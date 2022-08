For Those I Love is David Balfe uit Dublin, die vorig jaar debuteerde met het in beperkte kring lovend onthaalde ‘For Those I Love’. Denk James Blake, een snuif Jamie XX, beetje The Streets en een flinke smak Kae Tempest. Live liet vooral die laatste invloed zich gelden.

David Balfe had zijn goede vriend de USB-stick mee naar Pukkelpop gebracht en stond moederziel alleen op het podium van de Castello, waar hij zich een pak kwader toonde dan op plaat. Bijten, vloeken, aanklagen – dat Balfe een zekere onvrede koestert wat betreft de gang van zaken (welke zaken dat ook mogen zijn), was geen klein beetje duidelijk. Achter hem werden sfeervolle zwart-witbeelden afgewisseld met statistieken die in een rotvaart over het scherm raasden. Ik heb ze niet allemaal kunnen lezen, maar de cijfertjes logen er niet om: we’re doomed.

For Those I Love in de Castello was zowel te veel als te weinig. Te veel informatie om te verhapstukken – ademhalen deed Balfe slechts om de vijf à zes minuten – en zo’n man alleen op het podium – toch als het niet Kanye West of GG Allin is - blijft mager om het oog vijftig minuten bij de les te houden.

Maar er was een hoogtepunt, hetzelfde als op de plaat: ‘I Have a Love’. Een bijtend getoonzet gedicht over rouw, aanvaarding, liefde en verlies, opgedragen aan zijn goede vriend Paul Curran, de spoken word-artiest die in 2018 uit het leven stapte. Het hele For Those I Love is een eerbetoon aan Curran, maar ‘I Have a Love’ in het bijzonder.

Op het einde ontplooide Balfe de vlag die een heel concert om zijn schouders en aan zijn microfoonstatief had gehangen. Ik heb het even gegoogeld zodat u dat niet meer hoeft te doen: ‘Coolock Reds’ stond erop, de bijnaam van Shelbourne FC, een voetbalploeg uit Dublin die in de Ierse eerste klasse speelt. Ze doen het naar verluidt niet slecht.

