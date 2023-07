‘Funky Nothingness’ van Frank Zappa is een grillige lavastroom die je hersenen laat koken en je geest verruimt

Sinds zijn dood in 1993 blijven met de regelmaat van een manische en licht ontregelde klok goudklompjes verschijnen uit het archief van de besnorde godheid der lichte muziek die Frank Zappa was. De man maakte bij leven zestig platen, een oeuvre dat nu gedurig wordt aangevuld, met als resultaat een gigantische en onoverzichtelijke catalogus. Daarin is deze dubbelaar een parel: alsof men met een tijdmachine naar vrolijker tijden wordt gekatapulteerd, toen een fantasierijke jam nog meer dan een kwartier mocht duren. Psychic rock, swamperige blues, gitaarsolo’s, rare ritmes en schandalig moeilijke jazz-akkoorden worden tot een wonderlijk geheel vermalen. De plaat was bedoeld als opvolger van ‘Hot Rats’, Zappa’s eerste soloplaat na de split van The Mothers of Invention, maar dertig jaar later klinkt ze alsof ze gisteren werd opgenomen: een grillige lavastroom die je hersenen laat koken en je geest verruimt.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: