‘Ghost In The Machine’ van The Police wordt 40: lees hier de recensie van toen

(Verschenen in Humo in oktober 1981)

De vierde van The Police is uit, ze heet ‘Ghost In The Machine’ en terwijl ik deze zin aan’t tikken ben worden er wereldwijd genoeg van verkocht om U en mij een probleemloze oude dag te garanderen. En daar was het toch allemaal om te doen, nee? Nee. Maar wat schrijf je ondertussen over een vierdubbelovergehaalde platinaplaat van de enige ware supergroep die de jaren ‘80 rijk zijn en hoe vertaal je naar die verdomde drukinkt toe wat voor middenriftrillingen schijnbaar los uit de pols gegooide meesterwerkjes als ‘Every Littie Thing She Does Is Magic’, ‘Invisible Sun’ en ‘One World (Not Three) teweegbrengen?

‘Ghost In The Machine’ (Waarom niet ‘Sossis Mepattata’, zoals oorspronkelijk gepland ?) is een flink uit de kluiten gewassen lel van een plaat geworden met meer klassiekers op dan op ‘Alle 13 Klassiek’ en voor wie goed wil luisteren bovendien een niet lullige boodschap van Sting, die in praktijk brengt wat hij in het Humo-interview zegde: dat een popster, als hij hersens heeft, het forum moet gebruiken dat hem geboden wordt.

Zware miskleunen à la ‘Zenyatta’ zijn, gelukkig, niet voorhanden op deze ‘Ghost In The Machine’ al zijn de afsluiters ‘Omegaman’, ‘Secret Jouney’ en ‘Darkness’ zeker geen parels voor in de bloemlezing aller tijden. Maar de totaalimpressie van deze plaat, de drang die je bij Sting, Summers en Copeland voelt om er deze keer iets van te maken maakt alles goed.

En dat lukt dus ook op de al genoemde hoogtepunten, en ook nog aardig op ‘Demolition Man’ (had Sting die song nooit aan Grace Jones gegeven dan hadden we die versie natuurlijk niet in het achterhoofd) en het tegenwoordig obligate Frans gezongen ‘J’aurais toujours faim de toi’. ‘Ghost In The Machine’ is een uitstekende lp.

Waren de jongens van The Police met z’n vieren geweest en John, Paul, George en Ringo geheten dan was het er een van de Beatles geweest.