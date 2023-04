Geruchten blijken waar: Taylor Swift betreedt concertzalen in karretje van de schoonmaakploeg

Na kus met kleine jongen: Dalai Lama blijft verbazen en begint eigen OnlyFans-kanaal

Volgens Kele Okereke van Bloc Party mogen we binnenkort een ‘opwindende nieuwe release’ verwachten van zijn groep TTT Opwindend? Bloc Party? Hou jullie vast, jongens. Ze gaan ‘Silent Alarm’ nog eens uitbrengen TTT Gevraagd naar welke artiesten hem tegenwoordig zoal inspireren, antwoordde Kele: ‘Ik luister tegenwoordig naar een nogal onbekende muzikante: Beyoncé’ TTT Lees: mocht het toch niet om een heruitgave van ‘Silent Alarm’ gaan, dan kan men nog altijd het ergste vrezen TTT

Ook van Taylor Swift valt alweer nieuw werk te verwachten: ze is na zes jaar verkering uit elkaar met Joe Alwyn TTT De breuk zou verlopen zijn in ‘alle vriendschap en zonder drama’. Zo kennen we Taylor TTT Ook amusant: de eerdere geruchten dat Taylor haar concertzalen zou betreden in een karretje van de schoonmaakploeg, blijken gewoon waar te zijn. Een oplettende fan slaagde erin Taylor te filmen terwijl ze uit haar schuilplaats klom TTT

WAIT SOMEONE ACTUALLY POSTED REALLY GOOD PROOF OF TAYLOR GETTING OF THE CART IM DEAD WE KNOW FOR SURE NOW 😂 pic.twitter.com/wAN7ac32U9 — lindsey 🐍🖤 • eras 7/28 (@thinktswift) 1 april 2023

Nu is Taylor lang niet de eerste die creatieve manieren moet aanwenden om de overmatige aandacht van fans te ontlopen. Zo verstopte Adele zich enkele jaren geleden nog in een lijvige flightcase om de afstand kleedkamer-podium af te leggen, en naar verluidt gebruikt Lars Ulrich al jaren hetzelfde excuus om een concert van Metallica binnen te raken: dat hij een drummer is in een bekende rockgroep TTT Misschien hierna toch maar eens een weekje niét lachen met Lars, want naar eigen zeggen leest hij commentaarsecties over Metallica op het internet. ‘Muzikanten die beweren dat ze het niét doen: geloof ze niet’ TTT Toch, blijft verrassend: een drummer die kan lezen TTT

Die van Greta Van Fleet, over het carrièreadvies dat Elton John hen gaf op één van zijn Oscar-fuifjes: ‘Doe het, ga ervoor. Niet verlegen zijn. Gewoon doen’’ TTT Naast Elton staan aan het pissijn: zelden een pretje TTT Ter verdediging van Elton: hij dacht wellicht dat hij het tegen Robert Plant had TTT Ellie Goulding laat weten dat haar volgende plaat haar mìnst persoonlijke wordt tot nog toe TTT In een door Taylor Swift geregeerd poplandschap kun je dan zeggen: het is eens iets anders TTT In Manchester is een vertoning van de musical ‘The Bodyguard’ vroegtijdig stopgezet omdat twee vrouwen in het publiek voortdurend de hoge noten in ‘I Will Always Love You’ probeerden te halen. Helaas vruchteloos, waardoor niemand nog kon horen wat er op het podium gebeurde TTT Gelukkig viel het niet voor tijdens een musical van Studio 100: met die rijdende tribunes hadden de zaalwachters eerst nog de achtervolging moeten inzetten TTT

I’m new to the world of theatre. But sad and disappointed tonight at the state of some peoples arrogance and disrespect while at a show.



Completely ruined #TheBodyguard, singing over the actors, to the point of them cancelling the show & police being called 🤦‍♂️😢 #Manchester pic.twitter.com/6pacRPKdqs — Karl Bradley (@KarlBradley_1) 7 april 2023

Blijkbaar was er nog iets aan Kanye West dat niet in opspraak was gekomen, maar dat is bij dezen rechtgezet: De Donda Academy, de katholieke privéschool die hij vorig jaar opende, is in opspraak gekomen door onder meer het waanzinnige schoolreglement TTT Blijkt dat de opleiding van je kinderen overlaten aan Kanye West geen goed idee is. James, het snelzout! TTT Volgt: enkele schoolregels zoals naar buiten gebracht door een paar misnoegde leerkrachten, en waarvan werkelijk geen enkele verzonnen werd TTT Zijn verboden voor de leerlingen: eigen water, kledij van Nike of Adidas, gekleurde kledij, kruiswoordraadsels, bestek, en stoelen TTT Jazeker, stoelen. Kun je niet eens even verbouwereerd gaan zitten als je aan het begin van het schooljaar te horen krijgt dat je voortaan elke middag maar met je handen moet eten TTT En de mooiste: blijkbaar stond Kanye erop dat àlle lessen in zijn school plaatsvonden op het gelijkvloers. ‘Omdat hij bang is voor trappen’ TTT Dat verklaart alleszins hoe het zo snel bergaf kon gaan met Ye’s carrière: hij nam de lift

