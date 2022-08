Go_A was verwarrend, maar bracht sfeer op Pukkelpop. En daar is het ‘m anno 2022 toch om te doen

Het zal nog een halve dag duren voor de rij aan de verloren voorwerpen is weggewerkt: iedereen die rond twaalven bij Go_A in de Marquee was, komt er zijn kluts als vermist aangeven.

In de veertig minuten dat Katerina Pavlenko zich als een vrolijke voodoomaster over Pukkelpop ontfermde, heb ik aan Ishtar, Urban Trad, Dimitri Vegas & Like Mike, Within Temptation, Laïs, Enter Shikari en Lordi gedacht. Needlespike elke bezoeker, artiest en vrijwilliger op de ledendag van de Boerenbond en je krijgt de bezopen en verwarde toestand waarin de Marquee op het middaguur verkeerde.

Go_A trapte af met ‘Shum’, maar dan harder, better, faster en stronger dan de versie waarmee het Oekraïense viertal eerder dit jaar het Eurovisiesongfestival won. Beginnen met De Hit was een slimme gok, want metéén sloeg de decibelmeter tilt. Go_A nam het oorverdovende applaus in dank aan. Dat de Oekraïners op de affiche stonden, voelde in geen enkel opzicht als een liefdadigheidsactie. Als je zag wat de industriële folk teweegbracht, kon je alleen maar vaststellen dat Go_A zijn plaats had op het festival dat Pukkelpop is geworden.

‘Kalyna’ werd onthaald als een soort ‘You’ll Never Walk Alone’, en zo werd de onmogelijke meezinger toch een meezinger. Kan iemand eigenlijk vertellen waarover Pavlenko zong? Had ze het over de ellende van ingegroeide teennagels? En over wie of wat maakte ze zich zo druk tijdens ‘Жальменiна’? Het ondermaatse voetbal van KV Mechelen onder Danny Buijs? Niet meer dan terecht natuurlijk.

Beeld Ben Houdijk

‘Hold each other’s hands! And now make a circle!’, was het bevel alvorens Go_A voor een tweede ‘Shum’ speelde. Er werden cirkels gevormd, veel cirkels, wat escaleerde in een Dranouter-waardige rave tijdens een Martin Garrix remix van iets wat op ‘’t Smidje’ van Laïs leek. En alwéér sloeg de decibelmeter tilt. Ook mooi: Sean Dhont die vanop de eerste rij gefascineerd naar zijn collega Igor Didentsjoek staarde – de Oekraïner is er, net als Dhont, toch maar mooi in geslaagd om carrière te maken door op zijn fluit te spelen.

Go_A was verwarrend, maar bracht sfeer. En sféér, daar is het ‘m anno 2022 toch om te doen?

