Goldband! Merol! Charlotte Adigéry & Bolis Pupul! Cactus komt met nieuwe namen en het zijn er goeie

Het gaat goed met Cactusfestival, dank u. De organisatie bereidt volop zijn veertigste editie voor en voegt nog eens zes namen aan de affiche toe. Daarvan treden er drie meteen aan op vrijdag 7 juli, de dansbare openingsavond: Goose, Goldband en Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Ook de line-up van zaterdag 8 juli is versterkt met twee smaakmakers van de voorbije festivalzomer: The Haunted Youth en Merol. Voor zondag 9 juli werd dan ook nog eens een groep aangekondigd die bij schaamteloos lome zondagen past: Kurt Vile and the Violators.

Tickets voor Cactusfestival 2023 zijn te koop op cactusfestival.be.

Rock Werchter lost maar liefst 30 nieuwe namen

Rock Werchter 2023 krijgt steeds meer vorm, met 30 kersverse namen die aan de affiche zijn toegevoegd. Op donderdag 29 juni treden Iggy Pop, Röyksopp, Warhaus, Anna Calvi, Compact Disk Dummies, Gayle, Merol en Picture This aan. Op vrijdag 30 juni zijn er ook Liam Gallagher, Ben Howard, Fever Ray, The Haunted Youth, Spoon, Squid, PUP, Hot Milk en Kelsy Karter & The Heroines. Op zaterdag 1 juli zakken Interpol, The Opposites, City And Colour, Dope Lemon, Mimi Webb en Touché Amoré af naar het Festivalpark. Tot slot zijn ook Lil Nas X, RÜFÜS DU SOL, The Driver Era, J.I.D, Baby Queen, Nova Twins en Ethan Bortnick er bij op zondag 2 juli.

Tickets voor Rock Werchter 2023 zijn in verkoop via ticketmaster.be. Ongeveer twee derde van de affiche staat er nu, meer namen volgen binnenkort.

Geen tweede HEAR HEAR! dit jaar: ‘Willen voluit inzetten op een ijzersterke Pukkelpopeditie’

HEAR HEAR!, het ééndagsfestival van Pukkelpop dat vorig jaar in het leven werd geroepen, krijgt geen vervolg dit jaar. ‘In 2023 zetten we voluit in op een ijzersterke Pukkelpopeditie en blijft HEAR HEAR! even in de koelkast. Volgend jaar bekijken we dat graag opnieuw.’

De gematigde opkomst (15.000 bezoekers) van de eerste editie, met namen als Liam Gallagher, Editors en Pixies, is naar eigen zeggen niet de reden van de pauze. De feedback van de festivalgangers zou zelfs net voor een verderzetting hebben gepleit: ‘Dat HEAR HEAR! erg positief werd onthaald door de aanwezige festivalgangers, bleek uit de talrijke reacties die we tijdens en ook na het festival kregen’, vertelt woordvoerder Frederik Luyten aan ‘Het Nieuwsblad’. ‘Helaas is dat in deze tijden niet altijd voldoende en moeten we als organisatie keuzes durven maken.’ Het feit dat de stad Hasselt dit jaar ook al De Warmste Week financierde zal de beslissing niet bemoeilijkt hebben.

Dat andere nieuwe nevenfestival van Rock Werchter en Tomorrowland, CORE, zal dit jaar wel voor de tweede keer plaatsvinden.

Lokerse Feesten heeft met Placebo zijn vierde naam beet

Het gaat lekker in Lokeren, en dan hebben we het niet over de productie van paardenworst of het pensioenfonds van Killian Overmeire. Over de Feesten hebben we het dan, die na de wedersamenstelling van Blur en de oranje revolutie van Goldband en The Opposites een andere naam met faam naar Oost-Vlaanderen hebben gesommeerd: Placebo.

De band van Brian Molko is aangekondigd voor maandag 7 augustus. Een prachtige gelegenheid om de ogen te zwarten, uw Joepie-posters uit te halen en te genieten van rijpe klassiekers à la ‘Every You, Every Me’, ‘Song To Say Goodbye’ en ‘The Bitter End’. Vorige jaar bracht de band nog ‘Never Let Me Go’ uit en prijkte ze op de affiche van TW Classic.

Wie tickets wil: niet naar de apotheker lopen voor dit Placebo, een rondje langs www.lokersefeesten.be volstaat.

Tamino en The Libertines komen naar Cactus, terwijl Couleur Café uitpakt met Thundercat

In deze winterse dagen kan een mens zich opwarmen aan de vele namen waarmee organisatoren van festivals in het rond strooien. Nadat Rock Werchter, Graspop en CORE hun affiches al flink aanspekten, is het nu aan Cactusfestival en Couleur Café, twee vaste waarden op de zomerse kalender, om goed nieuws te brengen.

Cactusfestival in Brugge vindt op 8, 9 en 10 juli 2023 voor de veertigste keer plaatsvindt en heeft voorlopig drie namen in de aanbieding voor zijn feesteditie: Tamino, The Libertines en de Noorse rockband Madrugada. De ticketverkoop is begonnen via cactusfestival.be.

Couleur Café verkoopt al een tijdje early bird-tickets. Meer dan 80 procent ging volgens de organisatie al de deur uit, zonder dat er één naam bekend was. Van de eerste vier artiesten valt jazz- en funkbassist Thundercat het meeste op. Ook de Argentijnse rapster Sofia Gabanna, afro-artiest BNXN en r&b-belofte Black Sherif komen langs. Afspraak van 23 tot en met 25 juni, onder het Atomium.

CORE Festival lost eerste namen: alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en meer

Het Brusselse CORE Festival pakt vandaag uit met de eerste namen voor de tweede editie op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023. Ook nu weer kiest CORE Festival voor een boeiende mix van pop, indie, live elektronische muziek, hiphop en alternative dance. Onder andere alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Goldband, NxWorries (Anderson.Paak x Knxwledge) en The Blessed Madonna zullen van de partij zijn. Meer acts worden binnenkort bekendgemaakt.

CORE Festival beleefde vorig jaar een geslaagde eerste editie met 40.000 bezoekers in het Ossegempark, aan de voet van het Atomium. De voorverkoop voor de editie van 2023 start op vrijdag 16 december om 11 uur, via corefestival.com. Voor een dagticket tel je 77 euro neer, een weekendticket kost 138 euro.

De festivalzomer wordt steeds mooier, met Rosalía, Kendrick Lamar en Christine and the Queens

Het aftellen naar de festivalzomer lijkt wel een adventskalender: elke dag trakteert een ander festival ons op nieuwe namen voor hun affiche, en na de Lokerse Feesten doen vandaag ook Les Ardentes en Rock Werchter hun duit in het zakje.

Op zondag 2 juli prijkt Christine and the Queens in het Festivalpark van Werchter. Het wordt zijn tweede passage op het festival na een eerder optreden in 2015, dat met sterren werd overladen. Ook de Spaanse sensatie Rosalía is inmiddels aangekondigd voor zondag.

Ook het hiphopfestival Les Ardentes, dat eerder deze week al Travis Scott aankondigde, pakt opnieuw uit met een headliner: Kendrick Lamar. De maker van één van Humo’s platen van 2022 komt op 6 juli 2023 naar Luik. Ook Central Cee, die hopelijk een betere dag heeft dan tijdens zijn passage in Antwerpen vorige maand, zakt naar de Walen af. Hij mag de weide entertainen op 9 juli.

Les Ardentes vindt plaats van 6 tot en met 9 juli in Luik. De ticketverkoop start donderdag 15 december om 11 u via lesardentes.be.

Voor het eerst sinds 2013 in ons land: Blur is eerste headliner op Lokerse Feesten

Nu de headliners van Rock Werchter bekend zijn, is het de beurt aan de Lokerse Feesten: de Britse band BLUR siert als eerste de affiche. Damon Albarn en kornuiten zullen op dinsdag 8 augustus optreden op de Grote Kaai.

De legendarische band, bekend van onder andere ‘Song 2’ en hun Battle of Britpop met Oasis, gaat op reünietournee en komt dus ook voor de eerste keer sinds 2013, toen ze als headliner op Rock Werchter stonden, naar ons land.

De ticketverkoop start op zaterdag 10 december om 10u via www.lokersefeesten.be.

De 48e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus 2023.

Al 19 namen voor Dour: nu ook Paul Kalkbrenner en Solomun aangekondigd

8 december 2022

Niet alleen Rock Werchter, maar ook Dour kondigt de laatste weken sneller namen aan dan de winkels in het Henegouwse zo rond half juli hun Cara-pils verkocht krijgt. Onder anderen 070 Shake, Caribou, Phoenix, Hudson Mohawke en Yung Lean waren al bevestigd en daar kwamen vandaag nog eens vijf namen bij, met pompende beats als gemene deler: Paul Kalkbrenner, Boys Noize, Solomun, Overmono en ØTTA. Voor Kalkbrenner is het alweer de vijfde keer dat hij kastelen mag bouwen in de lucht en in het zand van Dour, Boys Noize zit aan zijn zesde passage.

De kaartenverkoop begint vrijdag om 10 uur. Alle info op dourfestival.eu.

Rock Werchter lost nieuwe naam: Red Hot Chili Peppers sluiten vrijdag af

Mondjesmaat loste Rock Werchter de afgelopen weken de eerste namen van headliners voor de editie van 2023. De eerste vijf aangekondigde namen vormden alvast een topaffiche, met Stromae op donderdag, Muse, Oscar and the Wolf en Fred Again op zaterdag, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age op zondag. Alleen voor vrijdag was het nog gissen welke naam de Schuer uit zijn hoed zou toveren.

Enter Red Hot Chili Peppers, die vandaag een nieuwe tournee aankondigen én daarin meteen een plaatsje vrijmaken voor het Festivalpark in Werchter, op vrijdag 30 juni.

Hun nieuwe album ‘Return of the dream canteen’ is gemaakt tijdens dezelfde sessies als ‘Unlimited love’, de plaat die ze slechts een half jaar geleden uitbrachten. De Peppers hebben er dus duidelijk zin in, en u wellicht ook, want de Californische rockers zijn al jaren een ware puliekslieveling in Werchter.

Tickets voor Rock Werchter 2023 zijn nu al in verkoop via ticketmaster.be.

The Weeknd komt in juli dan toch naar België, en ziet het groots

Zonnebril in de aanslag, want op 11 juli 2023 zal het Koning Boudewijnstadion gehuld worden in ‘Blinding lights’. Na een succesvolle Noord-Amerikaanse tournee blijkt The Weeknd Europa dan toch niet vergeten. Naast een passage in Amsterdam en verschillende stops in Duitsland en Frankrijk houdt Abel Tesfaye voor het tweede luik van zijn ‘The After Hours til Dawn’-tournee ook halt in Brussel.

Zoals dat tegenwoordig gaat bij megaconcerten, mag u voor het stadionoptreden van The Weeknd eveneens diep in de buidel tasten. Ticketprijzen variëren van 52,88 euro voor de goedkoopste zitplaatsen tot maar liefst 139,28 euro voor de duurste. ‘I need a sugar daddy’, echoën de wanhopige fans massaal op Twitter. Het is echter nog maar de vraag of die suikerpapa naast een smak geld ook een hoop geduld bezit om de allicht dramatische wachtrijen bij Ticketmaster te trotseren.

Wie vrijdag 2 december om 12 uur toch een ticketje kan bemachtigen krijgt daar wel een souvenir NFT bij, want de ‘After Hours til Dawn’-tournee is ‘powered by Binance’, het wereldwijde blockchain ecosysteem achter ‘s werelds grootste cryptobeurs. Bovendien gaat per verkocht ticket één euro naar het Wereldvoedselprogramma van de VN. En als dat u niet overtuigt, dan kunt u natuurlijk ook gewoon voor de muziek komen.

Tickets voor het concert van The Weeknd in het Koning Boudewijnstadion op 11 juli 2023 zijn vanaf vrijdag 2 december om 12 u te koop via ticketmaster.be.

Dé perfecte festivalaffiche bestaat niet? Denk nog maar eens na (en maak die gewoon zelf)

28 november 2022

Zit u, net als velen van ons, ongeduldig te wachten op uw Spotify Wrapped 2022? Kan u niet wachten om uw volgers op sociale media of collega’s aan het koffieapparaat te overtuigen van uw superieure muzieksmaak? Droomt u nog na van de festivalzomer, maar had u de affiche toch liever anders gezien? Dan is er goed nieuws: de app Instafest, waar u makkelijk uw eigen festivalaffiche kan samenstellen.

Hoe dat moet, is simpel. De app vraagt toestemming tot uw Spotify-account en stelt een poster samen aan de hand van uw luistergegevens. U hebt zelf de keuze tussen gegevens van vier weken, zes maanden of uw all-time topartiesten. Daarnaast kunt u kiezen uit drie stijlen van poster. Als u de app beu bent of niet langer vertrouwt, kan u handmatig de toestemming tot de app opzeggen in uw Spotify-account. En nu is het wachten op Spotify Wrapped!

OneRepublic en de hipste en vuilste schlagerzangers van Nederland: Werchter Boutique kondigt twee nieuwe namen aan

Werchter Boutique kleurt niet enkel roze maar ook goud, zo blijkt: nadat het dagfestival headliner P!NK aankondigde, laat het de Amerikaanse OneRepublic en de Nederlanders van Goldband ook naar Werchter afreizen. Wie de affiche mag vervolledigen, komen we later te weten.

Goldband veroverde onze harten afgelopen festivalzomer op zowel Rock Werchter als Pukkelpop. Wie dit keer (opnieuw) mee wil feesten met het trio of sterretjes wil tellen met OneRepublic, moet op zaterdag 17 juni in het Festivalpark in Werchter zijn. Voor een ticketje telt u 108 euro neer. Meer informatie vindt u op de website van Werchter Boutique.

Graspop blijft met headliners strooien: ook Gojira komt naar Dessel

Druppelsgewijs, als het zweet dat zich uit de poriën van een headbangende metalhead wringt, lost Graspop zijn line-up. Na Def Leppard, Slipknot, Ghost, Mötley Crüe en Parkway Drive is het deze keer aan de Franse metalgrootheid Gojira om zich bekend te maken als headliner van de Kempense metalhoogmis.

Grote kans dat hun chauffeur zonder gps naar Dessel rijdt, want het wordt al de achtste keer in zeventien jaar tijd dat Gojira op Graspop speelt na passages in 2006, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017 en 2019. De ticketverkoop voor Graspop Metal Meeting 2023 start op zaterdag 26 november om 10.00 uur via ticketmaster.be.

Gemaskerd bal in Dessel: Slipknot is derde headliner voor Graspop Metal Meeting

Volgens de laatste geruchten is de inkt van het verslag dat de brandweer van Kiewit schreef over Slipknot op Pukkelpop nog steeds nat. Het houdt de Amerikaanse metalband alleszins niet tegen om weer een Belgisch concert aan te kondigen. Afspraak op 17 juni 2023 aan de Stenehei in Dessel, want Slipknot is aangekondigd voor Graspop Metal Meeting. Belangrijk verschil tegenover Pukkelpop: intussen heeft de band een nieuwe plaat uit, ‘The End So Far’.

De band rond zanger Corey Taylor is al de derde naam op de affiche van de metalmis: eerder tekenden Def Leppard en Mötley Crüe het startblad. De ticketverkoop begint later dit jaar.

Tenacious D breekt volgend jaar Vorst Nationaal af

Jack Black en Kyle Gass vormen, volgens zichzelf althans, The Greatest Band in The World: Tenacious D. Een briljant duo dat keetschopt in hun geestverruimend multidisciplinair project. Met een nieuw conceptalbum onder de arm, waaraan ze de laatste hand leggen, kondigen ze na twee jaar hun terugkeer naar Europa aan. Tenacious D speelt op 13 juni in opnieuw Vorst Nationaal!

***

Ticketverkoop Rock Werchter van start. Hoeveel meer betaal je dan vorig jaar?

Tickets voor Rock Werchter 2023 zijn nú te koop. De eerste vijf aangekondigde namen voor het festival wijzen alvast op een topaffiche: Stromae op donderdag, Muse en Fred Again op zaterdag, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age op zondag. Daar komt dus sowieso nog een headliner voor de vrijdag bovenop, naast de tientallen artiesten die gedurende de dag en op de andere podia spelen.

Topnamen mogen wat kosten en dat zien we ook terug in de ticketprijs. Voor een combiticket betaal je dit jaar 292 euro, omgerekend 73 euro per dag en daar komt nog een campingticket bovenop. Een dagticket gaat weg voor 127 euro. Vorig jaar betaalde je voor een combiticket nog 262 euro, waarmee we dus een prijsverhoging zien van ongeveer 9%. Nog verder terug, in 2013, was die prijs 200 euro. Daarmee is het festival nog altijd goedkoper dan bijvoorbeeld Tomorrowland, waar je afgelopen jaar omgerekend 87 euro per dag betaalde.

Wéér een klepper op Rock Werchter 2023: Queens of the Stone Age!

Dat de Schuer dit jaar kosten noch moeite spaart voor een topaffiche moge inmiddels wel duidelijk zijn. Rock Werchter trakteerde ons vandaag immers in alle vroegte op alwéér een topnaam. Queens of the Stone Age treden op Rock Werchter aan als vierde straffe headliner, nadat eerder al bekend werd gemaakt dat Stromae, Arctic Monkeys en Muse present tekenen. Daarmee maken ze hun afwezigheid op de editie van 2022 goed, toen ze ondanks een eerdere mededeling toch niét naar Werchter bleken af te zakken.

Josh ​ Homme en co. zullen op zondag 2 juli op de Main Stage staan. Rock Werchter 2023 vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober om 10 uur.

Rammstein kondigt derde concert aan in Koning Boudewijnstadion

Heer, geef ons vuur, nog méér vuur. Wel, de gebeden van de Rammsteinfans zijn aanhoord, want de Duitse rockiconen hebben een derde concert in ons land aangekondigd. Na 4 en 5 augustus zullen Till Lindemann en zijn bende ondeugende kornuiten ook op donderdag 3 augustus het Koning Boudewijnstadion in lichterlaaire zetten. Opvallend: de nieuwe show is de enige datum die aan de Europese tour wordt toegevoegd.

De eerste twee concerten waren in een mum van tijd uitverkocht, maar het Rammstein-leger bleef zich maar op de wachtlijst zetten. Zij die vorige keer te laat waren, kunnen komende vrijdag vanaf 10u een nieuwe kans wagen.

Muse is de derde headliner van Rock Werchter 2023

Gun ons wat rust, Schuer! De headliners voor Rock Werchter volgen elkaar even snel op als de inwoners van Downing Street 10, maar gelukkig gaat het hier wél om een blijde intrede: Muse is de derde headliner van Werchter 2023. De band zal de wei van Werchter op zaterdag 1 juli hullen in bombastische rock en de geur van nilliesnostalgie.

Eerder werd al aangekondigd dat Stromae headliner zou zijn op de openingsdag van Rock Werchter 2023. Woensdag voegde de organisatie daar Arctic Monkeys aan toe. Rock Werchter 2023 vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober.

Graspop kondigt eerste namen aan: Mötley Crue en Def Leppard sluiten metalhoogmis af

20 oktober 2021

Na Rock Werchter is nu ook Graspop begonnen aan het vullen van zijn affiche en dat doet de metalhoogmis in Dessel meteen met twee brokken geschiedenis: Def Leppard en Mötley Crüe sluiten op zondag 18 juni 2023 het festival af.

Voor Def Leppard is het na 2008 en 2019 de derde passage op Graspop, Mötley Crüe stond er al eens in 2009. De bands gingen vorige zomer nog samen op tournee langs de Amerikaanse stadions en gooien er dus volgend jaar nog een ronde door Europa tegenaan.

Graspop Metal Meeting palmt ook in 2023 vier dagen lang de Stenehei in Dessel in, van 15 tot en met 18 juni. De datum waarop de ticketverkoop begint, is nog niet bekend.

Arctic Monkeys komt naar Rock Werchter

19 oktober 2022

De Schuer is on a roll. We waren nog maar pas bekomen van het nieuws dat Stromae op Rock Werchter 2023 zal staan of daar is de nieuwe headliner al en het is opnieuw een klepper. Ook Arctic Monkeys zakken volgend jaar af naar de heilige wei. Alex Turner en zijn compagnons stonden afgelopen zomer nog op Pukkelpop en brengen komende vrijdag hun nieuwe plaat ‘The Car’ uit. Verwacht je dus een grote lading nieuwe muziek op Werchter.

Dat je het ijzer moet smeden als het gloeiend heet is, moet je Herman Schueremans niet leren, dus kijk daar, de start van de ticketverkoop nadert. Vanaf zaterdag 29 oktober zijn de kaartjes beschikbaar. Voor wie de agenda al vast heeft: Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli.

Rock Werchter 2023 lost eerste naam: Stromae is headliner

12 oktober 2022

Ze is alweer voorbij, die goede oude festivalzomer, maar niet getreurd: Rock Werchter is al druk bezig met het voorbereiden van de editie van 2023. Vandaag losten Schuer en co. al de allereerste headliner: niemand minder dan Stromae zal op donderdag 29 juni 2023 op het hoofdpodium prijken. Eerder dit jaar bewees Stromae al dat hij een fantastische live performer is op Werchter Boutique, dus dat belooft.

Het festival vindt volgend jaar plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli 2023. De ticketverkoop van Rock Werchter 2023 start op zaterdag 29 oktober om 10 uur via rockwerchter.be.

P!NK is headliner van Werchter Boutique 2023

De Werchter-weide zal zaterdag 17 juni 2023 overspoeld worden door nostalgische dertigers, want eendagsfestival Werchter Boutique mag nillies-popster P!nk als headliner verwelkomen. De 43-jarige Amerikaanse bewees in 2019 nog over behoorlijk soepele gewrichten te beschikken door het publiek van grote broer Rock Werchter in te palmen met salto’s op tien meter hoogte. ‘Dat ene en enige uitroepteken in de naam van P!nk is een vergissing. Dat zouden er minstens vijf moeten zijn’, luidde het verdict van Onze Man over de spektakelshow destijds.

Wij hopen dus dat Alecia Beth Moore - maar P!nk bekt beter - niet te veel aan collageen heeft ingeboet in die vier jaar sinds dat memorabele optreden. Én dat haar setlist toch vooral uit oud materiaal bestaat. Want, geef toe: wie kan er nog een onvergetelijk P!nk-nummer opnoemen dat van na 2012, het jaar van laatste succesplaat ‘The truth about love’, dateert? (De eerste die ‘Cover me in sunshine’ zegt wensen wij een interimjob als de woordvoerder van Jan Jambon toe.)

De ticketverkoop voor Werchter Boutique 2023 start 14 oktober om 10 uur.

De zomer van 2023 wordt nog vuriger: Rammstein kondigt extra concert aan op de Heizel

8 september 2022

Niemand die weet hoe ze het doen in tijden van stijgende gasprijzen, maar de Duitse rockers van Rammstein hebben aangekondigd dat ze hun vurige show volgende zomer niet één, maar twee keer naar het Koning Boudewijnstadion brengen. De nieuwe show staat gepland op zaterdag 5 augustus 2023, een dag na de eerste. Die was in een mum van tijd uitverkocht. Ook in Nederland is er een concert bijgekomen, daar is het op 6 juli verzamelen geblazen in Groningen.

Voor Rammstein wordt 2023 het tweede jaar op rij dat ze in België spelen, nadat ze afgelopen zomer het Oostendse Park Nieuwe Koers mochten inwijden.

Update: ook het tweede concert van Rammstein is intussen uitverkocht.

Lees ook Rammstein in Oostende was absolute waanzin, maar wel van de soort waar wij niet genoeg van kunnen krijgen ★★★★★

Vier vrouwen beschuldigen zanger Arcade Fire van seksueel wangedrag

Op 12 september staat Arcade Fire in het Sportpaleis, maar wie na de show door zanger Win Butler nog voor een slaapmutsje naar de backstage gewenkt wordt, denkt daar toch beter twee keer over na.

Volgens de Amerikaanse muzieksite Pitchfork is de onberispelijke publieke reputatie van Butler immers niet helemaal in overeenstemming met zijn gedrag naast het podium. Op de site beschuldigen vier vrouwen hem van seksueel wangedrag, eentje zelfs van aanranding. In 2015 zou de zanger zonder toestemming zijn hand in de broek van deze vrouw hebben gestoken. Ook zou hij de vrouw hebben gezoend zonder dat zij dat wilde. Een andere vrouw stelt dat Butler om naaktfoto’s vroeg en ongevraagd seksueel getinte berichten stuurde. Hier waren onder meer foto’s bij van zijn geslachtsdeel. Ook nadat de vrouw aangaf dat zij daar niet van was gediend, bleef de zanger doorgaan. Pitchfork heeft screenshots van sms- en Instagram-berichten tussen de vrouwen en Butler bekeken.

De vermeende slachtoffers - fans van de band - waren tussen 18 en 23 jaar oud toen de incidenten plaatsvonden, terwijl de zanger destijds tussen 36 en 39 jaar oud was.

In een reactie aan Pitchfork heeft Butler de buitenechtelijke relaties inmiddels toegegeven, maar hij ontkent dat er sprake is geweest van dwang. ‘Ik heb nog nooit een vrouw tegen haar wil aangeraakt’, stelt hij. ‘Ik ontken elke suggestie dat ik mezelf aan een vrouw heb opgedrongen of seksuele gunsten heb geëist. Hoewel deze relaties allemaal met wederzijds goedvinden waren, spijt het me heel erg voor iedereen die ik met mijn gedrag heb gekwetst.’