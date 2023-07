‘Flying High’ van The Alchemist is een fijn ep’tje waarop het aangenaam Aperol Spritz hijsen is

Producer The Alchemist was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor minstens vier hiphopmeesterwerken: ‘Alfredo’ met Freddie Gibbs, ‘Haram’ met Armand Hammer, ‘Bo Jackson’ met Boldy James en ‘The Elephant Man’s Bones’ met Roc Marciano. Voorts dropt hij af en toe meer dan fijne ep’tjes waarbij het – zie: deze ‘Flying High’ – aangenaam Aperol Spritz hijsen is. Alc amuséért zich met zijn samples en geeft zijn rappers – acht oude bekenden, onder wie MIKE en Earl Sweatshirt, verdeeld over vier songs — de kans om zich uit te leven. Relaxed, onbezwaard. De beste bars (‘I’m just a regular guy / Put designer jeans on, one leg at a time’) zijn zoals altijd van Billy Woods.

