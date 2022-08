Goldband, dat is, voor wie de trein richting postironie feestelijk gemist heeft: een door Ma Flodder gebaarde Get Ready. De New Kids met een hart. Een fysieke dwarsdoorsnede - misschien iets ingetogener - van de Nederlandse campingganger.

Ook: een bende góéie zangers en muzikanten bij elkaar, die van ongrijpbaarheid een handelsmerk hebben gemaakt - én het gezicht zijn van een BOB-campagne én door hun manager op de vingers worden getikt omdat ze continu lam van de bacootjes op podium staan, zij kunnen dat. Zij laten zich niet ketenen door goede smaak, gooien naast rum en cola ook boyband, dance, rockopera én Eurosong in de blender.

Boaz Kok, één van de drie frontmannen, brak op Rock Werchter zijn been, maar bleef toen verder zingen. Vandaag veinsde hij tijdens hetzelfde nummer - haha: ‘Noodgeval’ - een blessure, om nadien, nog steeds in het gips, grijnzend op te springen en kwistig aan het hinkelen te gaan. Over ongelukken gesproken: het is dankzij hún kapsels dat ooit het woord ‘geinponem’ is uitgevonden.

‘Kinderwens’ was een Clouseau-moment - erbij zitten, gitaartje stemmen - met een al dan niet gewild hilarische tekst: ‘Dit is mijn kinderwens / Een kleine minimens.’ Hi-ha-hoe! ‘Requiem’ werd om redenen die vooral de heren zelf logisch leken met handdoeken op de kop en óp een trapladder gezongen. Tijdens afsluiters ‘Mijn stad’ en ‘Psycho’ werd een afgeladen volle wei letterlijk op de knieën gebracht - wie ‘s middags de Main Stage zo massaal afbreekt, verdient de wereld.

Een festivalset van Goldband is zoals de Instagram van Luna Stevens: u bent hier niet voor de diepgang, maar u bént hier wel. Toe, doe ‘t maar, probéér ‘ns weg te kijken.

