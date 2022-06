Girl in Red: ‘Waarom is het abnormaal dat een vrouw zegt dat ze geil is?’

Onder het pseudoniem Girl in Red werd de Noorse Marie Ulven (22) een queer icon voor de TikTok-generatie: met haar pakkende song ‘I Wanna Be Your Girlfriend’ gooide ze lgbt-jongeren een hulplijn toe om uit de kast te komen – Kids With Buns noemden haar in Humo nog een voorbeeld. Met haar eerste plaat ‘If I Could Make It Go Quiet’ zou ze weleens even groot kunnen worden als Billie Eilish. ‘Het is leuk om een rolmodel te zijn, maar ik ben in de eerste plaats gewoon muzikant.’

(Verschenen op 26 april 2021 in Humo)

Humo was erbij op Pukkelpop 2019, toen Girl in Red in een bomvolle Lift een concert speelde voor een joelend, werkelijk piepjong publiek (onvergetelijke bindtekst: ‘I don’t wanna be your friend, I wanna be your bitch!’).

HUMO Pukkelpop 2019 betekende ook een persoonlijke kennismaking met Billie Eilish voor je, backstage. Hoe verliep die?

MARIE ULVEN «Erg snel en kort. ‘I love your music,’ meer kon ik haar niet zeggen. Ik had net opgetreden met merchandise aan van haar – ik droeg een muts met haar naam op. Het was sowieso een geschift weekend, ik vloog op en af naar Pukkelpop, Lowlands en nog een festival in Noorwegen.»

HUMO Het was niet alleen je eerste, maar voorlopig ook je laatste grote festival-weekend. Heeft covid je steile opmars van 2019 een halt toegeroepen?

ULVEN «Ja, maar niet op een negatieve manier. In 2019 ging ik van nul naar honderd, als een raket. Ik voelde me begin 2020 zelfs een beetje uitgeput door dat overdonderende succes. Het feit dat ik ineens zeeën van tijd kreeg om muziek te maken, heeft deze plaat zeker beïnvloed. Eigenlijk is het goed geweest dat ik even kon uitblazen.»

HUMO Je song ‘I Wanna Be Your Girlfriend’ uit 2018 veroorzaakte een hype op YouTube en sociale media. Je kreeg mails van piepjonge fans die je meldden dat ze zich thuis hadden geout na het ontdekken van die song. Hoe voelt zoiets?

ULVEN «Heel speciaal. Want je helpt iemand om zichzelf te ontdekken, zonder fysiek aanwezig te zijn in het leven van die persoon. Ik voel me een bofkont dat ik die rol mag vervullen. Ik heb zélf in ieder geval nooit muzikanten gehad die me op die weg hebben gezet, ik had enkel YouTubers die over hun coming-out vertelden.

»Ik hoop wel dat ik niet in dat enge hokje van queer artist word opgesloten. Ik ben gewoon muzikant.»

HUMO Je speelde alle instrumenten op ‘If I Could Make It Go Quiet’ zélf in.

ULVEN «Behalve de drums, die waren geprogrammeerd. Maar ik speel gitaar, bas, piano, cello… Mijn volgende plaat wil ik wel met een échte drummer opnemen.»

HUMO ‘I’m just a little horny lovesick mess’ zing je op je nieuwe plaat. Moet je een zekere schaamte overwinnen om over je seksuele lusten te zingen, of gaat dat vanzelf?

ULVEN «In het echte leven voel ik me vaak een kluns, maar in mijn songs is schaamte me vreemd. Het wordt nog altijd als abnormaal beschouwd voor vrouwen om te zeggen dat ze geil zijn – eeuwenlang werd ons wijsgemaakt dat we onze seksualiteit moeten verstoppen en dat we enkel hier zijn om kinderen te maken. Ik wil niet controversieel zijn met zo’n song, ik wil gewoon de waarheid vertellen. En hij is natuurlijk ook bedoeld als grapje. Wie die humor niet snapt, die moet gewoon níét naar mijn muziek luisteren.»

HUMO De song ‘Serotonin’ werd geproducet door Finneas O’Connell, de broer van Billie Eilish. Toevallig door die ontmoeting op Pukkelpop?

ULVEN «Het één leidde wel tot het ander, ja. Ik zat vast met die song, ik had iemand nodig die de knoop ontwarde. In de demo was ik nog niet volledig klaar met de tekst, waardoor ik een stukje mompelde. Het was Finneas zijn idee om die nonsens die ik brabbel vlak voor het eerste refrein te behouden: ‘Yo, wat als je dat gemompel nu houdt?’ Ik antwoordde: ‘Yo, dat is eigenlijk wel een goed idee.’ ‘Serotonin’ is ook de allereerste song geworden waarin ik een stukje rap: cool!»

HUMO ‘I’m running low on serotonin / Chemical imbalance got me twisting things / Stabilize with medicine’. Is ‘Serotonin’ ook een pleidooi voor antidepressiva?

ULVEN «Niet per se. Wél voor het doen van activiteiten die je het gelukshormoon serotonine doen aanmaken. Ik heb dat met songs schrijven, dat brengt me telkens weer op de been als ik me mentaal slecht voel. Probeer iets te zoeken dat je graag doet en dat je gelukkig maakt.»

HUMO In ‘Serotonin’ zing je ook over hoe de zwarte gedachten en zelfhaat je op een gegeven moment zo te pakken kregen dat je het gevoel kreeg dat je maar een vervelende patiënt was voor je therapeut. ‘How do I make this stop / When it feels like my therapist hates me’. Wat bleek uiteindelijk de oplossing voor die impasse?

ULVEN «Euh, ik heb die therapeut gewoon geghost, vrees ik – ik ben weggebleven en nooit meer teruggekeerd. Therapie heeft me wél geholpen: zonder had ik de openheid in ‘Serotonin’ nooit gevonden. Maar je moet een goeie vibe voelen met je therapeut, en die klik was er niet.»

HUMO Voel je daar in Noorwegen ook een nieuwe openheid om over mentale problemen onder jongeren te praten, door deze pandemie? Bij ons lijkt dat er wel op.

ULVEN «Er zijn zeker méér mensen die zich eenzaam voelen nu, maar of er nu méér over die problematiek wordt gepraat: nee, die indruk heb ik niet. Verder kan ik alleen voor mijn eigen vriendenkring spreken: we’re pretty ok. Mijn vrienden zien me ook niet als een artiest, maar gewoon als Marie. Gisteren liep ik nog samen met een vriendin te wandelen op straat en werd ik herkend. En even later nog eens, en dan nog eens… Mijn vriendin zei me: ‘Gek, ik vergéét altijd dat je bekend bent!’»

HUMO Op je 6de wilde je wél een beroemde popster worden, niet?

ULVEN «Daar droomt toch iederéén van op die leeftijd? Ik stond voor de spiegel met een haarborstel als microfoon én als gitaar. Ik gaf ook interviews aan mezelf en beeldde me in dat ik meedeed aan ‘The Voice’ en mezelf voorstelde: ‘Hello, ik ben Marie en ik ga een liedje zingen.’ Toen die haarborstel écht te klein begon te worden, wilde ik op een echte gitaar leren spelen.»

HUMO Op je 14de was de belangrijkste groep in je leven The Smiths. Hoe ben je op hun muziek gestoten?

ULVEN «Via de soundtrack van de film ‘The Perks of Being a Wallflower’. Het was 2013, en ik was op vakantie met mijn ouders in Canada toen ik die film zag. Ik begon als een gek YouTube af te schuimen, op zoek naar de liedjes uit de soundtrack: The Smiths, New Order, XTC… Te midden van de Canadese bossen raakte ik helemaal geobsedeerd door de eighties. ‘Meat Is Murder’ en ‘The Queen Is Dead’ zijn nog altijd mijn favoriete platen van The Smiths.»

HUMO De autoritten van je woning in Oslo naar de studio in Bergen, waar je ‘If I Could Make It Go Quiet’ hebt opgenomen, waren belangrijk voor de songs. Maar op welke manier?

ULVEN «Door het reisverbod is autorijden nu het liefste wat ik doe – het schakelt alle gepieker uit en laat me reizen in mijn hoofd. Die ritten gaven me veel tijd om naar de demo’s te luisteren en ze te herdenken. Ik zette ook graag podcasts op onderweg, of interviews met coole mensen – op dat vlak ben ik de laatste tijd nogal geobsedeerd geraakt door Susan Sontag en Patti Smith.

»Maar dé grote verandering die al dat autorijden heeft teweeggebracht, is een compleet nieuwe liefde voor elektronische muziek. Het begon allemaal met een interview dat ik beluisterde met de Noorse elektronische muzikant Niilas. En het draaide erop uit dat ik nu alleen nog naar elektronica luister. Voor het eerst in mijn leven wil ik zelfs gaan clubben, net nu dat niet kan (lacht).»

HUMO Voor deze pandemie heb je het nooit gedaan?

ULVEN «Ik ben ooit een beetje uitgegaan, maar niet écht, nee. Ik heb nog nooit in zo’n donkere zweterige kelder vol rookmachines en stroboscopen gestaan waar er enkel keiharde techno weerklinkt.»

HUMO Ook geen sms’jes gekregen om naar geheime lockdownparty’s te gaan?

ULVEN «Ik zit niet in zo’n hip clubje (lacht).»



Girl in Red speelt op vrijdag 1 juli om 17.55 in Klub C op Rock Werchter.