‘Whaddup!?’ Marie Ulven Ringheim stormde het podium op als een scholier die aan de zomervakantie mag beginnen. Wat volgde was een rotenergiek, goudeerlijk concert.

‘You Stupid Bitch’ zong de Noorse gespeeld driftig, dol headbangend, met een chutzpah die aan Billie Eilish deed denken. Met haar sjofele look - ongekamd kapsel, veel te wijd shirt - leek ze wel één van de slackende tienermeisjes die tot haar fanbase behoren. ‘We’re gonna fuckin blow the shit up’, beloofde ze.

In het springerige ‘Girls’ maakte ze een vuist voor zelfexpressie en genderfluïditeit en honderden tieners schreeuwden mee. Girl In Red is een rolmodel voor veel same sex-koppeltjes, zo bleek maar weer toen twee zichtbaar verliefde meisjes uit de tent haar aandacht trokken. ‘Ik hoop dat jullie nog lang bij elkaar blijven. Gefeliciteerd’, klonk het. Cute.

Tussendoor kakelde ze wat af. Over haar relaties. Over toiletten op festivals. Over de mama’s van haar fans. Over de ‘gays and the straights’ en alle anderen, tot jolijt van de fans. Op die manier profileerde Girl In Red zich als de beste vriendin van al wie zich aan haar spiegelde.

De hits waren luchtig maar onweerstaanbaar. Zoals ‘Serotonin’, kittig schipperend tussen indie, hitparadepop en techno. ‘Bad Idea’ hield het dan weer op balorige punkpop en liet haar over het podium hossen alsof ze door bloedhonden achterna werd gezeten, om crowdsurfend te eindigen. Wat een energie.

Niet zomaar een concert maar een hartverwarmende safe space. Hoed af.

