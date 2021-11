Frontvrouw Brass Against pist in gezicht van fan die camera op het hoofd heeft

Gerecht onderzoekt grootschalige mestfraude: ‘Dit zaakje stinkt’

Misschien is het fragment vorige week ook wel langs uw breedbandverbinding binnengeklaterd: de cover die Brass Against op een festival in Florida speelde van ‘Wake Up’, origineel van Rage Against the Machine TTT Nu schenken wij liefst zo weinig mogelijk aandacht aan onzalige ideeën – zoals à la Brass Against met koperblazers onsterfelijke protestliederen coveren – maar je kunt nu eenmaal niet elke week in deze kolommen melden dat een frontvrouw tijdens een concert een fan in het gezicht gepist heeft TTT De beelden, die zich ook na herhaaldelijk bekijken niet volledig laten doorgronden, tonen hoe Sophia Urista halverwege het nummer duidelijk met hoge nood te kampen krijgt, een fan het podium op roept en zich vervolgens, jawel, leeg laat lopen op zijn gezicht. Ik wilde dat het tafereel zich poëtischer liet beschrijven, maar de dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn TTT De fan, die het allemaal best leek en die zelfs een camera op het hoofd droeg (uitkijken naar díé beelden), was gewaarschuwd volgens de groep, die na de feiten op haar beurt nattigheid begon te voelen en zich publiekelijk excuseerde omdat haar frontvrouw blijkbaar zindelijkheidstraining voor renpaarden gevolgd heeft TTT De laatste keer dat wij op een festival zeik over de kop kregen, vroegen we de persoon naast ons gewoon om z’n bekertje Maes tijdens het klappen wat steviger vast te houden

Roger Daltrey van The Who heeft de Rolling Stones in een interview afgedaan als ‘een middelmatige bargroep’ TTT Oké, Roger noemde Mick Jagger in hetzelfde gesprek wel de grootste performer in de rock-’n-roll, maar toch: wie heeft er op zíjn stoma getrapt? TTT Het Ierse Girl Band neemt de vlucht vooruit en heeft laten weten voortaan door het leven te zullen gaan als Gilla Band TTT Het voormalige Girl Band, met daarin vier venten, wat de grap was, excuseert zich ook omdat ze zich een gender toegeëigend hadden dat het hunne niet was – een beslissing ingegeven door ‘naïviteit en onwetendheid’ TTT Hún woorden TTT U mag stoppen met turven: Drake en Kanye West hebben hun onderlinge vete eindelijk bijgelegd door samen op de foto te gaan TTT Drake kan dan ook alle vrienden gebruiken die hij kan krijgen. Hij ligt nog altijd onder vuur omdat hij de dag na zijn optreden met Travis Scott op het Astroworld-festival in Houston – tien doden, intussen – een miljoen dollar uitgaf in een stripclub, wat je gezien de omstandigheden toch eerder exuberant zou kunnen noemen TTT Ter relativering: de opgetelde schadevergoedingen die geëist worden van Travis Scott, Drake en organisator Live Nation zijn al tot een slordige 750 miljoen dollar opgelopen. Wat je daar in een stripclub voor krijgt, willen wij niet eens weten, maar wellicht zou iemand er achteraf sorry voor moeten zeggen op Twitter

Ook in de penarie: Omar Souleyman, die als zanger ooit hoofdzakelijk Syrische trouwfeesten opleukte en de laatste jaren ook bij ons roem heeft vergaard als gangmaker op plekken waar weleens een been in de rondte gezwierd wordt TTT Omar werd vorige week opgepakt in Turkije op verdenking van banden met de PKK, die geseind staat als een terroristische organisatie. ‘Niets van aan,’ zegt zijn zoon. Hoe dan ook: ellendig TTT Nog even over Kanye: de man brengt naar verluidt straks ook een luxeversie uit van ‘Donda’ TTT Tenzij die als bij wonder alsnog drie maanden eerder verschijnt dan het origineel, is onze portie voor Fikkie