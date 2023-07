Flo & Skyve: ‘Alles uit!’

De confettikanonnen zijn geladen en de draaitafels opgeblonken voor twee lange weekends Tomorrowland in Boom. Naast gevestigde waarden als Tiësto, Amelie Lens en Paul Kalkbrenner staat ook een fijne debutante op de affiche: Flo Windey, samen met StuBru-collega Joris Jonckheer aka Skyve.

HUMO Wat mogen we verwachten van Flo ft. Skyve?

JORIS JONCKHEER «Ik draai de plaat­jes, Flo hitst het publiek op.»

HUMO Waar zijn die handjes?

FLO WINDEY «Veel te moeilijke vraag! Hou het kort en to the point: ‘Handen!’ Of: ‘Tanken!’ Joris is een uitstekende dj, maar zonder mij zouden er bij lange niet zoveel toeschouwers fistpumpen.»

HUMO Wat betekent Tomorrowland voor jou?

WINDEY «De eerste keer heb ik echt mijn ogen uitgekeken: wat een waanzin! Ik begrijp nu waarom mensen uit de hele wereld naar Boom afzakken.»

JONCKHEER «De line-up van Tomor­rowland is ook heel gevarieerd. In elke niche staat de wereldtop geprogrammeerd, van zweverige house over drum-’n-bass tot goa-trance. De ene artiest vraagt om vuurwerk en confetti, de andere draait in een ­donker hol zoals de Rave Cave.»

HUMO Wie willen jullie aan het werk zien?

WINDEY «Amber Broos. Superjong en supergetalenteerd: ’t is bijna niet eerlijk.»

JONCKHEER «De Deense dj Kölsch is altijd geweldig. Net als Used, de drum-’n-basskoning van de Kempen en ver daarbuiten. Ik ben ook benieuwd naar Shaquille O’Neal, die draait als DJ Diesel.»

WINDEY «Het is ook leuk om er verloren te lopen. Ik hoorde eens ‘Let It Go’ uit de Disney-film ‘Frozen’ in de verte weerklinken. Toen ik het podium bereikte, viel een hardstylebeat in. Onvergetelijk!»

HUMO Jullie stonden in The Hive op Rock Werchter en doen nog Pukkelpop aan. Sterk!

WINDEY «Ik zat met de bibbers in The Hive. Daar waren duizenden festivalgangers komen opdagen. Ze hadden gelukkig bijzonder veel zin in een feestje. Ik heb vanaf het podium al rare dingen gezien, hoor. Feestvierders voelen tijdens onze optredens blijkbaar een onverklaarbare behoefte om hun ondergoed te tonen. Joris merkt daar niets van, maar ik weet soms niet waar ik het heb.»

HUMO Houden zo!

Tomorrowland, van 21 tot 23 juli en 28 tot 30 juli, Boom. Flo ft. Skyve staan op vrijdag 21 juli op The Mangrove-stage.

