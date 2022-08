Geen raspberry beret voor Donny Benét: ‘Ik ben Prince, maar dan met een krap budget’

Te ontdekken op Pukkelpop: Donny Benét. ‘Een kalende, corpulente Australiër die heel foute eightiesfunk speelt,’ aldus fan Marcel Vanthilt. ‘Een attente minnaar en hitmaker,’ volgens The Don himself. Voorproeven kan met de rare videoclip van zijn genietbare hitje ‘Konichiwa’, of met dit interview.

Donny Benét «Ik schrijf catchy songs over eten en romantiek. Ik ben half Italiaans, dat verklaart veel. Bovendien: schreef ik liefdesverdrietliedjes, dan zou ik die gevoelens live keer op keer moeten herbeleven voor het oog van duizenden onbekenden. Nee, bedankt.»

HUMO Je stelde jezelf in 2011 voor als ‘Sophisticated Lover’, kwam in 2018 naar buiten met ‘The Don’ en in 2020 met ‘Mr Experience’. Alter ego’s?

BENÉT «Zoiets. Er zit iets van mij in al die personages. Maar ik ben niet 24/7 zo smooth als Donny Benét: na een optreden trek ik mij het liefst terug op mijn hotelkamer, met Netflix en een zak chips.»

HUMO Marcel Vanthilt omschreef in Humo jouw sound als ‘hoerenkotdisco’.

BENÉT «Niet slecht! Ik hoor geregeld dat ik Prince ben, maar dan met een krap budget (lacht). Ikzelf vergelijk mijn muziek graag met een cheeseburger: simpel, doeltreffend.

»Ik merk dat journalisten me onderschatten vanwege mijn voorkomen en mijn schijnbaar eenvoudige songs. Maar ik ben een geschoold jazzmuzikant en doe alles zelf: bas, drums, synthesizer, noem maar op. Ik heb niet de beste stem en ik probeer dat te compenseren met steengoede songs.»

HUMO Toen The Weeknd in 2020 een hit scoorde met ‘Blinding Lights’, weet hij zijn fascinatie voor de eighties aan jou.

BENÉT «Mijn manager klonk daarover zo enthousiast aan de telefoon dat ik dacht dat ik veertien Grammy’s had gewonnen. Helaas: ik wist niet eens wie The Weeknd was. Ik heb me intussen in zijn oeuvre verdiept en ik ben onder de indruk. Abel Tesfaye mag mij altijd bellen, als hij een sessiemuzikant zoekt.

»Ik was nog kind in de jaren 80 en dat vind ik zonde, want ik had maar al te graag de eighties als muzikant meegemaakt. Ik ben zo’n muzieknerd die de credits van elke plaat bestudeert. Ik had mijn naam graag zien staan op een hoes van Steely Dan of Michael Jackson.»

HUMO Begrijp je waarom ‘Konichiwa’ je meest gestreamde song op Spotify is?

BENÉT «Nee. Ik ging dat nummer niet eens uitbrengen, maar mijn bandleden bleven aandringen: ‘Donny, jongen, dit is een hít!’ ‘Konichiwa’ brengt mensen blijkbaar aan het lachen én dansen.

»Ik werk hard, maar zo nu en dan beloont het universum je met een meevaller.»

HUMO Wie zijn jouw stijlvoorbeelden?

BENÉT «Mannen in Italiaanse trouwbands. Stijlvolle, oude en belachelijk getalenteerde vedetten die met enige tegenzin voor de vijfde keer in de week ‘Ti Amo’ van Umberto Tozzi spelen.»

HUMO Je humor is tongue-in-cheek. Waar heb je dat vandaan?

BENÉT «Ik ben opgegroeid in een boerengat tegenover een café. Ik zag er vanwege mijn Italiaanse roots anders uit dan de andere kids en ik kreeg dat vaak te horen. Ik gebruikte humor als verdedigingsmechanisme.

»In Australië hebben we een specifieke vorm van humor: we love taking the piss out of everything. Ik merk dat men overal ter wereld anders op mijn muziek reageert. In Amerika houden ze van de funk in de instrumentatie en de eerlijkheid in de lyrics. De Duitsers kicken op de synthesizers. Jullie Belgen lijken mijn humor goed te snappen.

»Eén constante, overal waar ik kom: mijn fans zijn geweldig. Geen mooipraterij, meerdere podiummanagers hebben me al verteld dat ze nog nooit zo’n aardig publiek hebben gezien.»

Donny Benét speelt op zondag 21 augustus op Pukkelpop.

