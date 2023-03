‘Get the fuck off, bitch!’ Klimaatactivist bestormt topless het podium tijdens optreden Avril Lavigne

Na Arenberg: Antwerps stadsbestuur nu ook bezorgd over verdwijnen blanke man uit weerbericht.

Sneller weer de bak in dan die ene gevangene die een plan beraamde om de tralies van zijn cel door te zagen en richting vrijheid te springen met behulp van een bungeekoord: Gary Glitter TTT Amper een maand nadat hij de gevangenis heeft mogen verlaten, na de helft van zijn straf wegens meervoudig kindermisbruik uitgezeten te hebben, is de glibberigste aller glamrockers alweer bij de glitterkraag gevat TTT Gary zou online naar hulp gehengeld hebben om het darkweb te bezoeken: het deel van het internet dat niet toegankelijk is voor gewone zoekmachines en waar illegale goorlapperij hoogtij viert

Blijft evenmin onbestraft: twee platen opnemen vol neodisco: Kevin Parker, meneer Tame Impala, heeft zijn heup gebroken TTT Niet tijdens een overenthousiaste heupzwaai of zo, nee, Kevin liep de blessure op terwijl hij een halve marathon liep TTT Al een geluk dat het maar een halve was: nu heeft hij tenminste nog een heup over

Niet alleen de financiële sector zit weer eens in de penarie, ook in de overhemdenbusiness gaat het niet voor de wind: Iggy Pop en Flea van Red Hot Chili Peppers hebben samen een documentaire opgenomen TTT Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot YouTube, waar ‘Bitten By Flea!’ gratis en voor niets te bekijken is TTT Met andere woorden: u bent goedkoper af dan wanneer u straks weer enkele bankiers uit de modder mag trekken TTT Néé, Gary, YouTube. Gewoon googelen

Nog iemand die niets geleerd heeft uit de verachtelijke dingen die hij in het verleden gedaan heeft: Lars Ulrich, die nog altijd niet begrijpt waarom ‘Lulu’, de beruchte samenwerking van Metallica met Lou Reed uit 2011, wereldwijd nog altijd tot lachstuipen leidt TTT Raar dat hij die plaat zelf niet in huis heeftTTT Zoals hij laat optekenen in het boek ‘The Art of the Straight Line’, in betere tijden geschreven door Lou en nu postuum uitgebracht: ‘Ook vandaag blijft ‘Lulu’ overeind. Ik kan de negatieve reacties alleen maar toeschrijven aan onwetendheid’ TTT Eén verdienste van ‘Lulu’ is wel dat fans van Lou Reed sindsdien weten dat er ergere dingen bestaan dan je idool zien doodgaan

Verschoppeling van de week: de Amerikaanse journalist die zich op Twitter liet ontvallen hoe tragisch hij het vond dat The White Stripes destijds geen betere drummer hadden TTT De reacties waren, op z’n zachtst gezegd, niet mals TTT De mooiste kwam van Jack White zelf, die zonder verwijzing naar het originele bericht een ode aan Meg in de vorm van een gedicht op Instagram plaatste TTT Kijk Joël, dát is hoe je mensen boos maakt op Twitter

Slash Beeld Getty Images

Slash van Guns N’ Roses heeft een productiebedrijfje opgericht om horrorfilms te maken TTT Naar zijn eerste project is het nog gissen, maar gezien zijn vlotte toegang tot Axl Rose, deze dagen, behoort een vervolg op de ‘Chucky’-reeks helemaal tot de mogelijkheden

Waarschijnlijk hebben klimaatactivisten alle goeie kunstwerken al beklad: in Ontario zag één van hen zich vorige week genoodzaakt om topless het podium te bestormen tijdens een optreden van Avril Lavigne TTT Avril toonde zich niet opgetogen met het ongevraagde gastoptreden: ‘Get the fuck off, bitch!’ TTT Kutmuziek tot daaraan toe, maar ook nog tieten op het podium: ho maar

Topless woman crashes JUNOs stage while @AvrilLavigne introduces a performer. “Get the fuck off, bitch.” pic.twitter.com/FZ6OuVP6AB — John R Kennedy (@JRK_Media) 14 maart 2023

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: