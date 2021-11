George Harrison: ‘Ik ben gewoon een vent die een beetje kan zingen en gitaar spelen. Echt niets bijzonders’

Op 29 november 2001 overleed George Harrison. De eerste Beatles-reünie zal aan gene zijde moeten plaatsvinden: na Stuart Sutcliffe en John Lennon is George Harrison als derde naar de Eeuwige Aardbeivelden vertrokken - living is easy with eyes closed. Indeed. Wat hier blijft nazinderen is die ene glorieuze gitaaraanslag op een twaalfsnarige Rickenbacker in ‘Hard Days Night’, een twintigtal Beatles-songs waarvoor de gebroeders Gallagher met graagte hun lever zouden ruilen en nog een stuk of wat solo-lp’s, waaronder ‘Things Must Pass’ en ‘George Harrison’, die moeiteloos alles zouden kloppen wat vorig jaar in de eindejaarslijstjes stond. Respect! We laten hem nog één keer aan het woord in quotes uit 30 jaar Humo-interviews.

Apple

GEORGE HARRISON «De idee achter onze platenmaatschappij Apple was dat we het jammer vonden dal veel geweldige muzikanten op hun knieën moesten kruipen voor platenfirma’s. Helaas zijn we ook hij Apple van het prille begin in de zak gezet door zakenmannen. Echt alles wat fout kon gaan, ging fout. De conclusie zou moeten zijn dat Apple een verschrikkelijke flater is geweest, maar we hebben ook grote talenten als Billy Preston, Badfinger en wie nog meer kansen gegeven. Laten we dus mild concluderen dat het de moeite waard is geweest.»

Beatles

HARRISON «John, Paul, Ringo en ik zijn solo nooit zo groot geweest als toen we samen The Beatles waren. Aan de andere kant zijn we niet kleiner dan de groten van tegenwoordig. Misschien realiseerden we ons vroeger niet genoeg hoe belangrijk we wel waren. Pas nu, als ik naar de films en de documentaires kijk, begint het te dagen. Destijds hadden we niets in de gaten omdat we in een cocon leefden. Eigenlijk leidden we een rotleven van hotelkamer naar concertzaal naar vliegtuig, enzovoort. Maar dat belette ons niet geweldige songs te schrijven en de grenzen verder te verleggen. Bijna elke Beatles-lp was beter dan de vorige. Ik heb weinig zin om het nog ‘s allemaal over te doen, maar we hoeven ons niet te schamen over wat we gemaakt hebben.»

Chuck Berry

HARRISON «De beste rock-’n-roll dateert van eind jaren ‘50, begin jaren ‘60: het werk van Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly, Eddie Cochran. De studio’s hadden nog niet zoveel technische snufjes en platen werden veel losser opgenomen. Die onbevangenheid is de rock helaas kwijtgeraakt.»

Drugs

HARRISON «De eerste keer dat ik lsd gebruikte, ging er een lampje in mijn hoofd branden en kreeg ik vreemde denkbeelden. Vragen en antwoorden losten in elkaar op. Het was een inwendige verlichting: in tien minuten beleefde ik duizend jaar. Mijn bewustzijn werd zo verruimd dat ik het alleen maar kon beschrijven als een astronaut op de maan die terugkijkt naar de aarde. De hel was helser en de hemel hemelser.»

Ex-Beatle

HARRISON «Ik word doodmoe van die typering. Al ben ik liever een ex-Beatle dan een ex-nazi, om maar eens iets te zeggen. Maar het liefst van al zou ik gewoon George Harrison zijn. Die van nu. Niet de ex.»

Fiscus

HARRISON «Luister naar ‘Taxman’ en je weet precies hoe het zit: ‘Let me tell you how it will be. There’s one for you and nineteen for me.’ Ik heb geen bezwaar tegen het betalen van belastingen, als ik wist waar m’n geld heenging. Helaas gebruiken ze het voor alles wat ik haat: het leger, de marine, oorlog. Alle belastingbetalers zitten in de val, en doen flink hun best het te ontkennen.»

Gitarist

HARRISON «Ik weet dat ik verondersteld word een gitarist te zijn, maar zo voel ik me niet. Ik ben Eric Clapton niet. Die plugt z’n gitaar in, luistert naar de melodie, improviseert, en haalt onmiddellijk niveau. Ik moet nadenken over wat ik ga doen en misschien zelfs een gitaarlijn uit het hoofd leren. Ik ben er gewoon niet zo vlot in.

»Vergelijk me met Keith Richards. Hij is één van de beste rock-’n-roll-ritmegitaristen, maar ik vind hem niet zo goed als leadgitarist, Over mezelf denk ik hetzelfde. Ik hou enorm van Keith, ik vind hem geweldig, maar hij is geen Albert of B.B. King.»

Heavy metal

HARRISON «Heavy metal? Noemen ze dat zo? Nee, niks voor mij. Ik hen nooit erg geïnteresseerd geweest in modes en gemodder aan de oppervlakte. Eigenlijk hou ik nog altijd het meest van de muziek waar ik vroeger van hield: de TamIa Morawn-muzikanten, Smokey Robinson, Stevie Wonder, dat soort mensen.»

Inbraak

HARRISON «lk kon ruiken dat er ie-mand een sigaret had gerookt, en op twee plaatsen lagen glasscherven. Er was ook een beeld gebroken. Toen zag ik ‘m uit de keuken komen, gewapend met een mes en een stok. Toen hij me zag begon hij hysterisch te roepen. Om hem te kalmeren, riep ik: ‘Hare krishna, hare krishna.’ (in het gevecht dat volgde werd Harrison neergestoken, één messteek miste op een haartje na zijn hart, red.) Ik wilde iets doen tot ik merkte dat er bloed uit mijn mond sijpelde. Ik ben er geweest, dacht ik.»

John Lennon

HARRISON «John was een goeie kerel. Hij had iets heiligs, dat streefde naar de waarheid en naar grote dingen. En er was iets in hem dat ge-woon idioot was. Zoals in ons allemaal. Maar hij was eerlijk: als hij zich als een smeerlap had gedragen, zei hij ook: ‘Sorry, ik was verkeerd.’

»We waren intiem en tegelijk ver van elkaar. Doordat hij in New York woonde, heb ik ‘m lang niet gezien. In de herfst van ‘78 ging ik naar de Dakota Building; ik denk dat dat de laatste keer was. Maar hij stuurde altijd postkaarten - zoals The Rutles (grinnikt). Dus als ik in Engeland ben, kan ik nog altijd denken dat John in New York woont. Ik zag hem toch nooit, voor zover ik weet zou hij er nog steeds kunnen zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Ze kunnen de man vermoorden, maar niet zijn geest. Ze kunnen niet doden wat hij voor je betekend heeft»

Krishna

HARRISON «Ik ben altijd tegen die orthodoxe heisa geweest van Hemel en Hel, zwart en wit, angst en nevel. Mijn maag keert om als ik zie hoe mensen hun beste pakje aandoen en hun beste glimlach opkleven om naar de mis te gaan, maar thuis hun gezin terroriseren. Ik hou van Krishna, en dat heeft alles te maken met mijn liefde voor dansen en zingen. Noem het: manifesteren van mijn eigen goddelijkheid. In essentie zijn we allemaal goddelijk. lk kan me niet verzoenen met de gedachte dat er heel hoog in de hemel een god bestaat, terwijl wij hier als sukkels rondscharrelen.

»lk besefte hoe riskant het was een song als ‘My Sweet Lord’ te maken. De mensen denken dat je een soort predikant bent, een soort Billy Graham. Toch had iedereen hei toen over liefde, vrede en geluk, en waar vind je die? In jezelf. Ik denk dat de ervaringen die we toen opdeden én bepaalde substanties die men in onze koffie deed het groeiproces versnelden. In de sixties zaten we allemaal maar stuff te roken en grote ideeën te koesteren. En na een paar jaar dacht ik: ‘Wacht ‘s even, niemand doet iets.’»

Life of Brian

HARRISON «Met mijn productie-maatschappij HandMade Films wilde ik gewoon goeie filmmakers zoals de Pythons het geld bezorgen dat ze nodig hadden. Verder reikten mijn ambities niet. Ik ben nooit de set opgestapt om me te laten fêteren. We hebben ook alleen films gemaakt die niet gegarandeerd publiek trokken, maar zichzelf moes-ten bewijzen zoals `Life of Brian’ en ‘Time Bandits’ van Terry Gilliam.

»Maar uiteindelijk maakten we alleen nog films omdat nu eenmaal een heleboel mensen voor ons werkten. Dat was nooit de bedoeling geweest. Dus wou ik het wat inkrimpen, de stekker eruit halen. lk bedoel, dát is het beangstigende van de film- en muziekindustrie: er zijn te veel mensen, te veel producten.»

Macht

HARRISON «Ik begrijp niets van politiek. liet woord is verwant met polite, beleefd en dat zegt alles: de één is beleefd tegen de ander, terwijl het eigenlijk gaat om zakendoen en machtsspelletjes spelen. Iedereen die met goeie bedoelingen de politiek ingaat is die alweer vergeten tegen de tijd dat hij zelfde lakens uitdeelt. Als we op de politici moeten wachten om de wereld te redden, zal ‘t nog lang duren.

»Kijk, met The Beatles wilden we alleen maar muziek maken en ons amuseren. Maar dan kwamen de advocaten, de belastingexperts, de accountants... Het is krankzinnig, weet je. Echt krankzinnig. Eigenlijk werkt de muziekbusiness precies zoals de politiek: het gaat alleen om macht en geld.»

Ontlenen

HARRISON «Het idee voor ‘My Sweet Lord’ is ontleend aan ‘Oh Happy Day’ van The Edwin Hawkin Singers. Toen ik het nummer schreef, besefte ik dat er twee dezelfde akkoorden inzitten. Maar dat ‘My Sweet Lord’ iets te maken zou hebben met ‘He’s So Fine’ van de Chiffons heb ik nooit vermoed (Harrison werd ervan beschuldigd het nummer gepikt te hebben, red.). Er zijn natuurlijk overeenkomsten, maar ik geloof dat ‘My Sweet Lord’ op zichzelf genoeg kwaliteiten heeft. In elk geval heeft die affaire me behoorlijk paranoïde gemaakt. In elke song die ik op de radio hoor, denk ik meteen een andere te herkennen.»

Paul McCartney

HARRISON «We hebben geen enkele relatie. (Lange pauze) Eigenlijk denk ik aan hem als aan een goeie vriend, maar een vriend met wie ik niet veel meer gemeen heb. Weet je, je ontmoet mensen in je leven en je trouwt, en dan ga je scheiden. Je wenst die andere persoon hel beste, maar het leven heeft je naar andere plaatsen gebracht. Naar een milder klimaat.»

Reünie

HARRISON «Ach, al dat gezeik over Beatles-reünies! Bill Sargent, die ons ooit een fortuin beloofde voor één optreden, was ook de man die een kamp tussen een mens en een haai wilde organiseren. Ik stel voor dat Sargent tegen de haai vecht en de winnaar het Beatlesconcert or-ganiseert. Hoe dan ook, er komt geen Beatles-reünie zolang John Lennon dood blijft.»

Split

HARRISON «Ik voel me triest over de manier waarop The Beatles gesplit zijn. Nu lijkt het alsof we alleen ruziemakers waren, maar we hadden veel meer goeie dan slechte momenten. Dan is er toch geen reden om het te laten eindigen zoals het gebeurd is? We zijn alleen gesplit om zakelijke meningsverschillen, dát is de waarheid.»

Talent

HARRISON «Ik ben gewoon een vent die een beetje gitaar kan spelen, een beetje kan zingen en een beetje kan schrijven. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik bijzonder goed in iets was.»

Wilburys

HARRISON «The Traveling Wilburys zijn een reactie op wat er gebeurde in de jaren ‘60 en ‘70, de grote rage van de supergroepen en super-jamsessies en alles super-super-super. Het samenbrengen van bekende mensen garandeert je nog geen succes. Vaak krijg je zelfs alleen maar een botsing van ego’s. Dus vond ik dat wij het rustiger moesten aanpakken. Liever dat dan de gewone manier van doen van de platenmaatschappijen: ‘Kijk ‘s wat wij hier hebben.’

»Wat ik zag als de Wilburys was meer een houding, eigenlijk. Ik zou nu een lijst kunnen maken van twintig mensen die geweldig zouden zijn bij de Wilburys.»

Zimmerman

HARRISON «Ik heb Dylan hoger op dan The Beatles. Zijn songs zijn gewoon krachtiger en beter. Songs als ‘Blowin’ in the wind’ en ‘A Hard Rain’s Gonna Fall’ zullen altijd overeind blijven. Dylan is zo euh... Machtig. »