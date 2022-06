Waren ze schilders, dan gebruikten ze geen canvas maar een scheepszeil; waren ze zwemmers, dan trokken ze geen baantjes, maar oceaantjes; hebben ze honger, dan eten ze meteen tien Happy Meals pér man. Gang of Youths moet je niet vragen voor precisiewerk: zij rocken veel en groots - en zó openden ze de Main Stage op Rock Werchter.

Multicultureel gebeuren, dat Gang of Youths. Lads uit Australië die nu in Londen wonen, met roots die uitwaaieren van Polen over Nieuw-Zeeland tot Oostenrijk. Na geruchten dat er zelfs een Noord-Koreaanse spion in hun rangen zou zitten, was leadgitarist Jung Kim formeel: ‘Wij vertrouwen onze drummer Donnie Borzestowski impliciet.’

Hoofdattractie blijft frontman David Le’aupepe, een bronstige kruising tussen Jason Momoa, Maui uit ‘Moana’ en Abel Tesfaye van The Weeknd. Toffe gast: normaal zijn frontmannen er om ongezouten complimentjes aan je oor te likken, maar níét Le’aupepe. Een bundeling van zijn smakelijkste beledigingen:

- Over het publiek: ‘Fucken apathetic morons.’

- Over optreden op de middag: ‘Wij zitten in het no one gives a shit-tijdsslot. En ik heb nog een kater van vorige week.’

- Over zichzelf: ‘Wie hier heeft nog nooit van ons gehoord? Ja, dit is waar zuiver onprofessionalisme je brengt.’

- Over de security, die hem even probeert tegen te houden wanneer hij over de hekken het publiek in wil springen: ‘Fucken terrible.’

- Nog eens over het publiek: ‘Zo cool ben je niet. Het is hier niet New York of Londen, het is hier fucken België!’

- Beste totaal willekeurige belediging: ‘Fuck the prison system!’

De muziek was al bij al minder memorabel: in power ballad ‘The Heart Is a Muscle’ hoorde je afwisselend Rag’n’Bone Man en The National, ‘Magnolia’ was het best wanneer Le’aupepe tijdens het stuk tekst ‘shaking my ass’ écht met zijn kont begon te wippen, ‘In the Wake of Your Leave’ kanaliseerde - eventueel ter voorbereiding van volgende zomer - pure Springsteen. Grote gitaren, grote ballen, grote ambities zonder écht grote songs.

Rock Werchter 2022 is officieel fucken begonnen. Proost, santé en fuck the prison system!

