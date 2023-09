Nu vrijdag 8 september in de winkels, op Spotify, op de radio en mogelijk ook linea recta in uw bloemkooloren: ‘GUTS’, de tweede plaat van fenomeen, tieneridool en allround speciaal geval Olivia Rodrigo (20), twee jaar nadat haar debuut ‘SOUR’ alle mogelijke records heeft gebroken. Wat u over ‘GUTS’ dient te weten, handzaam gevat in 6 getallen:

10 of hoeveel jaren er volgens Rodrigo gevoelsmatig voorbijgegaan zijn sinds de release van ‘SOUR’. ‘Ik kan het niet anders omschrijven,’ zei ze vorige week in The New York Times. ‘Het voelt alsof ik tussen mijn 18de en 20ste verjaardag een decennium ouder ben geworden, een periode met veel verwarring, fouten en goeie ouderwetse teen angst. Als het goed zit, is dat ook te horen op de nieuwe plaat.’

12 nieuwe songs staan er op ‘GUTS’, van ‘All-American Bitch’ tot ‘Teenage Dream’. In de single ‘Vampire’ verwerkt Rodrigo een spaak gelopen relatie: ‘I used to think I was smart, but you made me look so naive / The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me / Bloodsucker, famefucker, bleeding me dry like a goddamn vampire’.

2 ervaren rotten uit de rock outten zich onlangs als Rodrigo-fan. Grunge- en riot grrrl-icoon Kathleen Hanna, over de hit ‘Drivers License’: ‘Toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, en vooral die tekst, zat ik in mijn auto te janken als een klein kind. Moet ik daarvoor de 50 gepasseerd zijn?’ En Annie Clark alias St. Vincent zei: ‘Ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die zo goed weet wat ze wil én wie ze is als Olivia. En ze durft het ook uit te spreken. En ik heb ook nog nooit iemand iets slechts over haar horen zeggen – evengoed een zeldzaamheid in de popwereld.’

40 miljard, of hoe vaak de songs van ‘SOUR’ al gestreamd zijn. De plaat werd ook 17 miljoen keer gekocht, en in de States belandden de 11 tracks allemaal in de top 30 van de Billboard Hot 100 – tegelijk, zelfs. Rodrigo is de eerste vrouwelijke artieste van de lopende eeuw die daarin is geslaagd. Hoge lat.

4 of in hoeveel verschillende kleuren u ‘GUTS’ straks op vinyl kunt kopen: rood, wit, blauw en – tevens de overheersende tint op de platenhoes – paars. Dat u dat weet.

1 van alle goede adviezen die Rodrigo de afgelopen jaren (veelal ongevraagd) kreeg, zet ze dat van Jack White op de eerste plaats. Hij schreef haar in een brief: ‘Ik kan me voorstellen dat de druk die jij nu voelt om iets even succesvols als ‘SOUR’ te maken verpletterend is. Trek je er niets van aan! Je hoeft maar één ding te onthouden: schrijf gewoon de muziek die je zelf graag zou horen op de radio.’

‘GUTS’ verschijnt op 8 september bij Universal.

