Frank Ocean lanceert penisring van 25.000 dollar

Dodentocht bijgestuurd door hitte: deelnemers dit jaar ook meteen gecremeerd

Moeilijke week voor rollend materieel: zowel de tourbussen van The Offspring als die van countryzangeres Jewel vlogen vorige week in de fik TTT Niemand raakte gewond, maar de leden van The Offspring moesten werkloos toekijken hoe onder meer hun bagage, laptops, en paspoorten in vlammen opgingen. Heel ver touren zullen ze daar dus niet meer doen de eerstvolgende dagen TTT Die frisse bries? Een zucht van opluchting TTT Met wat geluk bewaarden ze de demo’s voor hun volgende plaat ook op hun laptop

Ook de tourbus van Machine Gun Kelly kreeg het te verduren: op doortocht in de Amerikaanse staat Nebraska werd het voertuig bij nachte gevandaliseerd door iemand met een spuitbus. De onbekende meester verfraaide Kelly’s koetswerk met een homofobe slogan en een rudimentair geschetste ejaculerende penis TTT Niet dat we graag Machine Gun Kelly verdedigen, maar toch: de man is nog altijd met volle inzet van alle ledematen en weke delen betrokken in een misselijkmakend intieme relatie met actrice Megan Fox, dus hem voor regelrechte homoseksueel verslijten is misschien toch wat bij de haren getrokken TTT Kelly, die blijkbaar een heel wagenpark meeneemt op tour, reageerde via Instagram: ‘Verkeerde bus, idioot. Niet eens de mijne’

Beeld Machine Gun Kelly

Zonder een al te makkelijk bruggetje te willen maken: Homer, het merk in luxegoederen dat Frank Ocean vorig jaar lanceerde, heeft een nieuwe collectie klaar. Pronkstuk: de ‘H-Bone Ring’, een achttien karaats, in geel goud afgewerkte penisring TTT Vraagprijs: 25.000 dollar, wat toch behoorlijk is voor een fluitje van een cent TTT Voor u de Mastercard al te lichtzinnig in de strijd gooit, onthoud: ook al draagt een lul een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding

Snit van de week: die van rapster Doja Cat, die live op Instagram haar eigen haar én wenbrauwen afschoor TTT Gevraagd door een fan of ze wel helemaal in orde was, antwoordde Doja Cat: ‘Ik ben oké, ik ben rijk’

Beeld Doja Cat

Bijkomend bewijs dat geld niet per se zaligmakend is: Samantha Spector, de - even natellen - intussen vìjfde advocaat belast met de onmogelijke taak om Kanye West als een zinnig mens af te schilderen in zijn echtscheidingsdispuut met Kim Kardashian TTT Sisyfusarbeid die zonder twijfel goed verloond wordt, maar toch heeft ook Spector er nu de brui aan gegeven. Volgens haar liggen ‘communicatieperikelen’ met haar cliënt aan de basis van haar vraag om uit haar rol ontheven te worden TTT Misschien eens een brief proberen? Zoals de stomende correspondentie die John Lennon naar Paul McCartney stuurde als reactie op een interview dat die laatste gaf in november 1971, en die nu geveild wordt TTT In de drie pagina’s tellende brief laat Lennon weten niet opgezet te zijn met Macca’s uitlatingen over hem en Yoko Ono. Uittreksel: ‘Als wij zogezegd niet cool zijn, wat moeten ze dan wel niet zeggen van joù?’

Over The Beatles gesproken: Peter Jackson, regisseur van de bejubelde documentaire ‘Get Back’, en de man die Tolkien genoeg nieuw leven inblies met zijn ‘The Lord of the Rings’-verfilming opdat die zich kon omdraaien in z’n graf eens hij aan ‘The Hobbit’ begon, is naar eigen zeggen werkende aan een nieuw Beatles-project TTT Meer officiële details ontbreken nog, maar het zou iets heel anders zijn dan ‘Get Back’. Geruchten hebben het over een fictiefilm waarin de Beatles te voet naar een ver en onherbergzaam oord trekken om een sieraad te vernietigen, onderweg op de hielen gezeten door Yoko Ono TTT Frank Ocean zou naar verluidt instaan voor de rekwisieten