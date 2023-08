Genesis Owusu: ‘Struggler’

Je kon het voelen komen in de lucht, die nacht in 2021 dat Genesis Owusu zijn debuut ‘Smiling With No Teeth’ uitspuwde, recht de eindejaarslijstjes in. Oh lord, die van urgentie barstende, in je nek hijgende beats! Die soms bange, dan weer standvastige bariton, opwellend uit het vocale braakland tussen Damon Albarn en een kwaaie Tyler, the Creator! Al dat goeds kan ook gezegd worden over ‘Struggler’, met dat verschil dat de Ghanese Australiër nog grauwer is gaan klinken en zijn bassen nog dieper in het ondergrondse gaat zoeken.

Naar het voorbeeld van Gregor Samsa, de in een kever veranderde handelsreiziger uit ‘De gedaanteverwisseling’ van Kafka, presenteert Owusu zichzelf en bij uitbreiding de hele mensheid als een kakkerlak. ‘Stamp me down, but a roach keeps roaching’, gromt hij in de sublieme opener ‘Leaving the Light’. In ‘Tied Up!’ bevat hij met sardonische humor de aardkloot waarvan ook u het gras maait: ‘It’s Sodom and Gomorrah / Vogue, strike a pose’. De compacte, soms punky grooves en verwrongen slowjams zullen fans van Young Fathers en Yves Tumor doen jubelen, maar het constante, hoogtevrees opwekkende niveau van ‘Smiling’ houdt Owusu deze keer geen drie kwartier vol.