Foo Fighters brengen ‘komische horrorfilm’ uit - een welkome afwisseling na hun laatste paar komische horrorplaten

Na de ramp op het Astroworld-festival in Houston, waar acht mensen het leven lieten tijdens een concert van Travis Scott, blijft het maar stront regenen in Texas – een mens zou gaan denken dat ’t Ruimerke nu ook fonteinen verkoopt TTT Het aantal rechtszaken tegen Scott en organisator Live Nation dikt nog altijd aan, en één concertganger eist een miljoen dollar van Scott wegens nalatigheid. Die liet al weten de begrafeniskosten van de overledenen te willen betalen, en gratis therapiesessies voor concertgangers die er nood aan hebben. Hopelijk heeft hij diepe zakken, want het aantal gewonden zou opgelopen zijn tot een paar honderden TTT Ook Drake is aangeklaagd in de nasleep van de dodelijke stampede in Houston: hij stond op het podium naast Scott toen de boel volgens getuigen ontspoorde

Van Astroworld naar Astro, als tooster des huizes jarenlang lid van UB40. Astro, echte naam Terence Wilson, overleed vorige week op 64-jarige leeftijd na een kort ziekbed. U kent ’m als de man zonder wiens bijdrage ‘Red Red Wine’ nog onuitstaanbaarder was geweest TTT Dan is het maar een kleine stap naar Amy Winehouse, want evenmin opbeurend blijven de beelden van haar laatste concert, waar ze daags voor haar heengaan gedesoriënteerd en hulpeloos ronddoolde op een podium in Belgrado. De jurk waarin ze dat deed, is nu geveild voor de – daar zijn we weer – astronomische som van 243.000 dollar, meer dan tien keer de geschatte waarde TTT De opbrengsten van de veiling, waar naast de jurk nog een heel aantal oude spullen van Amy van de hand is gegaan, zijn doorgesluisd naar de Amy Winehouse Foundation, die jongeren probeert te beschermen tegen drank- en drugsmisbruik TTT ‘Ironic,’ zoals Alanis Morissette zou zeggen TTT Ware het niet dat Alanis het dezer dagen te druk heeft met haar eigen sitcom om snibbig commentaar te leveren op de actualiteit. De serie, die ‘Relatable’ moet heten, gaat over een vrouw die na een carrière als rockster haar gezin probeert te overleven. Morissette is de executive producer, zoals dat dan heet, en schrijft de muziek

Ook de Foo Fighters zetten een stapje buiten hun vertrouwde actieterrein, want de stoottroepen van Dave Grohl brengen in februari een ‘komische horrorfilm’ uit met de titel ‘Studio 666’. Alleszins een welkome afwisseling na hun laatste paar komische horrorplaten TTT Snel, maak een zin met ‘Rock Werchter’, ‘The Killers’, ‘affiche’, ‘zondag’ en ‘vaatwasmachine’ TTT Als u gokte op ‘Rock Werchter heeft The Killers toegevoegd aan de affiche, en wel op zondag’, dan hebt u het bij het juiste eind. U hebt zich zelfs niet in de luren laten leggen door de vaatwasmachine, proficiat! TTT Mastodon heeft zich geëxcuseerd voor een uitlating van hun frontman Brent Hinds. Hij beweerde in een podcast spijt te hebben van de tournee van Mastodon in 2008 met Disturbed, een gelegenheidssamenwerking die hij bondig samenvatte als ‘gay ass shit’ TTT Raak je niet meer mee weg anno 2021, en dus liet de groep weten niemand voor het hoofd te willen stoten, en ook geen kwaad in de zin te hebben jegens Disturbed. ‘Wellicht trof de interviewer Brent op een slechte dag’ TTT Ja, de interviewer heeft het weer gedaan