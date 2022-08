‘This torture never ends,’ klonk het in ‘Cassy O’’. Nou! Dat een moordenaar of iemand die éérst de chocolade uit z’n Prince-koeken eet levenslang moet brommen, tot daaraan toe, maar wat heb ik in vredesnaam gedaan om zo achteloos veroordeeld te worden tot een uur George Ezra?

Is er dan zoveel mis met George Ezra? Ongecontroleerde woede-uitbarstingen? Grijpgrage vingers? Een Knack-abonnement? Néé, en laat dat nu net het probleem zijn! Er zijn knikkers met méér scherpe kantjes dan hij heeft. Een fraai zingende Chiroleider die altijd gedag zegt, maar die zijn MNM-pop - folk uit de Urban Outfitters-rekken - pas afstelt na grondig marktonderzoek. Wédden dat zijn zoekgeschiedenis zedig blanco is? Dat hij zijn frietjes eet zonder satékruiden? Had iemand, indien je Sjors op podium had vervangen door een rechtopstaande dweil met een beige handdoek erover, überhaupt het verschil gemerkt?

Geen gevaar, nul ontucht, zero bandeloosheid - de hoekstenen van een festival! - en dus ging ‘Green Green Grass’ helemaal niet over een spliffie, maar wel over, weet ik veel, lammetjes op een kinderboerderij of zo. ‘Barcelona’ en ‘Budapest’ blijven voor de lokale toeristendiensten wat de concentratiekampen waren voor Auschwitz. ‘Hold My Girl’ wordt naar verluidt gebruikt in ziekenhuizen om mensen - ook mensen die daarvoor klaarwakker waren - in kunstmatige coma te houden. Wie in de cocktailbar een George Ezra bestelt, krijgt een glas lauw water. Geen koekje.

Eén en ander werd bij momenten (‘Pretty Shining People’) zo misselijkmakend heilzaam dat ik zin kreeg om een spuit heroïne te zetten of om ergens een dakloze in elkaar te slaan. Nee, ik gelóóf ’m niet, George Ezra, en ik geloof niet in het soort berekende zonnigheid - zijn antirock-’n-roll - dat hij festival na festival jengelend aan de man brengt. Zoals armoede en voedseltekort de burgers van Parijs (dúrf er eens een nummer over te schrijven, Georgie boy!) dwong tot de Franse Revolutie, zo werd ik opstandig van zijn gladjakkerige kutliedjes.

Waar is het verzet? Wie vecht mee? Wat zullen we éérst bestormen? Afspraak straks aan de Boiler Room! Vive la résistance!

