijd een ander fenomeen gratis erbij schonk: de valse noot. En dan is mijn aandacht weer gewekt en onderbreek ik mijn namiddagdutje zonder kribbig te worden. Toevallig zit ik al een aantal dagen op een dieet van Flipper. Of beter gezegd een tijdelijke verslaving aan deze rare snijboon uit de Amerikaanse hardcorescene van de eighties. En het mag gezegd worden dat ik het best wel kan redden zonder harmonie der sferen. De sound van Flipper is altijd uniek geweest. Moeilijk te benaderen. Levend, ongrijpbaar, chaotisch. Maar vooral al te menselijk. Flipper voelt als een verdrongen andere waarheid waaraan niemand wil worden herinnerd. Al hun platen zijn fantastisch, maar hun debuut ‘Album – Generic Flipper’ is de perfecte kennismaking. Waarop de classic ‘Sex Bomb’: sleazy punk met een dolgedraaide freejazzsax eroverheen. Yep, de andere, weggemoffelde kant van de musica universalis.